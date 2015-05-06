Женщина, проснувшаяся в будущем

Фото от пользователя Flickr Loren Kerns

Наоми Джейкобс, матери-одиночке проживавшей Манчестере, Англия, было 32 когда она легла спать 30 апреля 2008 года. Она жила в маленькой квартире со своим десятилетним сыном Лео и котом Софией. На тот момент она не работала, и поэтому решила продолжить свою учёбу в университете на кафедре психологии. Когда Наоми проснулась на следующее утро, она не помнила ничего из этого. Вместо этого она проснулась с абсолютным убеждением, что ей было 15 лет, и недоумевала как она оказалась в будущем.

Потребовались годы, чтобы Наоми выяснила что произошло с ней в ту ночь, и в конце концов, врачи поставили ей диагноз: транзиторная глобальная амнезия. Такое расстройство встречается только у пяти из 100,000 человек каждый год, и характеризуется внезапной потерей памяти. В отличие от других форм амнезии, при этом расстройстве люди, как правило, помнят, кто они такие и как заниматься обычными вещами (Наоми, например, помнила свой пин-код и как водить машину), но они забывают качественные воспоминания. Эти воспоминания возвращаются к ним в конечном итоге, но нужно пройти через травматический, дезориентирующий опыт путешествия во времени.

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Опыт Наоми не просто потряс её, он послужил катализатором для изменения её жизни. Теперь, девять лет спустя, она подробно всё описала в своих мемуарах под названием “Забытая Девушка”. Книга описывает историю женщины, которая забыла всю свою взрослую жизнь, вновь обрела свою личность, и в конечном итоге, научились прощать себя.

VICE: Расскажи мне, что произошло с тобой тем утром 2008.

Наоми Джейкобс: Я проснулась тем утром и увидела, что мой сын Лео идёт в школу. Тогда я опять легла спать. Но никак не могла глубоко уснуть. У меня был вирус в желудке и тонзиллит, а ещё я недавно рассталась со своим парнем, так что я была немного не в себе.

Когда я проснулась, первое, что я увидела это занавески напротив меня. Я не узнала их, а потом я посмотрела вокруг и никак не могла узнать ни кровать ни спальню, в которой я находилась. Я выскочила из постели. Первоначально, в первые пару минут, я всё ещё думала, что сплю. Но когда я бросилась в ванную и увидела своё лицо в зеркале, я поняла, что постарела. Я поняла, что я значительно повзрослела на свои 15 лет, и вот тогда я поняла, что я не сплю.

Что происходило в твоей голове в тот момент?

Ужас. Полный шок. Потом страх. Я не знала где я была, в каком году я была, чья это была спальня, что это был за город …

Я была уверена, что со мной всё будет хорошо. Я подумала, что я вот усну вечером и опять проснусь в 1992.

В своей книге ты описываешь, что у тебя в голове был один номер телефона, и ты интуитивно знала кому звонить.

Я точно не знала был ли это номер телефона вообще, но когда я бегала по дому в панике и каждый раз я посматривала на этот странный телефонный аппарат, который сильно отличался от того как выглядели телефоны в 1992 году, а эти числа продолжали появлятся в моей голове. В конце концов, я подумала, что у меня не было выбора, кроме как набрать этот номер.

Это был номер телефона моей подруги Кэти. Я знала, что за этим номером было имя Кэти, но когда эта женщина ответила, я сразу поняла, что я не знаю её. Я не узнала её голос. И я просто расплакалась, в полном отчаянии я рассказала ей, что я понятия не имею, что со мной происходит и где я нахожусь.

Как она отреагировала на ваш рассказ?

Сначала она рассмеялась, потому что она думала, что я её разыгрывала. Но как только она поняла, что я действительно была очень расстроена, она сменилась в настроении и сказала: “Я буду у тебя в ближайшее время”. Когда она приехала ко мне и я её увидела я поняла, что я её не знаю, но как только она сказала мне, что она позвонила моей сестре, я подумала: “Ладно, она знает мою сестру, может быть, со мной всё будет хорошо”.

