Как я пытался стать богом секса с помощью феромонов

Феромоны – это таинственные любовные химические вещества без запаха, которые подают сигналы о вашем настроении, вашей сексуальной ориентации и вашем наборе генов. Животные пользуются этими веществами для привлечения потенциальных партнёров; есть они и у людей, но, как отмечается в статье Washington Post, «мы понятия не имеем, что это такое или как это работает». Продавцы пользуются этой двусмысленностью для создания продуктов, которые содержат феромоны, обещая помочь захомутать кого-то особенного. На рынке существует множество продукции с феромонами. Некоторые найдутся в дезодоранте за 6 долларов в Walgreens, между тем как другие очень дороги и обещают золотые горы.



Взять к примеру продукт для мужчин после бритья 10 X без запаха от Athena Institute. Создательница продукта, а также президент и основательница Athena Institute доктор Виннифред Катлер, как сообщает вебсайт компании, получила докторскую степень по биологии в Пенсильванском университете, после этого занималась работой в области бихевиоральной эндокринологии в Стэнфорде, а также более 25 лет провела за исследованиями репродуктивной биологии. Она также является «автором восьми книг и более 35 научных статей». Её препарат 10X стоит целых 100 долларов за одну шестую унции; мысль заключается в том, что его нужно подмешать в свой любимый лосьон после бритья, нанести немного, и хоп – из некрасивого простачка вы превратились в неудержимый вихрь соблазнения.

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Сомневающимся в действенности продукта достаточно взглянуть на свидетельства покупателей, приведённые на сайте компании. (Там написано: «Имена, конечно же, изменены!») Майк* из Флориды пишет: «Привет, док! Пишет вам ваш любимый покупатель из Флориды. Я бы хотел ещё два пузырька [его 49-й заказ] Athena 10X. Не благодарите. Вы шутите? Спасибо вам от меня за изобретение этого продукта. Это я должен благодарить».

Дон* из Техаса, Ларри* из Огайо и ещё один парень по имени Дон*, тоже из Техаса могут сказать нечто подобное, но громче всего звучит похвала Роджера* из Интернета: «Просто хотел сказать, что на днях зашёл в магазин фототоваров и поразился, когда две женщины начали строить мне глазки и кокетничать со мной. Невероятно. Они так забавно себя вели… Затем все мои сотрудницы начали ОЧЕНЬ мило со мной обходиться».

Помимо этих, несомненно, вполне реальных похвал в адрес продукта, компания настойчиво заявляет, что эффективность её феромонов доказана в ходе «трёх двойных слепых плацебо-контролируемых исследований». Несмотря на всё это, я решил протестировать 10X сам. Я три раза выходил на прогулку по разным местам, чтобы узнать, действительно ли феромоны сделают меня неотразимым для женщин.

Эксперимент 1: Новый музей

Мои партнёры

Раф: Комик и любитель кроссовок

Алия: Дочь Рафа, самый милый четырёхлетний ребёнок в мире

Кларк: Гений информатики

Кристина: Международная предпринимательница

Мой образ: Друг вашего папы

Прежде чем направиться в музей на встречу с друзьями/партнёрами, я нанёс немного феромонов себе за ушами.

Сами по себе экспонаты являлись крупными проекциями галлюцинаторного шведского видеоарта. На практике это значило, что множество посетителей музея раскачивались в одном месте, кивая в процессе просмотра выцветших кадров с морскими анемонами и кадров, на которых шестидюймовые каблуки, показанные крупным планом, ходят по решёткам в метро. Не иначе как это подала знак сама Афина, но саундтреком к видео из метро являлся инструментальный кавер самой сексуальной песни в истории, Wicked Game Криса Айзека.

Пришла пора дать феромонам сделать своё дело.

Для этого первого теста я окопался у входа на экспозицию. Я позволил своему любовному зелью исходить от моей кожи, будучи уверен, в том, что скоро прямо за мной побегут сотни околдованных шикарных красоток, блуждающих по музею.

Этого не произошло.

Я пошёл на второй этаж музея. На сей раз я прохаживался по экспозициям, дабы феромоны носились сквозь толпу. Я знал, что фаланга азиатских туристов в хирургических масках окажется неуязвимой к моим ароматным чарам, но меня расстроило то, что в моём направлении ни разу не глянули (и не понюхали) даже посетители без масок.



Мои партнёры вели наружное наблюдение, высматривая одиноких незанятых барышень, жаждущих обонятельного перемещения в мир истинной любви. Так ни одну и не нашли.

На верхнем этаже музея я забрёл в, что должно было бы являться любовной золотой жилой: весь этаж был занят проецируемым на потолок видео, в то время как пол был заполнен кроватями, на которых незнакомые люди могли ложиться и смотреть видео. Кровати! Кровати повсюду! Бесплатные, в публичном доступе… кишащие болячками… рассадники микробов, наполненные смесью злых студентов художественных специальностей и старичков без сознания.

По какой-то причине феромоны не превратили меня в такого человека, который горит желанием лезть в незнакомые кровати с незнакомыми женщинами / брюзгливыми пенсионерами. Мы ушли из музея.

