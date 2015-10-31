Почему Исландия не заслуживает своей либеральной репутации

Ледник в Эйяфьятлайокудль, Исландия. Фото Андреа Тилле с ресурса Wikimedia.

Почему исландскому правительству сходили с рук некоторые довольно тухлые штуки?

Со времени переизбрания весной 2013 года правящая коалиция консерваторов довела уже шатающуюся систему здравоохранения Исландии до руин, и теперь готовится приватизировать наше здравоохранение – такое неплохо срабатывало в других стран. Они также стояли за неуклюжей попыткой исландской полиции закупить норвежские пистолеты – в страну, где практически не совершаются преступления с использованием огнестрельного оружия, по крайней мере, по заявлениям службы национальной безопасности.

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Они активно пытались индустриализировать исландскую горную местность, продавая и следя за торговлей огромными участками земли иностранным компаниям, которые планируют построить на них электростанции и заводы по переработки кремния. Это соответствует взглядам исландских правых, по мнению которых наша экономика должна поддерживаться промышленностью, что особенно бесит, потому что тяжёлая промышленность составляет, наверное, 5 процентов нашего ВВП в плохой год, тогда как туризм, основная масса которого – это природный туризм, получает миллионы и миллионы долларов каждый год. Тем не менее, они считают туризм неуместным увлечением, и из-за этого разрушаются национальные достопримечательности; из-за нерегулируемого построения отелей и Эйрбиэнби, а также из-за общего перенаселения столицы взлетела стоимость аренды в Рейкьявике. Всё это заставляет туристов ставить палатки и буквально ходить в туалет по большому на территории государственной и частной собственности.

Но то, что им не нравится туризм, не остановило отца министра финансов от дальнейшей монополизации транспортного сообщения между Рейкьявиком и единственным международным аэропортом Исландии. Скорее всего, если вы здесь бывали, вы помогли набить их карманы, так как никакой другой транспорт не ходит из аэропорта в Рейкьявик.

А ещё расизм. В прошлом году нигериец, ищущий убежище, был депортирован и разлучён со своей семьёй после того, как ассистент тогдашнего министра внутренних дел слил в СМИ отчёт с фальшивой и вводящей в заблуждение информацией об этом мужчине, а женщина, которая баллотировалась в городской совет получила голоса расистов, пообещав остановить постройку единственной мечети в Рейкьявике.

Я понимаю, что всё это кажется провинциальным и даже милым по сравнению с нарушениями в австралийском правительстве. Но для меня остаётся загадкой, сколько известно миру о преступлениях нашего правительства в свете того обмана, который льётся в адрес Исландии, особенно что касается нашей псевдо «ультра либеральной» политики, которая, на самом деле, сводится к идеологическим жестам случайного, но разговорчивого политика или государственного мужа.

Бывший мэр Рейкьявика однажды оделся в женское, но все посчитали, что здесь в Исландии всё нормально и превосходно, будто мы какой-то либеральный рай. Или было время, когда пятерых коррумпированных банкиров упекли за решётку после того, как их поймали на том, чем занимался весь финансовый сектор до того, как наша экономика рухнула, и куча сайтов опубликовали статьи о том, как мы «позволили банкам рухнуть» (это никогда не случалось) и «посадили всех наших банкиров».

Правда в том, что банки растут, получая огромные прибыли с момента коллапса, в то время как остальная часть Исландии до сих пор пытается из него выйти. Все ошибки, которые привели к нашему падению семь лет назад, повторяются теми же политическими партиями, которые стояли за ними, и которые, как ни странно, исландский электорат выбрал снова. В то же время средний исландец всё больше погружается в долги, так как с инфляцией растет стоимость жизни, а заработная плата остаётся прежней.



Но всем всё равно. Ощущение, что люди здесь хотят верить в миф о «либеральном рае» так сильно, что не проявляют ни малейшего интереса к тому, чтобы узнать правду. Средний исландофил, который приезжает сюда, был тщательно обработан ловкими музыкальными видео и милыми новостными историями о том, как все здесь «верят в эльфов» (ещё одна полная чушь), или как мы избегаем религий и «верим только в себя» (наша конституция на самом деле гарантирует особые права Церкви), и ему очень сложно увидеть, что на самом деле представляет собой это место и какие у него настоящие проблемы.

Я не говорю, что вам не стоит сюда приезжать и наслаждаться местными достопримечательностями. Наоборот, возможно, единственный способ по-настоящему насладится местной жизнью, это стать туристом, а не участником нашего повреждённого фарсом общества. А значит, любой ценой приезжайте и вливайте свои вкусные иностранные деньги в нашу экономику и помогите нашему правительству понять, что оно ошибается на счёт туризма. Приезжайте посмотреть на нашу природу, пока она цела. Приезжайте, чтобы выпить, пока это ещё возможно, пока работники наших государственных ликёро-водочных магазинов не начали бастовать. Приезжайте, чтобы увидеть шоу, пока все музыканты не уехали за границу, как это делаю я. Просто приезжайте, приезжайте скорее до того, как люди, правящие этой страной, не задушили её до смерти.

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