Вы были бы счастливее, если бы меньше ели

Лиа Кантровиц

Мы все знаем, как мы должны относиться к еде. Есть больше фруктов и овощей, меньше красного мяса, меньше сладкого, пить меньше пива и тому подобное. Советы, разумеется, как будто предназначены специально для того, чтобы сделать жизнь менее приятной, хотя и более долгой. И всё же: два недавних исследования указывают на то, что благодаря крайней целомудренности в вопросах рациона люди на самом деле чувствуют себя счастливее.

Исследование, опубликованное в этом месяце в журнале «American Journal of Public Health» («Американский журнал здравоохранения»), рассмотрело воздействие потребления фруктов и овощей на счастье и обнаружило: чем больше растительной пищи, тем, судя по всему, больше радости. Исследователи отслеживали более 12 000 человек в течение нескольких лет через дневники питания и регулярный психологический контроль. Никто не ожидал, но люди становились всё счастливее с каждой съеденной порцией фруктов и овощей (до восьми в день). Откуда берётся эффект, как у прозака, данное исследование не выясняло, но ведущий автор с готовностью рискнул высказать догадку: «В долгосрочной перспективе, – заявляет в разговоре с VICE автор исследования Эндрю Освальд, поведенческий экономист из Уорикского университета, что в Великобритании, – мы, полагаю, обнаружим, что виной всему этому фолат, каротин и микроорганизмы, составляющие наш желудочно-кишечный тракт».

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Более того, по меньшей мере одно исследование предположило, что существует некая связь между более высоким содержанием каротиноидов, вида антиоксиданта, в изобилии содержащегося во фруктах и овощах, в крови и повышением оптимизма. А недавние исследования установили определённые интересные связи между психическим здоровьем и бактериями, проживающими в наших кишках и выделяющими такие вещества, как серотонин и дофамин – те самые нейромедиаторы, которые регулируют настроение у нас в мозгах. Одно небольшое исследование из Норвегии, к примеру, обнаружило связь между определёнными бактериями в фекалиях (которые, разумеется, напрямую связаны с теми продуктами, которые мы едим) и уровнем депрессии.

Более продвинутая версия достижения счастья через еду подразумевает всего лишь поглощение меньшего её количества. Недавнее исследование в издании «JAMAInternalMedicine» сообщает, что, поглощая в течение двух лет на 25 процентов калорий меньше нормы (при этом их отслеживали с помощью регулярных диетологических консультаций), 100 с лишним мужчин и женщин сообщали об улучшении сна после первого года по сравнению с людьми из контрольной группы. Спустя два года диеты в группе, сидящей на диете, улучшилось настроение, обострилось сексуальное влечение и улучшилось здоровье в целом. Это может быть связано с тем, что они также сбросили 17 фунтов, в то время как не сидевшие на диете ничего особенного не сбросили.

Разумеется, мало что может быть хуже длительного лишения калорий, поэтому для того, чтобы постоянно поглощать на 25 процентов меньше еды, ваше стремление к счастью должно было бы быть достаточно сильным. Освальд, автор исследования о фруктах и овощах, мыслит правильно. «В краткосрочной перспективе, – заявил он, – мои советы просты. Просто ешьте как можно больше фруктов и овощей, расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью».