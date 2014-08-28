Я попал на сеанс Голой Психотерапии

«Naked Therapy™ (NT) – это опыт, который сочетает в себе элементы позитивной и личностно-ориентированной разговорной психотерапии, эмпирической психотерапии, и творческой игровой психотерапии, с дополнительным компонентом раздевания клиента и/или психотерапевта для облегчения обмена более честными и самобытными идеями через опыт возбуждения».

—Сара Уайт, Голый Психотерапевт

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Сара Уайт, Naked Therapist™. Фото от Франческо Сапиенца

У меня депрессия.

Мне потребовалось много времени, чтобы прийти к пониманию моего состояния, и когда я, наконец, осознал это, стало унизительно. Всё же было невероятно важно начать понимать что такое психическое заболевание и насколько сложным оно может быть. До того как я принял свою собственную депрессию, я пренебрежительно отмахивался от депрессии, полагая, что другие просто ищут оправдания. Я никак не мог понять, что люди не «выбирают» депрессию, так же как и не развивают рассеянный склероз. Колонка «К чёрту самоубийство» Генри Роллинз для LA Weekly, опубликованная после смерти Робина Уильямса, является ярким примером невежества и стигматизации психических заболеваний в нашей стране (он позже извинился). Статья Роллинз действительно взбесила меня сначала, но я должен был напомнить себе о том, что, пока я лично не начал замышлять самоубийство, я мыслил так же как Генри. А изменило мою перспективу перечитывание открытого и честного письма комика Роба Делэни о своих попытках преодолеть это часто неверно понимаемое психическое расстройство; именно его сообщение, наконец, убедило меня перестать быть мудаком в этом вопросе и начать лечение.

В течение почти года, я регулярно посещал психотерапевта. Я очень благодарен, за то, что я работаю в научной среде, и что последние два университета, где я работал, проводили программы помощи сотрудникам, включающие несколько бесплатных сеансов психотерапии для своих преподавателей и работников. У большинства людей нет такого преимущества, что в корне неправильно, потому что психическое здоровье так же важно, если не больше, как и регулярные осмотры у врача или полугодичные чистки зубов. Посредством психотерапии, я учусь методам управления своей депрессией. Я только сейчас начал понимать, что я пережил тяжелую депрессию несколько раз в своей жизни, хотя я никогда бы не признался в этом тогда. Мой психотерапевт в Ричмонде, штате Вирджиния, где я жил осенью прошлого года, сыграла важную роль, помогая вытянуть меня из глубокого и тёмного колодца. Ей удавалось оказать мне невероятную поддержку и слушать меня как никто другой. А ещё она абсолютно позитивно относилась к сексу, и это решительно помогло мне противостоять своему психическому расстройству.

LOL: “Фото улыбающейся пары, которая мирится во время сеанса психотерапии в кабинете у врача” Полное отсутствие авторских прав.

Теперь, когда я живу в Нью-Йорке, я продолжаю свои регулярные сеансы психотерапии, хотя я чувствую себя значительно лучше, чем прошлой осенью. Я не обязательно чувствую «необходимость» в таких сеансах перед их посещением, но такой опыт всегда оказывается ценным в проведении инвентаризации своего ума. Регулярная психотерапия, для тех из нас, кому посчастливилось иметь такую возможность, как занятия в спортзале. Хотя вы можете быть в хорошей форме, вы продолжаете ходить, чтобы поддерживать эту форму. Хотя это может быть хреновое сравнение – не знаю – я понятия не имею, что такое ходить в спортзал.

Вскоре, после переезда в Нью-Йорк, я был на представлении во время выставки «Новые Романтики» на Eyebeam. Я хотел повидать свою хорошую подругу Энн Хирш и посмотреть ее новую работу, а также увидеть выступление шумо-дуэта MSHR. После представления Энн, во время которого я чувствовал себя феноменально неудобно, она познакомила меня с своей подругой Лией Шрагер. Шрагер работает в различных сферах, но проект, который принёс ей наибольшее внимание, что легко понять, был – «Сара Уайт, Naked Therapist™». Шрагер рассматривает Сару Уайт как «Ону», а не как «Персону», и углублённо объясняет эту концепцию здесь.

После исследования проекта, и прочтения аргументов «Сары» о преимуществах Naked Therapy™, я был явно заинтригован. С точки зрения современного искусства, скрещивание Шрагер различных практик, в том числе: театрального искусства, социальной практики, Интернета в качестве контекста/интерфейса, и привлечение к участию зрителей, делает работу интересной и трудноопределимой. Чаще всего, исполнители стараются изо всех сил соблазнить публику к соучастию. Мучительно неловко лицезреть какой-то перформанс, в котором его автор буквально умоляет аудиторию сделать то или это. В то же время, меня захватывает зрелище как Шрагер эксплуатирует мужское внимание и собирает весь зал зрителей, которые готовы платить собственные деньги и внести свой вклад в развитие её проекта. Это скромный и, честно говоря, экономически оправданный подход к интерактивному перформансу, фактически, избегая при этом индивидуальной эксплуатации через сохранение высоко ценимой анонимности его участников (я говорю о тебе, Лорел Накадейт).

