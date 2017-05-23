Я пустилась в духовные искания вместе с гуру, который считает, что дельфины – это инопланетяне-телепаты

В 1994 году (по его собственным словам, спустя примерно четыре десятилетия с момента приземления его космического корабля в Швеции ) Арос Кристос сидел на Мюр-бич в калифорнийской Области Залива и пристально смотрел на море. Внезапно до него дошло послание: дельфины.



Следующие 10 месяцев, говорит Арос, водные млекопитающие постоянно связывались с ним телепатически. Дельфины, осознал он, на самом деле являются существами из другой галактики, обладающими способностью путешествовать из одного измерения в другое по собственной воле. Люди по ошибке ассоциировали их с другими животными, но на самом деле дельфины просто принимают эту форму как божественные хозяева. Они здесь, чтобы вернуть человечество в океан.

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Одно из первых посланий дельфинов Аросу в некоторой степени являлось запутанной мешаниной из слов: «Там, где есть истинная любовь, очертания, формы исчезают и оставили нам лишь нашу улыбку». В ответ на вопрос о том, что это значит, Арос объяснил, что, как только получаешь способность улыбаться сердцем, как это делают дельфины, очертания и формы исчезают, потому что вы получили доступ к вибрации, в которой ничего подобного не существует. «Они существуют, только если вы этого хотите», – мудро добавил он.

За 23 года с момента первого духовного контакта с дельфинами Арос утвердился в определённых кругах как «посол дельфинов на земле». Он также является шаманом-целителем, модельером (его линия одежды называется GOD: Galactic Orgasm Design) и актёром. Арос пережил некое подобие звёздного часа в конце 90-х и начале нулевых на Гавайях; в то время вместе с ним каждую неделю медитировало около 20 приверженцев, у него было несколько индивидуальных клиентов, а ещё он выступал в Седоне и по всей Калифорнии. Середина 90-х, объяснил он, была духовно заряженным временем. Сегодня дело обстоит иначе: он до сих пор время от времени выступает, но со времён 11 сентября, с тех пор, как нашими жизнями завладели айфоны, люди перестали заботиться о своём духовном развитии.

Я познакомилась с Аросом через одну свою подругу – они встретились на шведской сходке в Лос-Анжелесе (оказывается, все шведы друг друга знают). После этого она отправилась на один из его сеансов, управляемую медитацию, предназначенную для того, чтобы связать каждого участника с собственным духовным проводником-дельфином. Она очень много из этого извлекла. Я была заинтригована и связалась с ним на Facebook.

Именно здесь я должна сказать, что дельфины меня никогда особенно не волновали. Я бы сказала, что нейтрально отношусь к дельфинам. Токсичность океана меня волнует не меньше, чем остальных, и я искренне верю в защиту нашей планеты и всех её прекрасных созданий, но они просто никогда мне особенно не доставляли. Открытый океан меня пугает, а дельфины умные – достаточно умные для языка, достаточно умные для моральности. И всё же им свойственна такая неукротимая, сладострастная хитрость, которая мне не то что бы особенно по душе.

Арос вещает. Автор фото – Эва Силав

Несмотря на незначительные опасения в отношении дельфинов, я согласилась встретиться с Аросом в ресторане Shutters On The Beach, пафосной гостиницы в Санта-Монике. Я хотела поговорить с ним насчёт посещения одного из его семинаров и выяснить, что там у него за сообщество почитателей дельфинов. Судя по тому, что я увидела на Facebook, Ароса явно окружало множество женщин. Что это были за люди? Учитывая мои предубеждения, связанные с неустанной дельфиньей похотью, моё любопытство было возбуждено. Следует ли мне остерегаться атмосферы секс-культа?



Когда я спросила Ароса о его духовном сообществе, он сказал мне, что занимается частной работой вместе с приятельницей, Мелиссой, и что мне следует поговорить с ней. «Она испробовала очень многое из моей работы, – заявил он. – Она певица, а в данный момент проходит через трансформацию и очень сильно худеет, а также переживает ещё кое-что революционное».

Мелисса активно занимается духовностью с конца 90-х. Её интерес возник после ухода из нездоровых отношений, рассказала она мне позднее. Она впервые встретилась с Аросом в ноябре 2016 года, на конференции, на которой он выступал. Она ощутила себя духовно сильной и недавно начала пользоваться своим голосом как целительным средством. Она предложила Аросу: «Если вы проведёте со мной сеанс, будете ли вы также готовы к тому, чтобы я провела сеанс с вами?»

После первоначального обмена сеансами Арос назвал её «шаманом-ангелом». Она рассказала, что нашла глубокое место.

Арос остаётся с Мелиссой с января, хотя они оба думали, что он останется всего на несколько недель. Время от времени он говорит Мелиссе: «Ну, думаю, мы ещё не закончили – я до сих пор здесь, так что ты, должно быть, очень особенная». Они над этим смеются.

