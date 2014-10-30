Я пытаюсь быть бисексуалкой, но у меня ничего не получается

Фото Мэгги Ли

Я всегда считала, что во мне больше гомосексуального. В детстве каждый раз, когда я смотрела порно по пиратскому спутниковому телевидению моих родителей, мои глаза неизменно смотрели в сторону соблазнительных холмиков, которые торчали у представительниц слабого пола. Всякий раз, когда я смотрела старые фильмы, я хотела стать идолом, которому будут поклоняться и которого будут целовать все женщины. Десятилетиями я хотела подруг, знакомых девушек и девушек рок-басистов. И всё же за мой 31 год проживания на этой Земле, я ничего с этим не сделала. Потому что я боюсь.

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Когда я училась в средней школе, я была влюблена. Это было тем, что можно считать любовью человека, у которого мозг ещё не полностью развился. Её звали Мелисса, она “слушала исключительно раннего Билли Джоэла”, и у неё была водяная кровать. Мы часто лежали на этой кровати, над кроватью висел постер фильма “Ромео и Джульетта”, мы часами болтали о том, как сильно мы ненавидим наших сверстников. У неё были огромные очки, огромный нос, её постоянное чувство неудовлетворённости было ещё больше​. Но я была одержима ею.

Как-то раз, я прокралась в художественный класс, чтобы украсть её фотографии, на которых она выглядела расстроенной и обиженной, стоя под одной из её заурядных картин. Я хотела сохранить фото для своего архива. Также, я сама сделала её фотографии, которые я распечатала форматом 8×10, вставила фотографии в рамки под стекло и поставила на подоконниках в моей детской спальне. Я была уверена, что она лесбиянка. Я имею в виду, это говорили её тело и душа.

Однажды, не в силах больше бороться с внутренней болью моих невысказанных чувств, я написала эпическое письмо о несовершеннолетней любви и нашего возможного сафического счастья, и послала его в дом-ранчо, где она жила со своими родителями, которые вообще не занимались её воспитанием. Она была моей Алисой. Я была её Гертрудой. Я с не терпением ждала, когда она поймёт, каким замечательным может быть наш творческий союз. По крайней мере, мне так казалось.

Я хорошо помню тот день, я знала, что она получила моё письмо. В перерывах между уроками, она игнорировала меня и избегала смотреть мне в глаза. Каждый раз, когда я подходила к ней, она молча отходила. Не говоря мне ничего, она сообщала мне о самом худшем. Должно быть, я переоценила степень её гомосексуальности. Возможно, она не хотела принимать правду. Возможно, я была полностью неправа. Несмотря на это, я провела остаток своего времени в библиотеке средней школы, жуя M&M’s в одиночестве.

Потерпев полное крушение, я сделала единственное, что могла сделать – спрятала свои чувства вглубь себя, не обращая на них внимания, и провела следующие десять с лишним лет, прыгая от одного парня к другому (потому что, как всем известно, есть только три способа решать проблемы: молитва, насилие, и избегание).

Фото Джейми “Ли Кертис” Тэте

Я приняла гетеросексуальный облик, как учит Евангелие, и сделала всё возможное, чтобы быть хорошей, порядочной, правильной девочкой. Альтернатива опять стать дурой и испытать несправедливость мне не подходила, я не была готова страдать снова. Призрак Мелиссы, её неприятие, зависли надо мной, не давая мне даже думать о возможности проявить себя. И так, в течение многих лет, я игнорировал свои сафические наклонности и порнографические интересы моего детства.

Так было до сих пор. Наконец, в возрасте чёртовых тридцати лет, я готова принять себя такой, какая я есть, готова принять эту сторону свой сексуальности, потому что я уже слишком старая, чтобы так сильно этого боятся. Однако, тот факт, что я настолько старая, и к тому же абсолютно неопытна, расстраивал меня. И что теперь?

У меня много подруг, которые говорят мне, что они би, но я никогда не видела их с девушками. Они врут, чтобы привлечь внимание мужчин? Или им тоже страшно, а? Чёрт его знает. Всё, что я знаю, это то, что я не чувствую себя комфортно разговаривать с ними о влагалищах. Спросить их? Исключено.

Я не просто не бисексуальна, я в принципе не считаю себя бисексуальной. Я чувствую себя неловко, когда мой друг Гай, однозначный гомосексуалист из Америки, умоляет меня признать, что я “лесбиянка” (“queer”). Я не могу сказать, что я алкоголик (потому, что государство никогда не забирало моих детей по причине того, что я не могу бросить пить Bud Light Lime-a-Ritas), и если я скажу, что я лесбиянка, значит я буду лукавить – ведь я не лесбиянка (ранее я без особого желания встречалась с мужчинами, но, уверяю вас, что я действительно люблю пенисы).

“Queer”, мне, кажется, – звание, которое вы можете только заработать, а не просто вас кто-то так назовёт. А что я? Я ведь просто грёбаная трусиха. Я никогда открыто не заявляла, что я лесбиянка. Моя семья никогда не отказывалась от меня, потому что я такая, как есть. К тому же я никогда серьёзно не занималась этим вопросом. Не любовь к Мелиссе заставила меня чувствовать себя ужасно, а её отказ. Я никогда не чувствовала за собой никакой вины или стыда по поводу моего полу-гомосексуализма. Что, в сочетании с моим бездействием по этому поводу, заставляет меня чувствовать себя мошенницей.

Это не соревнование, я знаю. Быть геем – сложно, надо быть человечным, как сам Клив Джонс. Но было бы не плохо, быть хоть немного продвинутым гомосексуалистом. Недавно моя подруга пригласила меня на ужин, я сразу поняла, что она на меня запала. Как только я это узнала, мои глаза вылезли из орбит, как в мультфильмах Текса Эйвери, всё внутри задрожало, и я сразу же потянулась за бутылкой вина и всю выпила.

В конце концов, я убежала до того как мои фантазии воплотились в жизнь. Какого чёрта я это сделала? Она хотела меня! Я хотела её! В этот раз отказа бы не было. И всё же, я была в ужасе. Может быть, потому что я не знаю, какого черта я это делаю? Только потому, что мне 31, и я полный чайник в этом? О, Боже. Если бы вести себя как лесбиянка, было бы так же легко, как и просто называться лесбиянкой.

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