В то время как «Она» Сары Уайт – физически красивая, меня также привлекло то, как она описывает мотивы возникновения проекта, на самом деле, абсолютно точно озвучивая парадоксы, с которыми я искренне соглашаюсь, а именно с тем, как проявлять свою сексуальность ответственно и поэтапно. Моя лента новостей на Facebook заполнена сообщениями от женщин-друзей о домогательствах, которые они постоянно испытывают изо дня в день в ходе их жизни, и это делает меня (возможно, слишком) осторожным в общении с женщинами.

Все клиенты Сары – мужчины, и на своем сайте она утверждает, что именно этим она гордится. В своём подходе она делает акцент на преимуществах возбуждения; состояние, которое она утверждает, позволяет «исцелять, обнаруживать, узнавать, и познавать вещи, о которых клиенты может и не догадываются, поскольку состояние возбуждения так же уникально для человеческого разума, как и бессознательное состояние сновидения». Страничка с «Вопросами и Ответами» на её сайте является довольно полной, и вот примеры ответов на вопросы, которые я уверен, у вас уже возникли:

Вы полностью раздеваетесь?

Да, если вы так пожелаете.

Наколько вы откровенны?

Зависит от того, что я посчитаю терапевтически уместным.

А могу ли я раздеться во время нашего сеанса?

Да.

Можно я буду мастурбировать во время нашего сеанса?

Да.

Фото от Франческо Сапиенца

На своём сайте, она отмечает, что в то время как огромное количество мужчин переживаеют кризисы и психические расстройства, очень немногие из них когда-либо обращаются за помощью. Это не только результат социальной стигматизации психотерапии, но ошибочного мнения, что «терапия не доганаяет мужчин». И в то время как мне лично значительно помогла психотерапия, я понимаю, о чём она говорит. До усмирения моего эго и признания, что мне нужна помощь, я не мог понять, каким образом разговор с психотерапевтом будет иметь хоть какое-то значение в моей жизни.

Мой первый сеанс психотерапии был ужасным и на грани травматического опыта: доктор явно отрицал сексуальность, и честно говоря, заставил меня почувствовать себя довольно дерьмово. К счастью, я отведал этого горя и заставил себя попробовать ещё одного психотерапевта. Другой психотерапевт из Ричмонда оказался феноменальным. Таким образом, и я, конечно, утверждаю это исходя из собственного опыта, не полностью согласен, что «терапия не доганяет на мужчин». Но мне попадались врачи, которые заставили меня чувствовать себя ужасно, и крайне виноватым из-за своей сексуальности, в основном, из-за их неприятия и явного неодобрения тех тем, которые я пытался обсудить.

Недавно я встретился с Шрагер и упомянул, что я прочитал о её (скорее, о Сары Уайт) мнении на Naked Therapy™, и что меня очень заинтересовало то, что она сказала о самом возбуждении, и также о возбуждении с точки зрения абсолютно дивного перформанса. Она предложила мне назначить сеанс с Сарой Уайт, что я и сделал. С этого момента, я больше никогда не общался с Шрагер. Исключительно с Уайт. И эту свою роль она играет настолько хорошо, что я почти забыл, что всё это начиналось как художественное самовыражение.

Я получил письмо, которое включало условия сеанса, а также ряд предварительных вопросов. Среди них, вопрос почему я решил начать сеансы голой психотерапии (на который я, вероятно, ответил слишком лихо), а также вопрос с моими пожеланиями о её одежде во время сеанса. Само возбуждение, которое я чувствовал во время ответа на этот вопрос, превратилось в крепкий стояк, даже не успев нажать «Ответить». Мы ещё не начали сеанс, а я уже чувствовал всю свою похоть. Вообще-то, Уайт не разрешает клиентам записывать сеансы, но поскольку я сказал ей, что планировал написать о нашем опыте для VICE, она позволила мне делать периодические снимки с экрана в ходе нашего сеанса.

Полюбуйтесь какой милый город Портленд, шт. Орегон. И зачем я только переехал в эту мусорную свалку – Нью-Йорк- мне не понять.

В день моего первого сеанса, я был в Портленде, шт. Орегон, на каникулах. Я проснулся рано утром и вышел на прогулку по городу, заходя во многие из моих любимых мест со времён, когда я жил там. Но всё время меня преследовало чувство одновременно и тревоги и волнения из-за сеанса Naked Therapy™ в тот день. Честно говоря, меня невероятно беспокоил момент с раздеванием перед незнакомым мне человеком, и ещё более беспокоил неловкий монолог, когда ты должен рассказать что с тобой не так на первой встрече с психотерапевтом. Более того, мой член и так уже торчал. Если вы ещё не попробовали такой эмоциональный коктейль, очень рекомендую.

