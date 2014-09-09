Я побывала на Раэльской демострации поклонников сисек

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Это был самый жаркий день лета, солнце было в зените, около 20 Раэльских женщин собрались возле Маунт Роял в Монреале с целью продвижения гендерного равенства. В качестве аргумента все они сняли рубашки и футболки.

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Когда я ещё ехала на Раэльскую демонстрацию, я встретила на улице священника. Мы разговорились и я рассказала ему, куда я собиралась идти. Он рассмеялся и сказал, что Раэляне всего лишь лунатики, и, что их лидер, Клод Ворилхон, который утверждает, что в состоянии говорить с пришельцами, на самом деле “не в своем уме”. Он также заверил меня, что Клод, он же “Раэль”, за свои радикальные взгляды был изгнан из религиозного общества в нескольких странах. Когда я сказала ему, что мне пора и что я уже опоздывала на начало демонстрации, он остановился и пренебрежительно махнул: “Ну, вы ничего не потеряли”, сказал он.

Движение Go Topless было основано Раэлем, бывшим французским гонщиком, который, однажды словил кайф и верил, что этот опыт был просветлением. “НЛО движение”, в которое входит по оценкам около 90 000 членов по всему миру, в основном, активно в Квебеке и Южной Корее. Если в последнее время вы подумываете о присоединении к какому-то культу и, если вам нравится смотреть на обнажённую грудь, тогда это движение, безусловно, следует рассмотреть как вариант, даже несмотря то, что некоторые странные священники могут вам рассказать на улице.

Go Topless было расценено СМИ как поверхностный и слабый рекламный трюк с момента основания движения в 2007 году. Когда я прибыла на место демонстрации, Раэльские мужчины и женщины стояли вокруг статуи и держали таблички с призывами о “равных правах”.

Я увидела, как какая-то мама зашла в парк со своим малышом в коляске и сразу же увидев обнаженных до пояса женщин, сняла рубашку и бюстгальтер и взмахнула ими над головой, как флагом победы. Это выглядело, как будто она ждала этого момента весь день, ее наполненные молоком груди свободно подпрыгивали в воздухе. Все её подбодрили. Потом, я думаю, она поняла, что это было частью какого-то ритуала, и она скрылась в противоположном направлении.

После парада вокруг статуи, они выстроились в неорганизованный круг, держа таблички и раскладывая листовки на траве. Раэльские символы был разбросаны между обезумивших мужчин-фотографов, которых я приняла за студентов-журналистов. Серьги, ожерелья, под футболками Звезда Давида вместе со свастикой, Ловец снов, с перьями, висящими с его острых краёв.

В течение двух минут пока я шла в направлении круга, женщина топлесс в большой шляпе от солнца схватил меня за руку и спросила: “Вы журналист?”

“Да”, ответила я.

Она привела меня к группе оживлённых женщин с папками. Там я встретила Шарон, главу Раэльской Ассоциации сексуальных меньшинств. Шарон сказала мне, что они продвигают права транссексуалов с 2004 года. Я была под впечатлением, учитывая то, как всё более актуальной становится эта тема в 2014 году. Шарон и я говорили о том, что значит быть частью этого движения. Она сказала мне, что члены их движения есть во всех сферах общества, и что Раэль является пророком, который может говорить с пришельцами. Я спросила какая книга Раэля её любимая, и она сказала мне, что ей сложно выбрать. Тогда я спросила, какую книгу она бы порекомендовала мне, если я хочу почитать одну, и она сказала, что “первую”.

Книга Intelligent Design была написана в 1973 году, когда Ворилхону было 27 лет и у него не было никакого официального образования. Шарон, казалось, в восторге от содержания книги. Когда я спросила её, почему эта книга так ей понравилась, она ответила: “Всё имеет смысл”. Шарон признала, что комбинированный символ Звезда Давида/свастика имеет сильное влияние на неё. Она объяснила, что, поскольку она выросла в Израиле, свастика имела убийственно негативное влияние на её психику. Когда она увидела эти два символа вместе, она восприняла это как символ мира, это стало катарсисом для неё.

Я вынуждена была согласиться с Шарон: Раэль действительно казался довольно харизматичным и, в зависимости от вашего мировоззрения, даже в некоторой степени, прогрессивным.

