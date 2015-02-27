Что я узнал, когда воспользовался Ashley Madison, чтобы потрахаться на стороне

Если вы поищете в Google статьи об AshleyMadison, сайте онлайн-знакомств для женатых людей, вы, как правило, найдёте статьи двух типов. Одна статья журналиста-мужчины, который пользуется сайтом «исключительно в целях эксперимента», он встречается с несколькими женщинами, у них не бывает секса, и в конце на основании своего эксперимента он делает вывод, что женщины, которые пользуются этим сайтом, не достойны внимания приличных мужчин. Другая статья написана женщиной, чей брак не сложился, и она теперь постоянный посетитель сайта, иногда у неё бывает секс с мужчинами с сайта знакомств. В итоге она получает несколько ценных жизненных уроков. Но наша статья совсем не об этом, она совершенно о другом.

Немного справочной информации обо мне: мне 40, я профессор колледжа в Великобритании, на вид порядочный член местного сообщества, женат, есть дети. Ещё одна важная деталь: я одержим сексом. И я уже давно признал, что зависимость от секса – настоящая болезнь, а не просто термин, используемый для характеристики людей, которые любят много секса, в особенности разные интересные штучки. Можете думать, что моя точка зрения слишком субъективная, но я считаю, что каждый человек зависим от секса, по крайней мере, на уровне сердца, просто некоторые слишком стесняются признать это. В целом, можно сказать, что моя жена тоже зависима от секса, но это не совсем так. Она, очень любит секс, но по какой-то странной причине, она хочет заниматься сексом только со мной.

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Раньше я пользовался Tinder c некоторым успехом, но тогда я вёл себя как подонок, к тому же, я был подонком, который не хотел, чтобы его раскусили. Но я понял, что для того, чтобы познакомиться с кем-то на Tinder требуется в два раза больше лжи: необходимо больше лгать своей жене о том, чем я занят, и следить, чтобы меня никто не застукал на сайте, а также приходиться лгать о моём социальном статусе тем, с кем хочу познакомиться. Долго держаться в таком ритме – очень утомительно. Поэтому Ashley Madison стал решением обоих проблем. Любой, кто нашёл бы меня на этом сайте, был бы также скомпрометирован, как и я, и поэтому вряд ли бы рассекретил меня в глазах моей жены. С другой стороны, каждая девушка, с которой я знакомлюсь на сайте, уже понимает, что я женат, и не надо будет рассказывать сказки о том, что у нас не ладится, или я недавно с ней расстался, и всякую другую чушь.

Так что я создал профиль на Ashley Madison, добавил своё фото, написал немного о себе, в надежде встретить кого-то, кто тоже не может без секса жить. И вот, что я узнал…..

НА САЙТЕ ПОЛНО ЖУЛИКОВ

Удивительно, но правда! На сайте полно людей, которые хотят секса, но которые не хотят признать, что это идеальное место, чтобы кого-то надуть. У большинства из этих мошенников уровень развития такой же как у одного мошенника из Нигерии и их довольно легко обнаружить. В качестве одного из самых явных «ляпов» я бы отметил то, что они используют фотографии порнозвёзд для своих профайлов, не понимая, что большинство пользователей АshleyMadison, скорее всего, тратят больше времени на просмотр порно, чем они играют со своими детьми. Некоторые из этих чудаков сразу делают вам дерьмовые предложения. Другие играют в долгую игру, общаются неделями, рассказывают истории о себе. Первый вид жуликов довольно легко обнаружить, второй – сложнее.

Какой бы подход они не выбрали, как правило, всё заканчивается одинаково: они либо просят вас зарегистрироваться на конкретном сайте, либо спрашивают: “Не хотите ли вы пообщаться по вебкамере?” Сайты, на которых они предлагают зарегистрироваться, скорее всего, место, где они могут анонимно проверить вашу личность, чтобы защитить себя. Одна проблема: когда вы подтверждаете свою личность, предоставляя данные вашей кредитной карты, эти данные получают мошенники и впоследствии устанавливают программы-шпионы на ваш компьютер. А что же с веб-камерами не так? По какой-то странной причине, они никогда не хотят использовать Skype, но, знают какой-то очень крутой сайт, где вы можете настроить профиль. Можете себя успокоить: «Конечно же, это не афёра, детка. Поверь мне». Первое правило AshleyMadison: если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, значит так оно и есть.

