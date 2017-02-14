Если ваши биткойны украдут во время крупного взлома, поможет ли ФБР?

Этот материал был опубликован в февральском номере журнала VICE. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы подписаться.



Биткойн – это криптовалюта, запущенная в 2009 году человеком, использовавшим псевдоним Сатоси Накамото. Операции с биткойнами могут происходить в Интернете посредством онлайн-обмена; реальные доллары обмениваются на биткойны, а это значит, что можно не пользоваться банками и такими сервисами, как PayPal.

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А когда хакер украл из одного из самых популярных и самых крупных онлайн-хранилищ, работающих с этой валютой, биткойнов на целый миллион долларов, его пользователи были взбешены, но власти мало что сделали, дабы возместить их убытки. Данный следственный материал ФБР от 2011 года, который я получил эксклюзивно в качестве реакции на свой запрос согласно Закону о свободе информации (FOIA), проливает свет на бездействие данного органа, а также указывает на то, почему так произошло. В то время ФБР не считало биткойн полноценной валютой, и оно до сих пор с подозрением смотрит на лиц, пользующихся им для финансовых операций.

29 июля 2011 года известный электронный кошелёк MyBitcoin отключился на неделю. Этот инцидент, снискавший скандальную известность среди пользователей валюты, стал поводом для ряда сообщений в новостях, а также темой для многочисленных форумов, на которых биткойн-сообщество высказывало своё мнение о его обстоятельствах. Когда сайт возобновил работу, его владельцы объявили, что хакеры навредили серверам MyBitcoin и украли много биткойнов.

Сайт объявил, что возместит убытки, выдав пользователям 49 процентов от последней известной суммы, находившейся у них на хранении, в случае заполнения бланка претензии. Биткойн-сообщество отреагировало возмущением и подозрениями. Некоторые посчитали, что заявление о взломе сайта является подставой своих же, организованной полуанонимными владельцами MyBitcoin для того, чтобы они смогли украсть биткойны у своих клиентов.

Однако Брюс Вагнер, известная личность в криптовалютных кругах, призвал пользователей MyBitcoin подавать жалобы непосредственно в ФБР. Вагнер был ведущим онлайн-передачи о Bitcoin, которая могла похвастать наличием нескольких спонсоров. Он также являлся увлечённым пользователем MyBitcoin и часто направлял на этот вебсайт новичков из-за простоты его использования. В одном из выпусков своей программы, который вышел в течение той недели, на которой отключился вебсайт, Вагнер заявил, что у него на MyBitcoin хранится 25,000 биткойнов, что на тот момент составляло примерно 250,000 долларов.

Однако пользователи MyBitcoin посчитали такую меру бессмысленной, особенно на Reddit, где один человек написал: «украденные биткойны будут интересовать ФБР не более украденного золота из WoW [ролевой онлайн-игры World of Warcraft]».

Материалы ФБР, которые я получил на MyBitcoin, по-видимому, подтверждают утверждение пользователя Reddit. Бездействие бюро по сравнению с реакцией ФБР на другие преступления по федеральному уголовному праву, ставит ребром вопрос: понимает ли вообще ФБР, что биткойн – это настоящая валюта.

Вагнер обратился в Отдел киберпреступности ФБР, чтобы сообщить о краже. Впоследствии биткойн-сообщество заподозрит Вагнера в участии в краже на MyBitcoin на основании неких предполагаемых прошлых правонарушений, среди которых мошенничество с ипотекой. Эти документы являются следственным материалом, относящимся к дискуссии Вагнера с ФБР, оценке биткойна со стороны бюро, а также предполагаемому взлому MyBitcoin.

1. Этот открытый документ показывает, что 17 августа 2011 года специальный агент ФБР в Нью-Йорке запросил разрешения на открытие досье по делу и расследования «незаконного доступа к компьютерам» на MyBitcoin. Дело закрепили за двумя специальными агентами ФБР, а занималась им прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка. Имя Вагнера указано в названии досье наряду со словами «незаконный доступ к компьютерам», но оно было удалено из соображений конфиденциальности. Однако благодаря разговору с одним из своих информаторов в ФБР я подтвердил, что удалили именно его имя и в отчёте приведено интервью именно с ним. С правой стороны этой страницы ФБР объясняет, что информация была удалена согласно исключениям в FOIA B7e, B6, и B7c, которые подразумевают, что информация раскрывала бы приёмы и процедуры правоохранительных органов.