Когда я спросила Мелиссу, состоят ли они с Аросом в романтических отношениях, она ответила: «Я бы сказала, что Аросу нравится держать личное при себе. Но я могла бы поговорить о себе: порой мне кажется, будто я прохожу духовный курс молодого бойца. А порой мне кажется, что у меня есть очень хороший друг. А ещё мне порой кажется, что меня обнимает самый любящий человек. Это так прекрасно. Это просто потрясающе».

Дельфин. Автор фото – Андреас Аренс, взято с Flickr

Арос пригласил меня собрать несколько друзей на сеанс управляемой медитации на выходных после нашей первой встречи. Поскольку он жил в доме у Мелиссы, организует её Мелисса.



Я пригласила с собой трёх подруг. Джейми однозначно относилась к дельфинам положительно. «Они такие милые!» – сказала она. Имоджен, лондонка, пробывшая в Лос-Анжелесе буквально неделю, относилась к дельфинам нейтрально и больше интересовалась самим дельфиньим шаманом. А Симрин относилась к дельфинам резко отрицательно. «В Южной Америке есть пещера, в которой дельфины буквально насилуют людей-ныряльщиков до смерти», – заявила она нам. Мы напряглись.

Прибыв в дом Мелиссы в Санта-Монике на управляемую медитацию, мы увидели, что она приготовила угощение: козий сыр, финики, грецкие орехи, крекеры, ломтики яблок и настоянная на клубнике вода. Я попросила Ароса пригласить других членов его дельфиньего сообщества, но там была только Мелисса вместе с одной подругой, которую пригласила сама.

Перед медитацией Арос устроил настоящий закрытый показ своей линии одежды, GOD. Он поведал нам, что все изделия продаются и что сама одежда обладает целительными свойствами, действующими между измерениями. Также мы могли купить одну из его книг или CD.

Мы собрались в круг в гостиной Мелиссы и закрыли глаза «Этой медитации дельфин научил меня много лет назад», – начал Арос. Он приказал нам представить себе, как мы свободно плывём по величественному бирюзовому океану. Далее мы должны были представить себе, как ныряем под воду, осознать, что мы можем дышать, и открыть для себя красоту открытого океана: яркие кораллы, радужных рыбок, новые частоты света, свободу игры. Нам приказали нырнуть ещё глубже и призвать своих проводников. Всё это, сказал нам Арос, должно было быть экстатичным.

Арос с некоторыми из своих межгалактических разработок. Автор фото – Эва Силав

«Ваш друг-дельфин зовёт», – серьёзно указал Арос. Медитация работала: я представила себе дельфина в огромной синей дали. Я силой мысли спросила, как его зовут, и услышала: «Кид». Если бы мне пришлось описать его энергетику, я бы сказала, что в качестве его основной частоты проявлялась «яркая бейсболка с пропеллером».



Погружаясь всё глубже в состояние транса, вызванное медитацией, я почувствовала, что Кид хочет меня представить кому-то, гораздо меньшей дельфинихе. Она, казалось, была в кружевах и пайетках, но энергетически. Она немножко выглядела, словно из Вегаса, но как интерпретация мёртвой викторианской невесты в исполнении вегасовского дельфина. Она была пафосной. Звали её Галия. Мой друг-дельфин, согласно указаниям Ароса, должен был провести меня по бесформенному чёрному водовороту в Хрустальный город, в котором живут и работают дельфины.

Галия сразу отказалась. Мы с Кидом неохотно взялись за руки/плавники и продолжили свой путь.

Арос сказал, что мы можем попросить руководства у духа Хрустального города. «Просто доверяйте ответу», – напутствовал он. Я не получила ничего. Хрустальный город просто не явился мне, а вопросов у меня не было. А ещё сознаюсь: мне всё время было немного трудно сосредоточиться. Меня напрягала необходимость дышать под водой. Я не могла дышать! В какой-то момент я открыла глаза и заметила, что Симрин пустыми глазами смотрит на пол. У Джейми и Имоджен глаза были закрыты; они совсем не двигались, будто плавучие ангелы.

Сказать, что лицо Мелиссы выражало чистое блаженство, значит не сказать ничего. Это была улыбка сердца? Улыбка дельфина?

После медитации каждая из нас поделилась пережитым. Подруга Мелиссы Соня встретила дельфина по имени Дубо. Джейми потерялась вместе со своим другом-дельфином, Скиппером, а дельфина Имоджен звали Мандела. Симрин ощущала слишком сильную клаустрофобию, чтобы сосредоточиться, и вообще не встретила дельфина. Мелисса рассказала, что её переживания в мерцающей розово-оранжевой воде были экстатичными, игривыми. Она встретилась с Роландо, которого уже встретила однажды в трансе.

Следующие полтора часа Арос читал нам проповедь. «Пробудитесь!» – сказал он, говоря о химиотрассах, говоря о признании существования инопланетных космических кораблей, вращающихся вокруг Земли в обличье облаков, а также говоря о признании нашей истинной сущности.

«Люди – существа земноводные, – сказал он. – Пора перепрограммироваться». В завершение сеанса он поблагодарил нас. Уж очень немногим сейчас интересно его слушать, сказал он.