Они задавали мне так много вопросов, а у меня была дикая головная боль – в голове что-то стучало. Но я была убеждена, что со мной всё было в порядке. Я всё думала, я вот засну вечером, и опять проснусь в 1992 году. Я постоянно повторяла эту мысль в первые 24 часа, чтобы ослабить травму от происходящего.

Но на следующее утро ты не вернулась в 1992.

Верно. Когда я проснулась на следующий день, и мне [всё ещё не стало 15], я подумала, что наверное это навсегда. Моя сестра настаивала, чтобы показать меня врачу, но я отказалась.

Почему ты не хотела сходить к врачу?

Я помню, что я себе воображала, что меня здесь завтра не будет, я же была уверена, что вернусь в 1992 год! Я согласилась пойти к врачу только на четвёртый день, потому что мой лечащий врач, который знал меня и мою историю болезни, был в отпуске. Поэтому я пошла к врачу, который его заменял.

Он вообще не мог мне помочь. Он просто сказал мне, что все это было в моем воображении: иди домой, выпей снотворное и чашечку чая, и все будет в порядке на следующий день. Это было травматично само по себе.

Звучит ужасно.

В конце концов, когда я сходила к своему врачу, он пришёл в ярость, что ко мне отнеслись таким образом. До меня очень долго доходило, что на самом деле случилось со мной, потому что такое происходит так редко. За пять лет я прошла через столько разных врачей и психиатров – моя потеря памяти была психологическая, а не органическая или вызванная травмой головы – чтобы выяснить, что произошло, и чтобы выяснить диагноз.

Пять лет только чтобы выяснить, что случилось?

Да. К тому времени я уже успела получить свой диплом психолога. Удачное совпадение. Я готовилась к экзаменам и набрала в библиотеке все книги о мозге и поведении человека. Страдая от амнезии такого рода, я поняла, что она может длиться вечность, поэтому я начала исследовать сама что со мной было не так. Мы в конце концов нашли ответ в книгах по психологии. Когда я нашла описание “транзиторной глобальной амнезии”, я сказала: “Я думаю, что это мой случай”, потому что я могла вспомнить все номера и как водить машину, но я не могла вспомнить рождение своего сына. Ему это, конечно, очень не нравилось. Но мысль о моём диагнозе и была моим якороем. Я полагаю, что именно это мне и помогло. Учебники по психологии были моим спасительным кругом.

Мне казалось, что мне дали второй шанс.

Ты также вела дневник всю свою жизнь и тебе предстояло его прочитать, верно?

Да, я вела дневник на протяжении 20 лет. Будучи в роли подростока, я думала: “Как грустно, что я уже взрослая, а всё ещё веду дневник”. Но я была рада, что был дневник. Именно он помог мне очистить шелуху моей сложной взрослой жизни.

Каково это было читать о своей жизни не помня о ней?

Как-будто я читала чужую историю жизни, потому что у меня не было эмоциональной привязки к событиям, описанным в дневнике. Так что это не была моя жизнь. Я не прожила её. Эмоционально это было слишком напряжно. Но чем больше я читала, тем больше я соучаствовала в жизни этой женщины и всё более привязывалась к ней. Я становилась больше понимающей и более сострадательной. Когда вам 15 лет, вы понятия не имеете какой вы будете в 32 года, и проснуться через 17 лет в будущем и понять, что: “Минуточку, у меня ничего не вышло так, как я представляла себе: я мать-одиночка, живущая в этом крошечном социальном жилье с кошкой и побитой машиной”. Я была безработной, училась на психолога, и жила на государственную помощь. Как же я до такого дошла? Я был так разочарована, и чувствовала отвращение и опустошение к своей взрослой жизни, что я действительно не хотела принимать никакого участия в ней, пока я не начала читать дневники. Затем, читая эти дневники, мне становилось понятнее, что на самом деле произошло за эти 17 лет, и к тому времени, когда я дочитала последний дневник, я нашла глубокое чувство сострадания к себе.

Изменило ли это последующий ход твоей жизни?

