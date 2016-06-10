Что осталось после эвакуации крупнейшего лагеря беженцев в Европе

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Три дня греческая полиция осуществляла эвакуацию крупнейшего в Европе временного лагеря для беженцев в Идомени, рядом с границей между Грецией и Республикой Македония. На несколько месяцев 13.000 человек оказались в ловушке, надеясь пересечь границу и начать новую жизнь в Европе. По словам греческого государственного информационного агентства, последние 783 беженцев, которые находились в Идомени до 26 мая, сели в 18 автобусов и были вывезены в организованные убежища недалеко от города Салоники.

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Несколькими днями позже в Идомени можно было только услышать шум уборочных машин, пытающихся вычистить то, что осталось от лагеря. По всей территории разбросаны палатки, горшки, заполненные продуктами питания, куклы и игрушки, покрытые пылью, детские рисунки и детские коляски.



После завершения эвакуации, движение поездов по железной дороге между Белградом и Салониками возобновлено. Согласно подсчётам греческой экономической газеты Naftemporiki, закрытие железнодорожного вокзала Идомени на 70 дней стоило греческим железнодорожным властям около € 2,5 млн ($ 2,8 млн).

В 2015 году более чем 800.000 беженцев и иммигрантов прошли через Идомени следуя по так называемому Балканскому маршруту в Центральную Европу. Границы были закрыты в середине марта, поэтому тысячи людей “застряли” на греческой стороне. Идомени – греческая деревушка на 150 жителей, стала символом драмы беженцев на Балканах и в Европе.

В течение трёх дней эвакуации 3,817 беженцев были вывезены на автобусах. Но в конце мая, за один день до начала эвакуации, греческое правительство объявило, что около 8500 беженцев находились в Идомени. Это означало, что около 5000 человек либо остались сами по себе, либо спрятались где-то недалеко от границы, в надежде найти способ пересечь её незаконно.

Врачи без границ осудили принудительную эвакуацию из Идомени в организованные лагеря, отметив, что существует общий недостаток информации. Кроме того, их работникам ограничили возможность предоставления какой-либо гуманитарной помощи беженцам.