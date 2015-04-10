Я посмотрела шоу «Кто такой Хипстер?» со своими родителями

Фото Ben Thomson



На прошлой неделе на канале SBSв Австралии состоялась премьера нового сериала «Кто такой Хипстер?». В 2005 году это могло быть интересным проектом коммерциализации альтернативной культуры. Но, в 2015 году — это запоздалое дополнение к чрезвычайно затянувшемуся разговору. Когда я смотрела трейлер, в котором в основном показывали разговоры молодых бородатых парней и их одержимость печатными машинками, я всё думала: Для кого это предназначено? Неужели есть ещё кто-то, кто не знает, кто такие «хипстеры», и кого это интересует? Но, потом я вспомнила о своих родителях.

Мои родители немного старше 60, они образованные, умные, и в значительной степени, отстранены от современного мира. Их совместная жизнь — миг простых загородных приключений и иногда вражда с другими эксцентриками такого же возраста. Я решила пригласить их к себе посмотреть это шоу, чтобы увидеть, как они отреагируют.

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Прежде чем мы начали просмотр, я попросила их описать понятие «круто». Отец сказал «так говорят, когда чисто», что было удивительно, учитывая количество крошек на его лице в тот момент. Моя мама, не задумываясь, сказала: «Люди, которые не употребляют наркотики», был её ответ. Я должна сказать, что мне 27, и я уже больше 10-ти лет живу далеко от дома. Мама была счастлива, когда появилась возможность выдать призыв к здоровому образу жизни.

Я попросила их вспомнить кого-то из их юности, кто считался крутым. После некоторой паузы мой папа вспомнил общего друга, который точно был выдающейся личностью, который жил, одевался и действовал, как ему заблагорассудится, не думая о том, что подумают люди. Моя мама задумчиво кивнула, прежде чем вмешаться: «Он всегда ходил с тем ослом на поводке».

К этому моменту я уже так замучилась и запуталась, что решила включить телевизор.

Моя мама казалась, не понимала что происходит на экране. Прошло несколько минут, прежде чем она поняла, что не я снимала это шоу и, наконец, перестала меня спрашивать, «делала ли я эти фотографии» и действительно ли это современное время. Папа казался более расслабленным, хотя, когда я прослушала свою запись, она была напичкана его стонами.

После нескольких минут просмотра того, как неадекватные люди покупают кофе, мой папа поднял голову и сказал: «просветлённый гот» без всякой видимой причины. Моя мама сказала мне, что все на экране похожи на меня.

Честно говоря, сериал их не увлёк с самого начала. Возможно, он был не для них, в конце концов. Когда я смеялась над шутками о печатных машинках, папе было скучно, а мама использовала любую паузу, чтобы пожаловаться на своих знакомых.

Однако, через некоторое время шоу их начало понемногу увлекать. «Хипстеры — наркоманы?» спросила моя мама. «Они подбирают специально такую одежду, или они просто напяливают первое что попадётся под руку?» Мой папа предположил, что именно в этом всё было дело.

К тому времени, как ведущий добрался до винтажного магазина Shag в Мельбурне, они, казалось, наслаждались попыткой понять эту субкультуру. Моя мама начала говорить такие слова, как «хиппи», и я начала подозревать, что она путает хиппи с хипстерам.

Когда ведущий надел пару подтяжек, я спросила у них, что они думают о хипстерском стиле. С большим желанием угодить, моя мама выглядела растерянной и сказала: «Непринуждённо, удобно?». Папа, сидел тихо, прежде чем сказать: «Они похожи на парней, которые танцевали балет».

Где-то в середине программы я снова спросила, что они поняли о хипстерском социальном мышлении. Мама сказала: «Я считаю ваше поколение не критикующим и не осуждающим». Я спросила у неё, понимает ли она, что это не связано с хиппи. Она заверила, что усвоила это, но настояла: «Речь идет о безусловной любви. Это ваш стиль». (Для полноты картины: я подозревала, что она в восторге, что я пригласила её на ужин и не хотела испортить свой шанс на следующее приглашение). Папа просто сказал, что всё выглядят так, словно «они посылают к чертям весь мир». Он оставался моим любимым учеником.

Отвечая на вопросы о бородах

Дальше всё было тихо, хотя мы немного обсудили бороды и моя мама отметила, какой хороший у кого-то британский акцент. Но когда мы добрались до татуировок, общая атмосфера энтузиазма (у неё) и апатии (у него) рассеялась, и, показалось, что родители прозрели. Папа предупредил: «За свою жизнь я видел много привлекательных девушек, а потом я видел татуировку». А как насчёт парней, спросила я: «Они – идиоты». Чтобы сменить тему, я спросила, где, по их мнению, больше всего хипстеров в мире. Мама сказала, что в Голландии и мы все сидели молча некоторое время.

Когда шоу подошло к концу, мы почему-то начали говорить о наркотиках, возможно, из-за комментария о Голландии, и я спросила, связана ли альтернативная культура, по их мнению, напрямую с употреблением наркотиков.

Моя мама сказала, что она уверена в том, что все участники шоу курят траву. (За исключением, она поправила, «dagga» потому, что она старая Южно-Африканская дама). Затем, уже в конце провального вечера (как мне показалось), папа поправил её: «Нет, нет, все эти люди употребляют лёд (метамфетамины)». Оказывается в какой-то момент мой папа спокойно смирился с тем, что все в Австралии курят лёд и считает это более зрелым выбором. Когда я спросила, не имеет ли он в виду кокс, он заверил меня, что кокс только для яппи. Потом он небрежно добавил: «Мы употребляли амфетамины только, чтобы не спать».

К тому времени было уже поздно, и я хотела заполучить телевизор, чтобы посмотреть «Лучше позвони Солу», так что я попросила их подытожить свои впечатления. Мама сказала: «Как по мне, они молоды, счастливы, я люблю тебя, ты любишь меня, никаких осуждений». Вот тогда я и поняла, что она в значительной степени абстрагировалась в течение большей части 30-минутного шоу. Папа признал, что его раздражает странный хипстер, потому что отношение «мы против вас» ограниченно и изображает его поколение в качестве врага.

Хипстерская семья налаживает связь

Не любитель заканчивать на негативной ноте, мама возразила: «Быть хипстером — особенное время в жизни, это когда ты беззаботный, молодой, экспериментирующий, любящий, и открыт к жизни». К тому времени, когда пошли титры, моя мама, в принципе, описывала хипстерство как путешествие на год в Италию, чтобы выучить итальянский язык.

Перед отъездом папа спросил, могут ли они закончить цитатой Черчилля. Запретить белому 66-летнему мужчине цитировать Черчилля, всё равно что сказать птице не летать, поэтому я согласилась. «Если человек не социален к 20-ти годам, у него нет сердца. Если он не консерватор к 40-ка годам, у него нет мозгов». Когда я ободряюще улыбнулась, он добавил: «Мне жаль тех, кто не был коммунистом в своей молодости».

Я спросила у них, будут ли они смотреть второй эпизод, и папа сказал, что, наверное, нет. Мама заверила меня, что она посмотрит, но я думаю, она старалась быть вежливой. В конечном счёте, я сомневаюсь, что они ушли с пониманием того, кто такие хипстеры, но кого это волнует? Но, этого, кажется, не знает никто.

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