ЕСЛИ ОНА НЕ МОШЕННИЦА, ЗНАЧИТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ШЛЮШКА

Если вы нашли профиль привлекательной девушки, которой до 25, и она – не мошенница, значит, скорее всего, она возьмёт с вас деньги. Это вполне логично: зачем ей спать с пузатым женатым мужчиной, если она может спать с накаченным двадцатилетним парнем, который бреет свои яйца (смотри ниже)? Зачем ей выбирать вас, в чём смысл? Некоторые мужчины думают, что если они предлагают забрать детку на такси и забронировать Uber вместо того, чтобы их подруга сама добиралась на автобусе домой, то эти впечатлительные молодые девочки сами приплывут к ним в руки. Но так не работает. Шлюшкам нужны деньги, они хотят ходить по магазинам, и после того, как вы забронировали Uber, они хотят побыть там без вас.

ЕСЛИ ЕЙ 25, ОНА НЕ МОШЕННИЦА И НЕ ШЛЮХА – ГОТОВЬТЕСЬ К НЕОЖИДАННОМУ ПОВОРОТУ СОБЫТИЙ

Уверен, что вы всё равно будете общаться с девушками, кому до 25 лет, и которые берут деньги за секс. Я имею в виду, они так же близко и с ними всё также просто, как и порно, которое вы часто смотрите. Каждый раз, спрятав свои внутренние осуждения себя куда подальше, вы отправляете им сообщения, которые достаточно сексуальные, и не слишком странные. Большинство из них будут игнорировать вас, особенно если вы скажете им, что вы не заинтересованы в том, чтобы стать постоянным их клиентом. Но те, кто отвечают, неизбежно оказываются очень странными особами.

Эти женщины будут отправлять вам сообщения настолько странные и неуместные, что вы будете думать, что сейчас снимают фильм «Поймать хищника» про вас. Одна барышня хвасталась своим «очень молодым телом как у девочки» перед тем, как выслать мне свои фотографии со своим бывшим любовником, которому удалось одеть на неё купальник её дочери перед тем, как он трахнул её в постели дочери. Ещё одна барышня сразу сказала, что её не интересуют традиционные свидания в ресторане. Взамен, она прислала мне свой адрес и оставила окно дома открытым, чтобы я мог залезть через окно в условленное время и изнасиловать её. Игра в инцест меня не интересует, идея изнасилования «понарошку» тоже не впечатляет перспективой общения с полицией, если она всё-таки решит пожаловаться на меня. Я вежливо отказался от обоих предложений.

Даже не в таких экстремальных случаях, у меня сложилось впечатление, что секс стал намного более … необычным, нежели десять лет назад, когда я женился. Теперь, эксперименты в сексе стали обыденным делом. Это ведь так просто с AshleyMadison, складывается впечатление, что порка, таскание за волосы, кабала и даже удушье практикуются сейчас почти везде. Кстати, забыл про популярность анального секса. Когда я начинал заниматься сексом, еще в 1990-х годах, анальный секс был из ряда легенд и мифов. Можете обвинять в этом интернет порно индустрию, если хотите, но секс в задницу сейчас «маячит» на каждом компьютере, не зависимо от того, нравится вам он или нет.

На этой ноте мы переходим к…

ЕСЛИ ЕЙ ДО 25 И ОНА АМЕРИКАНКА, ОНА, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЗАХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПОБРИЛИ СВОИ ЯЙЦА

Ещё одним следствием популярности порно являются бритые яйца. Возможно, я предвзято отношусь к сексуальным предпочтениям людей в зависимости от пола, но в любом случае я хочу высказать своё наблюдение по одному важному вопросу: в Великобритании кажется нормальным, когда у мужчины растут волосы возле его хозяйства. Возможно, и следует порой убрать излишнюю волосатость, чтобы не быть похожим на бродягу, но стремление, чтобы причинное место выглядело как попка младенца, мне лично кажется неестественным. Хотя в США бритьё часто является обязательным. Как-то я провёл несколько недель, в буквальном смысле, в переписке и телефонных звонках поздней ночью, чтобы добиться свидания с одной барышней. Она была немного причудливая, не хотела, чтобы я за неё платил, и постоянно слала мне кучу своих селфи. Я был в гостях в Лос-Анджелесе, и она наконец согласилась приехать ко мне на выходные, но с одним жёстким условием. Или я побреюсь и стану как змея или сделка отменяется.

Её основным аргументом было то, что она делает себе восковую депиляцию, почему тогда я должен быть исключением? Она не хотела слушать, что, если я вернусь домой с голыми яйцами жена их просто отрежет ножницами. В итоге мой отказ развалил всю сделку. Мой совет: выясняйте этот вопрос с самого начала, это сэкономить много времени и сил.

