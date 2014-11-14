Я побывала в минет-баре в Бангкоке

Четыре “консультанта” в Dr. BJ’s Salon в Бангкоке, Таиланд. Все фото KT Уотсон

Бангкок в Таиланде – самое известное место греха, запретная зона, где вы можете получить всё, что захотите, сексуальные извращения преподнесут вам на блюдечке с голубой каемочкой, а в дополнение вам предложат наркотики и бухло. Бесчисленные массажные салоны, бордели и услуги девушек по вызову, здесь есть всё, чтобы удовлетворить любой аппетит секс-туристов. Так как же начинающему предпринимателю раскрутиться на таком перенасыщенном рынке?

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Как вариант можно взять пример у тех, кто уже давно на этом рынке: главное правило – сделайте, чтобы вас заметили. Вот, например, ​Dr. BJ’s Salon – самый известный минет-бар в Бангкоке.

Вывеска видна отовсюду на станции надземного метро Нана, а сам бар находится немного вверх по улице недалеко от шикарного торгового центра. Когда вы подойдёте к Dr. BJ’s Salon, вас ослепит светом 14 одинаковых неоновых вывесок – не заметить этот салон будет просто невозможно. Внутри бар совершенно белый с ярким освещением, дизайн напоминает медицинскую клинику – идеальное место, чтобы вам сделали минет, не правда ли?

Внешнего вида оказалось вполне достаточно, чтобы убедить моего друга Джареда (не его настоящее имя), 27-летнего американца, который живёт в Бангкоке, чтобы попробовать профессиональный минет. Дважды.

“Когда я впервые попал в Бангкок”, рассказывал он мне, “и увидел вывески Dr. BJ’s Salon я задал себе вопрос: Подожди, я это и вправду читаю, или я извращенец? Выглядит всё, как будь-то ты пришёл в медицинскую клинику. Я проверил их веб-сайт, когда вернулся домой, и я обалдел. Боже мой, это реально минет-бар, там делают настоящий минет!”.

Меня это заинтриговало, поэтому я попросила Джареда показать мне этот бар. Сам Доктор Минет (Dr. BJ) был настолько любезен, что разрешил нам сделать несколько фото и даже дал нам интервью и рассказал о своём бизнесе.

Владелец бара, британец, предпочитает, чтобы его называли только Доктор Минет. У него есть опыт продаж музыкальной продукции и талантов в маркетинге. Доктор Минет рассказал нам, что владельцы компаний должны знать всё об услугах, которые они предлагают. Поэтому он выбрал секс-индустрию.

“Мне кажется, что наше название даёт понять однозначно, что мы делаем минеты очень качественно”, сказал он мне. “Его легко запомнить, а логотип весит на самом видном месте. Когда я попал в секс-индустрию, я не мог понять, почему никто не делал ничего, чтобы выделиться. Почему они не принимали к сведению опыт настоящих экспертов, работающих в продажах? Мы посмотрели на то, что делали McDonald’s и KFC. Везде вы видите клоуна Рональда и Колонела, не так ли? Мы хотели сделать что-то подобное. Доктор Минет – это Рональд Макдональд только в секс-индустрии”.

Доктор Минет рассказал мне немного о том, как он основал свою странную компанию. “Когда мы планировали наш бизнес, я думал, что Dr. BJ’s Salon будет обслуживать туристов, которые ищут развлечений. Поэтому, мы решили сделать это место весёлым и непринуждённым. Но как впоследствии выяснилось, более половины наших клиентов – это не тайцы, которые постоянно проживают в Бангкоке. У нас много фанов корейцев и японцев”, добавил он.

Доктор Минет подходит к ведению своего бизнеса с юмором. На ​своём веб-сайте компания указывает города, где в ближайшее время откроются новые бары: Ватикан, Кабул и Тегеран. Они регулярно получают по электронной почте запросы об этих городах, ведь некоторые люди не понимают, что это шутка.

Когда вы входите, вас встречает девушка на ресепшн, которая мало отличается от стойки регистрации в клинике. Вам предлагают простой прейскурант со списком цен и услуг. В баре девушки разделены на два уровня квалификации: медсестра и консультант. Медсёстры носят белую одежду, а консультанты, которых доктор считает экспертами, носят чёрную. Цены начинаются от 700 бат ($22 доллара США) за 30-минутный сеанс минета с медсестрой, и 1,000 бат ($31 доллар США) за 30 минут с консультантом. Самая дорогая услуга – целая ночь с консультантом за 5000 бат ($157 долларов США).