Совершенно верно. Читая дневники, я узнала, что боролась с наркозависимостью, пережила травму сексуального насилия, мне ошибочно поставили диагноз биполярного расстройства, когда я была подростком я сидела на ЛСД, у меня были плохие отношения с матерью, потому что она была алкоголичкой… В моей жизни было так много всего, что заставило меня понять, что не всё только чёрное и белое, каким мне казался мир с точки зрения подростка. Часто, подростки – максималисты, а взрослые знают, что жизнь гораздо сложнее. Понимание этого о себе не только позволило мне простить себя, но послужило катализатором огромного изменения в моей жизни. Я прошла 12-шаговую программу, я отпустила нездоровые отношения дружбу, я начала заниматься спортом, я бросила курить, и начала писать. Я, наконец, начала понимать как строить свою жизнь не опираясь на комплекс жертвы. Я чувствовала, что мне дали второй шанс.

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То есть тебе нужно было пересмотреть свою историю с точки зрения 15-летнего подростка, чтобы изменить свою жизнь.

Когда мне было 15, у меня были мечты насчёт моего будущего: мечта о том, кем я буду, когда вырасту, или о том какой женщиной я стану. Я видела этот огромный потенциал внутри себя, с которым я могла достичь всего чего я только желала. Я хотела быть журналистом, я хотела путешествовать по миру, и я знала, что я хотела заниматься творчеством. Эти мечты были разрушены в течении одного года, в возрасте от 15 до 16 лет, когда вся моя семейная жизнь развалилась. Тогда у меня был первый опыт передозировки. Мои отношения с мамой разрушились, и мне казалось, что я для неё ничего не значу. Я думала, что если я не могу делать то, о чём я мечтаю, то в жизни нет никакого смысла. Я сама не имею значения. Поэтому я собиралась только принимать тонны наркотиков и вести никчёмную жизнь. Я не верила в себя.

Потом у меня появился мой сын Лео, и я пообещала ему, когда он родился, что какими бы ни были мои проблемы, травмы или раны, я сделаю все, что в моих силах, чтобы исцелить их. Мой второй десяток был своего рода путешествием, когда я пыталась исцелить то, что произошло в моём прошлом, но я была слишком зациклена на прошлом, на моей боли. Мне казалось, что я никогда в полной мере не избавлюсь от них. Бывали времена, когда я думала, что я привела себя в порядок, а затем что-то происходило, и оно толкало меня обратно, в то болезненное место, и единственное, что мне могло помочь были наркотики. Но после амнезии, я думаю, что мой разум пришёл к мысли: “Нет, больше я этим не занимаюсь”, и вернулся к нулевой точке отсчёта.

Поэтому тот факт, что ты проснулась веря, что тебе 15, имеет смысл, поскольку именно тогда начались твои проблемы?

Это трудно объяснить в интервью (вот почему я написала книгу). Вопрос многослойный и сложный. Когда история впервые была опубликована, люди спрашивали меня: “Почему 15?” Я отвечала: “Я вернулась в то время, когда чувствовала себя в безопасности”. Но как только я начала писать книгу, я начала снимать с себя слой за слоем. Я анализировала себя. Пятнадцатилетие было рубежом в моей жизни, когда я отказалась от себя: я полагала, что я не достойна жить хорошей жизнью. Я поверила, что я – это пустое место. Я не видела никакого смысла в следовании за своей мечтой, потому что я думала, что другие люди главнее и они всё решают, или что они придавят меня своей силой. Поэтому я поставила на себе крест.

Когда у меня случилась амнезия, я не помнила об этом. Только лишь когда я читала дневники, а именно дневник, который я написала, когда мне было 15 и 16 лет, и этот дневник напомнил мне о том, что случилось со мной, и я поняла, что всё началось с меня.

В то время как всё это происходило, ты жила со своим десятилетним сыном, которого ты не помнишь. Как он справился с этим?

Когда я проснулась с амнезией, он был в школе, так что за это время моя сестра и Кэти подготовили меня немного: “У тебя есть сын, его зовут Лео. Ему десять лет, он любит кататься на скейтборде, и он действительно хороший парень”. Так что, когда я пошла забирать его из школы, моя сестра была со мной. Мы обсуждали в машине как нам поступить, и я предложила не говорить ему, потому что в первые 24 часов я думала, что вот я усну и проснусь опять в 1992 году. Таким образом, я настаивала, чтобы не говорить ему, потому что мы могли напугать его”.

Видя его как он выходит из школьных ворот – я до сих пор помню этот момент – но я не могу описать как я себя чувствовала тогда. Это был шок и ужас, что у меня был ребенок. Я никогда не хотела иметь детей. Но у меня появилась странная радость увидев миниатюрную версию самой себя, потому что он так похож на меня и мою сестру. Он широко улыбался выходя из ворот. Я была в восторге от него, от того как он говорил; меня захватили эмоции от знакомства с десятилетней версией меня. Он мне показался крутым и спокойным мальчиком. Я дала ему пять, потому что я увидела как моя сестра дала ему пять, а он посмотрел на меня странно и вручил мне свой школьный рюкзак и ушёл. Я подумала: “Наверное, мамы не дают пять своим детям”. Я должна была следить за сигналами моей сестры, потому что я не знала как мне нужно было реагировать на него. Также я хотела, чтобы тот факт, что я чувствовала себя на 15 был скрыт от него.

Амнезия не была просто катализатором чтобы изменить мою жизнь; она также стала катализатором изменений в жизни моей сестры и матери.

Ты же ему рассказала в конечном итоге? Кажется, что он понимал, что с тобой что-то не так.

Через пару месяцев после амнезии, мы говорили об этом, и я спросил его: “Ты подозревал что-нибудь?” А он ответил: “Я знал, что что-то происходит, и меня озадачило, когда ты спросила меня, в котором часу я должен идти спать, но я просто думал, что ты шутила”.

Я знаю, в это тяжело поверить. Некоторые люди говорили мне: “Ну, мой ребёнок бы догадался”. И на каком-то уровне он догадывался, потому что я его мама, а он мой сын. Он знает меня. Кроме того, я не могу не подчеркнуть насколько Симон и Кэти помогли мне. По сути, они стали матерями и мне и Лео: они заботились о 15-летней девочке и 10-летнем Лео, которого я воспринимала как своего младшего брата, за которым я присматривала как няня. Мой сын познакомил меня с чудесами технологий 21-го века: Xbox и Playstation и Google и YouTube. Когда я проводила с ним время, мой страх отступал.

Звучит здорово: превратить родительское отношение в братское и установить связь с ребёнком на этом уровне.

Так и было, но это только благодаря моей сестре и Кэти. Они предоставили мне время и пространство и помогли мне пройти через амнезию. Я посвятила им книгу: Симоне, Кэти, и Лео. Я не смогла бы пройти через всё это без них.

Прошло девять лет с того времени. Как ты себя чувствуешь сейчас?

Я чувствую себя отлично и мысленно, и эмоционально, и физически. Лео уже 17. Он по-прежнему любит скейтборды, но уже работает в цифровом маркетинге. Моя сестра живет в Дубае, и мы с ней лучшие друзья. Амнезия была не просто катализатором чтобы изменить мою жизнь; она также стала катализатором изменений в жизни моей сестры и матери. Моя мама уже не пьет шесть лет, и мы очень близки. До амнезии я не видела её в течение четырех лет, а теперь мы лучшие друзья. Произошло столько положительных изменений в моей жизни. Конечно, жизнь не совершена! Я все ещё ем слишком много шоколада, я до сих пор могу выпить лишний бокал вина, и я всё ещё человек. Но теперь все по-другому.

Когда я просыпаюсь, я фокусируюсь на том, что действительно имеет смысл в моей жизни. Даже если это всего лишь одна вещь: раз в день я стараюсь делать то, что заставляет меня чувствовать себя хорошо такой какая я есть. До амнезии меня окружали люди, которые заставляли меня думать плохо о себе. Мне нужно было пройти через опыт амнезии, чтобы понять, что не стоит чувствовать себя таким образом. На этом фундаменте я и строю свою сегодняшнюю жизнь.

Мемуар Наоми Джейкобс скоро выйдет в Британии, Австралии и Новой Зеландии



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