Начало сеанса Naked Therapy™

В 2:00 дня, я зарегистрировался на Skype. Уайт была в он-лайне и прислала мне сообщение спрашивая о моей готовности. Сделав глубокий вдох, я присел и ответил: «Всегда готов», и мгновение спустя она позвонила мне. Я ответил довольно неуклюже, а она сидела на диване, безупречно одетая, и мы обменялись любезностями. Меня не бросает от публичных выступлений в жар, хотя я явно беспокойный тип, но обычно я забываю о своём беспокойстве, когда я начинаю разговор с людьми. Но в этом случае я заикался и бормотал, и с большим трудом я пытался привести себя в нормальное состояние, когда я, наконец, выпалил: «Мне очень жаль. Но я действительно очень нервничаю сейчас». Уайт спросила почему, и когда она перекидывала ногу на ногу, лавина бреда излилась из моих уст. Неожиданно разразившись тирадой после того, как я совершенно был не в состоянии говорить минуту назад, она изящно ёрзала на диване время от времени, и было заметно, что она точно знала, что делает её тело и какой будет моя ответная реакция на эти визуальные эффекты. Выглядело немного странно, но абсолютно возбуждающе.

Мне трудно изъясниться почему это состояние возбуждения отличается от того, когда я смотрю порно или флиртую с кем-то; но это было, как бы сказать, по-другому. Сара сняла рубашку, и я просто продолжал тараторить. Вероятно, я успел выболтать всё, что обычно занимает половину первого сеанса терапии, поскольку я был сильно взолнован и возбуждён. Как и любой другой психотерапевт, она позволила мне говорить некоторое время и высказать всё, что наболело, а потом начала задавать мне вопросы о том, что я только что поведал ей.

Мы говорили о том, как я почти исключительно встречаюсь с девушками с сайта знакомств OkCupid или Tinder, потому что я чувствую странным или агрессивным, скажем, подойти к девушке в баре и попытаться купить ей выпить. В это время Уайт поднялась и сняла юбку, и она сказала мне, что я могу снять одежду, если я захочу. Я неуклюже снял рубашку. Тогда она сказала мне, что, по крайней мере, из того, что она успела понять обо мне, я не был противным или агрессивным, и что, вероятно, я сразу же понимаю нравлюсь ли я девушкам, как только знакомлюсь и завожу разговор. Хотя её утверждение должно было быть очевидным для меня, потому что мои подруги не считают меня отталкивающим, но услышать это от малознакомого человека, означало что-то большее.

В ходе часовой сессии, я начал терять бдительность и чувствовал себя экспоненциально более комфортно. В то время как мы обсуждали серьёзные вещи, которые терзали мой ум, я не мог не посмотреть на всю ситуацию облегчающе анекдотично. К этому времени мы оба были совершенно голые и начинать конфузиться или смущаться от обсуждения любой темы казалось мне довольно смешным. Вместо того, чтобы беспокоиться о моей наготе перед малознакомым мне человеком, я позволил себе просто чувствовать себя возбуждённо и раскованно.

Теперь я понимаю, что на обычном сеансе психотерапии, даже когда я абсолютно расслаблен, я, всё же, остаюсь несколько замкнутым, исходя из языка жестов моего тела, часто рассеивая свой взгляд по комнате, не смотрю в глаза психотерапевта. Но моя нагота, в конечном итоге, заставила меня выключить защитный режим, и тот момент, что Уайт была совершенно обнажённой (к тому же, она периодически вставала и соблазнительно ходила вокруг) заставил меня полностью быть в настоящем и я просто принять тот факт, что её целью было, действительно, возбудить меня.

http://www.socialmalpractice.com

К концу сессии, я почувствовал себя офигительно. Поговорить с кем-то о тревогах, связанных с сексом и отношениями, который многие из нас столь часто испытывают, в то время как сексуально возбуждаешься, имеет полный смысл. За один сеанс я высказал так много проблем, которые я боялся обсуждать с кем-либо, и мы эффективно их решили. Я до сих пор продолжаю посещать обычные сеансы психотерапии, потому что у меня есть такая возможность, и я не собираюсь игнорировать такие преимущества. Может быть, Naked Therapy™ не для всех, но если вы кто-то, кого мучают любые темы, связанные с сексом, о которых я упомянул в этой статье, я абсолютно рекомендую вам связаться с Сарой Уайт. Она права, что возбуждение является уникальным состоянием, и я рад, что у меня была возможность испытать как можно провести сеанс голой психотерапии без физической близости, в традиционном понимании.

Гм, и да, я мастурбировал.

Шон Джей Патрик Карни работает комиком, художником, и писателем. Проживает в Бруклине, Нью-Йорк. Он является основателем и директором Social Malpractice Publishing и, начиная с 2012 года он участник GWC Investigators – совместная группа паранормальных исследований. Карни преподавал в Тихоокеанском северо-западном колледже искусств, Университете Содружества Вирджинии, Bruce High Quality Foundation University, и в Нью-Йоркском университете. Следуйте за ним на Twitter.