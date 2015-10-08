Если бы Святая Дева Мария попала в Вегас

Если вы захотите снять фильм, который будет ориентирован на массы, тогда скорее всего вы не снимите фильм «Ма». Этот фильм – безмолвная, современная история Святой Девы Марии, показанная в танце. Режиссёр фильма Селия Роулсон-Холл снялась в главной роли загоревшей в веснушках Марии, которая пришла из пустыни Нью Мексико, как будто созданная песками, и встретила своего современного Иосифа на асфальтной дороге.

В ванной комнате придорожного мотеля Мария испытала непорочное зачатие, что Холл изображает не словами, а чёткими и до деталей продуманными движениями тела. Сцена заканчивается исчезновением стен её комнаты и она оказывается посреди пустыни возле мужчин, одетых в костюмы Дикого Запада. Эта сцена задаёт тон всему фильму: сюрреалистичное и метафоричное путешествие Марии в Лас-Вегас, где она находит приют среди танцовщиц и проституток.

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Это странный и одновременно прекрасный фильм, который вводит публику в состояние ступора. В начале своей работы над проектом Холл испытывала проблемы с деньгами, но, в конце концов, нашла нужную сумму и свою аудиторию на Kickstarter. После дебютного показа на Венецианском Фестивале, Ma получило много положительных отзывов от именитых критиков. Издание Variety назвало фильм самым ярким 2015 года.

Когда я была маленькая, я думала, что когда вырасту, стану Иисусом, потому что мне очень хотелось исцелять людей. Но потом наступил момент, когда я подумала: «Стой, ты не можешь быть Иисусом, ты же не мальчик».

VICE: Как прошёл показ на Венецианском кинофестивале?

Селия Роулсон-Холл: Около 15 процентов зрителей покинули зал посредине фильма. Риэль [Роч Дектер, продюсер Ma сказал мне: «Я думаю, что это отличный показатель. Ведь, если ты не делаешь что-то, что вызывает разные чувства у разных людей, тогда что ты делаешь?» Я же почти умирала внутри. Я подумала, что это настоящее испытание для зрителя, для любого зрителя.

О чём может сказать танец с чем слова не справятся?

Я в первую очередь – танцовщица. Хореография – язык, на котором я разговариваю и на котором творю. Я решила рассказать историю без слов и мне было интересно получится ли у меня. Это был эксперимент и исследование себя. Мне комфортно в мире движений и метафор. Это был яркий вызов и, возможно, в следующий раз я буду использовать слова и диалоги.

Это молчаливый фильм, но ты используешь много звуков. Где ты брала музыку и звуки для фильма?

Звуками я хотела передать атмосферу и чувства каждой комнаты, каждого пространства. Я хотела показать, что они живые. Включение вентилятора, света в ванной – все звуки мы сделали как будто немного «сломанными». Я много использовала звуки дыхания. Я хотела сделать настолько тихий фильм, чтобы даже звуки дыхания казались громкими звуками. Мне кажется, что многое можно узнать об окружающих по тому, как они дышат. Это поверхностное дыхание? Глубокое дыхание? Быстрое? Если вы ещё раз посмотрите фильм, возможно, вы обратите на это больше внимания.

Также мне хотелось использовать много звуков барабана, потому что барабан был самым первым музыкальным инструментом. Что интересно, звуки барабана не имеют эффекта эхо, как пианино или гитара. После удара, звук барабана растворяется в тишине. Звук как бы возвращается в начало и как бы растворяет тишину. Звук барабана уносит тебя дальше в подсознание. В начале фильма 30 секунд звучит барабан — это как приглашение в путешествие, которое не будет привычным и обычным, путешествие, где ожидания совсем другие.

Для меня женское тело – самая сильная и одновременно самая слабая вещь на Земле.

Ты используешь много образов и сцен из Библии, как например, белые чалмы на головах, но также и образы современного юго-запада Америки, как локации в мотелях. Что связывает эти два, на первый взгляд, противоположных направления?

Я выросла среди лесов и рек, поэтому пустыня для меня не что-то обыденное и привычное. Но, мне показалось уместным и нужным снять картину о двух ковбоях: парне и девушке. Я хотела, чтобы этот фильм был суперамериканским. Когда я думаю об американском кинематографе, я сразу вспоминаю вестерны. Вот почему Мария появляется в Западной территории США, это привычно, это легко понять и принять американцам.

Пустыня – это суровое место. Здесь суровый пейзаж, где практически невозможно выжить. Как долго она жила в пустыне? Пустыня – мёртвое место, там чувствуется смерть.

Какая идея родилась первой: история путешествия или история о Святой Деве Марии?

Моя задача была создать историю о путешествии девушки-героя. К тому же, на меня очень повлияло моё прошлое. Когда я была маленькая, я думала, что когда вырасту, стану Иисусом, потому что мне очень хотелось исцелять людей, освобождать их от боли. Но потом наступил момент, когда я подумала: «Постой, ты не можешь быть Иисусом, ты же не мальчик. Поэтому мне пришлось стать Девой Марией и принести в этот мир ребёнка, который спасёт мир. Ведь сама я никого не могла спасти, потому что я – женщина».

Одна вещь меня всегда волновала: у нас есть Новый Завет об Иисусе и только один параграф о Марии. Мария – самая важная женщина в мире и мы о ней практически ничего не знаем. И ещё был вопрос: Неужели она просто проводник для такого человека как Иисус, его карьеры, и всё? Один из важных вопросов фильма: неужели девственность самое важное в женщине, её начало? Идея непорочного зачатия имеет огромное значение и силу. Но Бог может по своему выбору и желанию прикоснуться к тебе, вдохнуть в тебя жизнь нового человека и ты не можешь сказать «нет»? Для меня женское тело – самая сильная и одновременно самая слабая вещь на Земле. Я думаю, женщины всю жизнь грешат, просят прощение за свои грехи, наполняются силой и так по кругу. Это я хотела изучить в своём фильме.

Я видел, что этот фильм рассматривают на занятиях по вопросам равенства полов. Ты критикуешь то как гендерные вопросы трактует Библия. Ты хочешь сделать громкое заявление этим фильмом?

Нет. Я никогда не хотела делать громких заявлений. Я просто задаю вопросы. Да. Я задаю вопросы везде, где на меня давит общество, особенно, что касается норм поведения и жизни мужчин и женщин, и что значит быть женщиной в обществе, твои роли, ожидания. Я действительно хочу просто понять мир, в котором живу. Если бы у меня были ответы, я бы не снимала такое кино. Я хочу провоцировать много вопросов с моей аудиторией. Я хочу, чтобы мои фильмы были вызовом для публики также как и для меня, потому что ответы просто так не приходят, их надо искать. Я здесь не для того, чтобы успокоить тебя, или помочь уйти от реальности. Я хочу разбудить тебя и предложить пойти немного глубже. Вот, пожалуйста, 15 процентов не согласны с этим.

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