ИНОГДА ВСЁ ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ СТРАННО, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА

Через несколько месяцев, у вас будет свой собственный топ-10 «самых анекдотических случаев с AshleyMadison», которые вам пригодятся при общении с кем-то полу-нормальным. Они, как правило, вполне предсказуемы: они обычно в жизни выглядят совсем по-другому, не так как на фотографии, да ещё и говорят о разных странных сексуальных штуках сразу, не разбираясь, что вы об этом думаете. На сайте много таких фриков. Я познакомился с одной молодой привлекательной американкой, которая приехала в отпуск в Великобританию. Мы переписывались по электронной почте и обменялись адресами в Messanger. Переписка быстро развернула наше общение в сексуальное русло, мы обменивались фотографиями ню и довольно быстро перешли на секс по телефону. Я договорился с ней о встрече и по дороге на встречу с ней мы обменивались довольно пошлыми текстами. Когда я ехал в поезде, у меня зазвонил телефон.

Она: «Привет, папик. Что делаешь?»

Я: «Еду в поезде. А ты?»

Она: «Играю с моим большим петушком».

Я: «Не понял»

Она (голос её упал с сопрано до баса): «Ты услышал меня, папочка? Я играю со своим большим членом».

Лично я готов согласиться с аргументом, что пол – это больше социальная роль, чем биологическая характеристика человека. Наличие члена не делает вас автоматически «мужчиной». Но вскоре стало ясно, что этот парень просто любил ловить женатых мужчин. Даже после того, как всё выяснилось, он всё ещё предлагал мне поехать с ним в гостиницу и отсосать у меня. Я вежливо отказался.

НА ASHLEY MADISON ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, НО ИХ ОЧЕНЬ СЛОЖНО НАЙТИ

Не хочу превращать это в рекламный ролик себя, но стоить отметить, что я провёл часы или даже дни, рассылая сообщения десяткам женщин. И это было не дёшево. Необходимо положить достаточно денег на счёт, чтобы вы могли с кем-то общаться. Я обнаружил, что платил около $2,50 за каждую женщину, которой я сказал «привет». Поэтому, в добавок к семейному времени, которым я жертвовал ради этих знакомств, я ещё платил бешеные деньги. Я думаю, что более 80 процентов сообщений игнорируются, а большинство оставшихся 20 процентов попадают в одну из вышеперечисленных категорий. Но если вы достаточно настойчивы, относительно привлекательны и не психопат, вы можете встретить реальную женщину на AshleyMadison.

Мои первые несколько встреч были больше похожи на собеседования, чем на свидания. Мы договаривались о том, чтобы выпить кофе в каком-нибудь неприглядном кафе, чтобы нас не заметили, но где было бы достаточно людей, чтобы нас разняли, если кто-то решит задушить другого. На одно из тех первых свиданий, я пришёл рано. Когда она вошла, мы оба поняли, что нам не по пути, но всё же завели разговор. Она жаловалась на невнимательного мужа, я говорил что-то о своей жене (в частности, что она фригидная). В общем, мы обменялись историями о наших удручающих браках только для того, чтобы быть вежливым. Когда мы попрощались и я сел в поезд, я отправил сообщение «Спасибо, но нет», прежде чем она первая это сделала. «Нет искры» или «что-то химия не работает» является вежливым оформлением правды: «Мы никогда не будем трахаться».

Через какое-то время я понял, что AshleyMadison несёт в себе ещё и психологическую функцию, в дополнение к возможности (хотя и призрачной) хорошо потрахаться. Некоторые из женщин, которых я встречал, умоляли меня вернуться домой, накинуться на свою жену и заняться с ней жарким сексом. «Ей это очень понравится», говорили они, даже после того как я им объяснил, что мои вкусы и вкусы моей жены очень разные и вряд ли она захочет жаркого секса. Были также женщины, которые бежали от меня, как только поняли, что они сидят рядом с живым, реальным, состоящим из плоти и крови изменником своей жене.

Статьи об AshleyMadisonобычно заканчиваются моральными выводами. Как правило, это что-то вроде «женщинам просто дико не хватает внимания от их натруженных мужей», или всякая подобная ерунда. Мой уроки и выводы гораздо проще: избегайте шлюшек, никому не давайте свои личные данные, и будьте готовы играть в долгую игру. Это может стоить больше денег и занять больше времени, но если придерживаться этих правил, AshleyMadisonможет помочь вам полностью добить ваших брак. По крайней мере, то, что от него осталось.