Мне было любопытно узнать, какие его конкретные убеждения склоняют людей к поклонению одному конкретному человеку как божеству, если я вдруг решу организовать движение, когда мне будет 27. Я пыталась взять интервью у некоторых Раэльских прохожих, но кажется, они мне не доверяли и чувствовали себя дискомфортно. Один пожилой человек, одетый в белый костюм и шляпу, нервно повторил, что он не хотел бы обсуждать свои убеждения и направил меня снова к женщинам с папками. Пожилой человек был довольно привлекательным, с мирными глазами и я почувствовал искреннее разочарование от его нежелания поговорить со мной.

“Однозначно, на улице очень жарко”, сказала я, размахивая воротником моего тренча.

“Почему вы одели этот тренч?”, спросил он.

Я снова подошла к группе женщин с папками и взяла интервью у Раэльской медсестры по имени Надя. Я хотела получить больше понимания идеологии этой религии, к тому же они, казалось, не были слишком озабочены привлечением новых членов. Надя была немного настороже, когда мы начали разговаривать. Она сказала: “Мы нормальные люди и работаем в обычных компаниях”. Я знала, что Раэльинизм, описанный как “атеистическая религия”, содержит в себе парадокс, и что во многом это учение поддерживает развитие медицины и техники. Например, хирург и Раэльский советник в Сан-Франциско объединили усилия в оказании помощи жертвам обрезания клитора.

Я так и не поняла, что было такого привлекательного в этом движении. Я спросила Надю об основных функциях Раэльского сообщества: международные конференции, онлайн-медитации, издание литературы. Из того, что она говорила, это во многом напомнило мне работу в American Apparel в 2006 году. Раэль активно защищает маргинальные и радикальные группы населения, с другой стороны учение привлекает много либеральных сторонников. Может быть, они просто нуждаются в хорошей PR-кампании?

Когда толпа увеличилась, шесть участниц, которые, казалось, скучно сидели на одеялах, начали есть мюсли. Толпа мужчин-фотографов просто сошла с ума, тихо клацая кнопками на своих айфонах.



“Важно отделить наготу от сексуальности”, сказала Шарон. “Племена в Африке, Южной Америке и во всем мире сумели сделать это”.

Я уставилась на этих женщин среднего возраста, сидящих топлесс на одеялах, которые вместе кушали и бездельничали. Они показались мне греческими богиням. Шарон продолжала объяснять, почему мужчины так бурно реагируют на женщин топлесс и, что мужские гормоны неестественно подавляются, если женское тело скрыто под одеждой. В моей голове пробежали мысли о возвращении в прошлое и рождении в матриархальном племени, неосознанно притягивая меня к их одеялам.

Как журналист, я думала, что это было уместно, поскольку я искала перспективу для хорошего кадра с группой маргинальных женщин. Я села рядом с женщинами, мой плащ был открыт, обнажая мою грудь. Женщины начали поддерживать меня.

“Как вы справляетесь с этим?” – я услышала как громко я зазвучала.



Я была так поражена безумием мужчин, и едва могла соображать, что происходит.

“Правильно: Что нам делать с этим?” – повторила женщина, сидевшая рядом со мной. Она протянула мне свою Раэльскую руку, но я избегала контакта. Я посмотрела на фотографов с трепетом. Панорама из возбужденных мужчин перекрывала горизонт, всё казалось сюрреалистичным, бесконечное искажение реальности.

Никто из мужчин не сказал ни слова. Всё, что я слышала, были вспышки фотоаппаратов, движения тел и приглушенный смех. Это действительно странный способ попасть в кадр. Какое удовлетворение чувствуют мужчины, снимая всё это? Может всем просто скучно?

А может они фанатики?

Когда я встала, я поблагодарила Раэльских женщин за их попытки изменить мир. Даже, несмотря на то, что они поддерживают какого-то гонщика-шизофреника из Франции, я всё таки думаю, что это хорошо, что они пытаются поменять нашу социальную систему, которую я тоже считаю неправильной и ошибочной. Может быть, однажды, когда я организую свой собственный культ, у меня получится заинтересовать их и начать снимать обязательную десятину (которой, кстати, нет ни в одной из Раэльских общин).

А пока, я буду возвращаться обратно в нормальную жизнь к своей обычной работе, возможности заинтриговать и убедить посредством слова, что дает мне средства к существованию. Не прикладывая никаких усилий для достижения своей мечты, тайно я всегда буду обременена фантазией о грудном вскармливании в кругу моих подруг, в то время как мужчины уходят на охоту.



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