В салоне есть балкончик над рецепцией, где девушки стоят, чтобы клиенты могли их рассмотреть и выбрать. “Они мне напоминают ворон на линиях электропередач. Странное ощущение, когда на тебя охотятся 20 девушек”, сказал Джаред, когда мы вошли.

У каждой девушки на сайте есть фотография, рейтинг и отзывы о ней. Иногда есть очень честные отзывы, например, как этот: “Эта девушка очень популярна и я не понимаю почему. Клиент идёт с ней в комнату, проводит с ней какое-то время, платит, уходит и возвращается опять к ней. Мне нужно выяснить, почему так получается, ведь она на вид не самая лучшая”.

“Я заказывал одну и ту же девушку два раза, потому что о ней были самые лучшие отзывы в Интернете”, сказал Джаред. “Последний раз я был здесь несколько недель назад, когда мы отдыхали с друзьями недалеко от бара. Мы были пьяные, да ещё выпили по М-150 [тайский энергетический напиток, который очень любят водители такси-мотоциклов]. Я подумал, может я просто незаметно зайду в салон, и быстренько вернусь, прежде чем кто-нибудь заметит. Я был очень возбуждён, сексуально неудовлетворен, мне нужна была разрядка”.

В баре не чувствуешь себя комфортно. Девушки не стоят на улице, чтобы заманить парней, как в большинстве соседних баров. Dr. BJ’s Salon –далеко не единственный салон в этом квартале, на улице множество типичных массажных салонов. Однако, в Dr. BJ’s Salon никогда не заходят те, кому нужен массаж ног или шеи. В то время как соседние салоны только намекают клиентам о своих услугах, вывеска Dr. BJ’s Salon просто кричит на улице: “Эй, попробуй это! Мы возьмём ваши члены в свои рты за деньги!”

“После того, как я заплатил”, сказал мне, Джаред, “мы поднялись на третий этаж. Номера выглядят как маленькие шкафчики и находятся близко друг к другу в очень тусклом коридоре. Выглядит немного жутковато, как в игрушечном домике. Девушки приносят пластиковые миски, которые они используют для полоскания рта, презервативы, смазки, и некоторые другие вещи. В комнатах стоят кресло из чёрной кожи, стул и мойка особой формы, как в парикмахерской. Вы можете догадаться для чего”. Если вы думаете, что это для того, чтобы помыть пенис, вы правы. “Они будут сосать ваш пенис, поэтому они тоже могут помыть его”, сказал он. “После того как они вас помыли, они кладут ткань на стул, куда вы сядете, так как другие люди уже сидели на этом стуле”.

Я спросила Джареда о том, понравилось ли ему, было ли это похоже на какое-то непонятное лизание подростков в школе или было действительно круто. Он рассказал больше, чем я ожидала: “Было по–разному. Сначала она делала это на кончике, а руками она гладила мой член вверх-вниз. Потом она поиграла головкой, целуя её. У неё очень хорошо получалось, она брала несколько раз глубоко в глотку. Я был впечатлён”.

“Сначала я боялся, что кончу слишком быстро”, продолжил он, “но она делала это полчаса, и я думаю, что она немного разочаровалась, что я не мог кончить. Она сначала была одета, но, когда поняла, что я не достаточно возбудился, она сняла свой лифчик и дала себя потрогать. Но не грубо, никакого совокупления между грудями. Я думаю, что за это нужно доплачивать 1,000 бат. Я обкончал себя. Они не хотят, чтобы вы кончали им на волосы или лицо, или одежду. Они остаются в комнате ещё около минуты, после того как клиент кончил, полощут рот, моют клиента, и спускаются вниз”.

Он продолжал рассказывать мне все детали. “После всего я чувствовал себя немного странно, сюрреалистично. Я чувствовал себя грязным, но не в смысле крутым. Мне никто раньше не делал минет глубоко в глотку, и это было удивительно. Но я думаю, я бы чувствовал себя в 10 раз лучше, если бы это было с кем-то кто мне небезразличен. Я не думаю, что приду опять, но это был хороший опыт. Всё дело в самом месте и идее, это интересно. Это больше похоже на анекдот или шутку. Плохо звучит: “Мне сегодня шлюха сделала минет”. Но, если сказать: “Я сходил в Dr. BJ’s Salon и медсестра сделала мне минет” – это уже совсем другое дело.

Можно сказать, всё что угодно, Джаред.