Документ характеризует встречу Вагнера с ФБР. В нём сообщается, что он подал жалобу в местное отделение ФБР в Нью-Йорке 1 августа 2011 года, а специальный агент ФБР, который также является автором данного материала, провёл с ним интервью по телефону десять дней спустя. 16 августа 2011 года Вагнер и его партнёр встретились с двумя специальными агентами, чтобы «подробно разъяснить свою жалобу».





2. Спустя всего один день после того, как специальный агент ФБР открыл материал, агент потребовал 52 доллара на оплату регистрации двух агентов на посещение Конференции и всемирной выставки Bitcoin 2011 года в Нью-Йорке. «Для платы за конференцию деньги обменяют на BTC [биткойны]».

3. Данный документ, последний в папке, известен как отчёт ФБР 302. Это краткое изложение интервью, которое агент ФБР проводит с рассматриваемым лицом. В данном случае рассматривался Вагнер. Он, судя по всему, заявил агентам, что 28 июля 2011 года MyBitcoin «перестал позволять снятие средств, однако депозит [sic] был разрешён».



Дата отчёта ФБР 302 – 10 февраля 2012 года, и в нём кратко излагается интервью, проведённое 16 августа 2011 года. Содержимое не имеет грифа «секретно». Примечательно здесь то, что в отчёте 302 говорится, будто бы MyBitcoin «может быть связан с канадской хакерской группой, Hack Canada», которая раньше участвовала в мошенничестве с кредитными картами.

Вагнер сообщил агентам, что получил текстовое сообщение на свой номер голосовой почты Google Voice от «человека, заявившего, что он является близким партнёром» некоего лица, связанного с MyBitcoin. «В следующем сообщении объяснялось, что исчезновение MyBitcoin.com – не мошеннический трюк и что после восстановления вебсайта будет создан форум для помощи в возврате денег законным держателям счетов».

В итоге MyBitcoin заявил, что хакеры украли «51% запасов биткойнов MyBitcoin.com небольшими частями». Затем агент ФБР запросил разрешения на закрытие материала и расследования без дальнейшего рассмотрения заявлений о том, что сайт взломали или что он пытается вернуть украденные биткойны».

Этот материал подразумевает, что ФБР не поняло: возможная кража биткойнов с MyBitcoin равнозначна крупному ограблению. Хотя следственный материал и показывает, что бюро не полностью игнорировало Вагнера, ничто в документах не приходит к какому-либо выводу насчёт того, что украл биткойны: MyBitcoin или хакеры. Ничто не позволяет предположить, что ФБР провело надлежащее расследование или что его агенты не смогли получить достаточно улик для того, чтобы рекомендовать судебное преследование. ФБР просто пожало плечами. Этого бы никогда не случилось с обычным банком или PayPal. Поскольку биткойн – валюта иного рода, на это в итоге отреагировали совершенно иным обращением.

Но здесь, возможно, сыграло свою роль нечто иное. Возможно, сообщать об украденных биткойнах – это всё равно что прийти в ФБР и сказать: «У меня украли наркотики», потому что Bitcoin использовался для финансирования незаконной деятельности.

4. Ещё один комплект документов о Bitcoin, на сей раз – 2013 года, обеспечивает некий контекст на тему того, как бюро рассматривает Bitcoin. Хотя бюро не высказывается начистоту и не заявляет, что Bitcoin – это контрабанда, дискуссия о криптовалюте показывает, что это прежде всего проблема правоохранительных органов; это демонстрирует данное удалённое электронное письмо с пометкой «затрагивает интересы правоохранительных органов». Это не нейтральная дискуссия о том, является ли биткойн полноценной формой валюты.

После прочтения материалов ФБР пользователям Bitcoin следует знать, что ФБР рассматривает пользователей биткойнов как преступников.

5. Информационный лист ФБР о валюте под заголовком «Воздействие на правоохранительные органы» и с пометкой LES («затрагивает интересы правоохранительных органов») сообщает, что власти встревожены «использованием биткойнов для содействия незаконной деятельности в Интернете… как-то незаконным наркотикам, украденным кредитным картам и т.п.».