КОЭФФИЦИЕНТ УСПЕШНОСТИ: 0%. ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ.

ВЫВОД

• Дать феромонам работать самостоятельно было бы недостаточно, так как они эффективны лишь вблизи. В рамках следующего теста мне пришлось бы подходить к женщинам, а затем давать своему секретному запаху секса делать своё чудесное дело.

Краткое изложение методики

Если уж совсем честно, я не следовал инструкциям к феромону буквально. К примеру, их рекомендуется наносить каждый Божий день. Я об этом даже не думал, потому что подмешал их в бутылочку Aqua Velva, из-за чего стал пахнуть как 14-летний пацан, норовящий залезть пальцами в труднодоступные места своей первой девушке на поле для пейнтбола.



Во-вторых, создатели феромона признают, что до какого-то заметного улучшения в сексуальной жизни некоторым потребителям приходится использовать их чудо-тоник до шести месяцев. Нет, спасибо.

Так что извините, если это омрачает ваше восприятие моих экспериментов. Но это не британский медицинский журнал «The Lancet». Это даже не «Журнал Новой Англии о том, как обманом заставлять женщин с вами трахаться». Я просто одинокий незанятый мужчина, и я делаю всё, что могу.

Эксперимент №2: Классический манхэттенский гостиничный бар

Мои партнёры



Дэвид: Телесценарист

Рейчел: Писательница, эксперт по отношениям

Мой образ: Бродяга, который нашёл подарочную карточку H&M, а затем сразу испачкал себе штаны майонезом

Я знал, что, дабы по-настоящему оценить страстное амбре, которое от меня исходило, женщине понадобится крайняя утончённость, поэтому мои друзья Рейчел и Дэвид предложили встретиться в гостиничном баре. Гламурный кабак был буквально до отказа набит золотыми финтифлюшками, роскошными кожаными креслами и буквально двумя женщинами.

Возможно, дело было в том, что на дворе был вечер вторника, но в этом гостиничном баре женщин было меньше, чем на некоторых собраниях мужского движения. А вокруг женщин в баре роились потные разведённые бизнесмены, образовывавшие вокруг них неизбежные круги общения. (Единственным плюсом было то, что отчаянием пахли все, а не только я.) Один такой круг, за которым я мог подслушивать, рассеялся, когда выяснилось, что блондинка в центре ждёт бойфренда, «наследника табачной империи Р.Дж. Рейнольдса».

Мы с партнёрами перешли в задний бар в вестибюле, а там обнаружили аналогичную ситуацию. Рейчел предложила завязать разговор с одной из немногих присутствовавших дам, но я испугался и настоял на том, чтобы мы взяли себе чего-то выпить и сели у камина, чтобы скоротать время. Возможно, ощущая тщетность/прискорбность нашего предприятия, Рейчел ушла.

В это время я знал, что мне нужно действительно поговорить с женщиной. Нужно. Я подошёл к брюнетке в синем платье у барной стойки. Весь наш разговор прошёл так:

Я: «Что пьёте?»

Она: «Водку с клюквенным соком».

Я: «Я однажды перепил этого дела и теперь совершенно не могу пить клюквенный сок».

Она: «Печально насчёт клюквенного сока» [БАРМЕНУ] «Можно я выпью вот это в номере?» [ВЫХОДИТ]

Мы с Дэвидом вскоре ушли из бара.

КОЭФФИЦИЕНТ УСПЕШНОСТИ: -0%. ФОРМАЛЬНО НОЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЧИСЛОМ, НО ЭТО КАЗАЛОСЬ НАСТОЯЩИМ ПОРАЖЕНИЕМ.

ВЫВОД

• Если бы я хотел по-настоящему испытать эти феромоны, нужно было использовать их так, как задумывали их создатели: напиваясь в хлам и подкатывая к как можно большему количеству девушек.

Эксперимент №3: Поход по бруклинским барам

Мои партнёры

Барри: Актёр на понтах

Рик: Плутоватый искатель приключений

Мой образ: Лысеющая скатерть

Этот вечер должен был стать долгим. Я подготовился, съев бутерброд с солониной.

Бар №1 – Место случайных свиданий, 21:00

Для начала я выбрал тихое заведение в Уильямсбурге и запланировал нагрянуть в несколько близлежащих баров впоследствии. Вместе с двумя надёжными партнёрами, любящими повеселиться, я ощущал, что всё вот-вот примет очень-очень сексуальный оборот.

Барри немедленно стало плохо и ему пришлось отправиться домой. Начали мы не особенно хорошо.

Мы с Риком заняли столик впереди. И впервые с того момента, как я начал пользоваться феромонами… к нам подошла женщина! Они сработали! Феромоны, чёрт их дери, сработали! Но затем оказалось, что девушка на самом деле узнала Рика по отдельному свиданию с Tinder, которое было до боли скучным. Феромоны не сработали – по сути, вместо того, чтобы привлекать заинтересованных женщин, они начали привлекать женщин, которые активно нас ненавидят.

Следующий час мы с Риком молча пили.

Но затем к нам подошла ещё одна женщина! Она была одной из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Она сказала с прекрасным французским акцентом: «Есть у кого-то из вас сигаретка?» Итак, действительно ли ей была нужна сигарета? Или её неосознанно очаровывал мой секс-мускус? Судя по тому, что она в итоге нашла, а потом закурила сигарету, она, вероятно, просто искала сигарету. Но возможно она хотя бы в каком-то смысле также искала истинную любовь. Судя по тому, как она начала обжиматься с бородачом в вязаной шапочке сразу после сигареты, она явно её нашла.

Мы с Риком продолжили пить.

Наконец, когда бар заполнился, мы всё-таки начали нормально общаться с тамошними женщинами. Мы поговорили с очень милой модельершей и парочкой классных телепродюсерш. Никаких любовных связей, но я хотя бы чувствовал себя человеком, а не вонючим комком лосьона после бритья и печали.

А ещё мы пили дальше.

Прежде чем отправиться в следующий бар, мы остановились поболтать с девушкой, праздновавшей свой день рождения. Мы подошли к её компании (именинница, подруга и два спутника-гея). Это была ошибка. Дело в том, что её подруга была замужем, а именинница была до того пьяна, что мы с Риком показались именно тем, кем являлись, – двумя мерзкими чуваками, пытающимися подкатывать к женщинам, не испытывающим интереса. Я ни разу в жизни не натыкался на такие уничтожающие взгляды. Серьёзно. Это было презрение, с которым нюрнбергские присяжные смотрели сверху вниз на Эйхмана. И мы это заслужили.

Тем не менее, именинница подарила мне бумажную праздничную корону. Мы допили свою выпивку и ушли. Корону я нацепил себе на шею.

Бар №2 – Рок-клуб, 00:00



Как только мы вошли, я случайно услышал, как какая-то девушка потешается над моей короной. Выбросил корону в мусор. Затем мы с Риком взяли по огромному пиву.

Не знаю точно, почему у этого бара такая репутация популярного рокерского заведения. Конечно, некоторые из девушек были одеты в кожаные куртки, но парни в большинстве своём походили на прихвостней-французов из неснятого сиквела «Заложницы». Одна девушка у барной стойки, явно только что сходила к своему парикмахеру и сказала: «Сделайте из меня Анджелину Джоли в «Угнать за 60 секунд».

Я пытаюсь сказать, что мы не вписывались.

Мы пытались! Действительно пытались. Мы поболтали с парочкой очень милых барышень, но в целом это место было не для нас, и это нельзя было исправить никакими феромонами.

Бар №3 – Танцевальный клуб, где можно кого-то подцепить, 2:00

Сайт IndieBK.com назвал этот бар «самым оживлённым мясным рынком в Уильямсбурге». Что ж, эту цитату и этот вебсайт я просто выдумал, но если бы этот сайт действительно существовал, этот бар там описали бы именно так. Зная это, я решил ещё немного побрызгаться своей приманкой, усиленной Aqua Velva. Учитывая, что Aqua Velva всегда много, сколько ни наноси, я очень, очень сильно с ним переборщил.

Мы с удивлением не обнаружили на танцполе почти никого, но, будучи настроены на веселье, надеясь познакомиться с женщинами и пребывая в состоянии сильного опьянения, мы танцевали до потери пульса. В этот момент я вместо того, чтобы источать феромоны без запаха, должно быть, пах выпаренной солониной и прогнившим корпусом старого деревянного корабля.

На танцполе мы заметили двух девушек. Они были очень хорошенькими и добрыми соседками по комнате из Европы. Но говорить с нами им было совершенно не интересно. Я быстро вял.

Бар №4 – Бар, в котором всего один бильярдный стол, но все, кто в баре, страшно серьёзно относятся к игре в бильярд, 3:00

Рику пришло СМС с просьбой встретиться с друзьями в четвёртом баре. Меня хватило минут на 15, но к моменту изгнания третьего игрока в бильярд за дебош я решил откланяться.

В начале вечера я ощущал себя Лэнсом Армстронгом – американским героем, который лезет на гору величия за счёт одной лишь силы воли. Но к этому моменту я скорее ощущал себя Лэнсом Армстронгом – лживым употребляющим химию читером, которого ненавидят все на свете.

КОЭФФИЦИЕНТ УСПЕШНОСТИ: 100%, ИБО Я ПОНЯЛ, ЧТО ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ ИЗНУТРИ. ШУЧУ, ЗДЕСЬ ТОЖЕ 0%, ПОТОМУ ЧТО МЕНЯ НИКТО НИКОГДА НЕ ПОЛЮБИТ.

ВЫВОД

• Слушайте, феромоны не работают. Все это знают. Я это знал, вы это знали, люди, которые делают феромоны, это знают.

• Постоянное пьянство ужасно действует на кожу.

• Наконец, замены самому мощному афродизиаку в мире, уверенности, просто не существует. После этого эксперимента мне её страшно не хватает.

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