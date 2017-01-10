Писатели-иммигранты возвращают величие американской литературе

Иммигранты в США и за рубежом под угрозой. Тем не менее, эти 12 писателей-иммигрантов написали некоторые из лучших наших книг 2016 года. (Список без рейтинга.)



Хотя писатели-иммигранты вносят важнейший вклад во множество культур (мне в особенности жаль было дочитывать достойные книги Хелен Ойейеми, Салима Хаддада, Нила Мухерджи и Сунджива Сахоты), я ограничил список, дабы сосредоточиться на историях, написанных иммигрантами в Америке в год, когда страшно настроенный против иммиграции кандидат организовал страшно ксенофобную предвыборную кампанию, чтобы попасть в Белый дом. В некоторых из этих книг присутствует опыт, непосредственно связанный с иммиграцией, между тем как в других его нет. Темы варьируются от контроля оружия до усыновления, расы, гендера, класса, ориентации, политкорректности, музыки, образа тела и спорта – иными словами, представляют бесчисленные впечатления и преодоление препятствий, связанные с жизнью на свете. Эти авторы пишут на эти и многие другие темы едва ли не лучше всех в Америке.

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1. Unbearable Splendor Сунь Юн Шинь

В своём третьем поэтическом сборнике Сунь Юн Шинь исследует тайну личности через околочеловеческое и почти человеческое, через призраков, гостей и мифы: киборги, минотавр, приёмный ребёнок. Гибридная проза Шинь открывает новые горизонты, ведя нас, помимо прочего, к вопросу о том, как о нашей сущности мог бы высказаться язык. О своём письме Шинь сказала: «Не знаю, была бы я писательницей, если бы не была американкой азиатского происхождения и иммигранткой, а также небелым человеком, воспитанным в белой семье. Так как языка, которым можно выразить мой опыт, не было ни в моём детстве, ни сейчас».



2. Homegoing Яаа Гьяси

Бестселлер по версии «New York Times» «Восхождение на небеса» начинается историей двух сестёр – одну продают в рабство, а другая становится женой работорговца. Роман проходит огромное расстояние и рассматривает создание Америки с помощью работорговли и её наследие, изображая потомков этих сестёр. Эпический масштаб книги уравновешивается вниманием к существенным деталям; всё рассказывается в бешеном темпе. Здесь вы найдёте честолюбие, которое никогда не идёт на компромиссы.



3. 13 Ways of Looking at a Fat Girl Мона Авад

Острыми, прекрасными, нередко забавными предложениями Мона Авад рассказывает историю молодой женщины, которая вырастает в культуре издевательства над телом и онлайн-знакомств, пытаясь найти свой путь к самоопределению. «13 способов смотреть на толстушку» (отрывок из книги опубликован на VICE Reader) получили премию Amazon Canada First Novel Award. Их 13 глав – это и истории, и «способы смотреть на толстушку». Вы не сможете оторваться от этой книги.



4. Sudden Death Альваро Энриге

«Внезапную смерть» Альваро Энриге (отрывок из которой опубликован на VICE Reader) сложно описать. В центре внимания романа – теннисный матч между художником Караваджо и поэтом Франсиско де Кеведо (который также служит дуэлью). Как и при просмотре теннисного матча, ваше внимание увлекают туда-сюда ассоциативные залпы, из которых состоит игра в историю. Приходят и уходят Кортес и Малинче, Анна Болейн, Дева Мария, Галилей. «Внезапная смерть», прекрасно и тщательно переведённая Наташей Уиммер (переводчицей «2666» Роберто Боланьо) интересна, отважна и интеллектуальна.



5. Look Солмаз Шариф

В этом поэтическом сборнике, вышедшем в финал премии National Book Award, Солмаз Шариф настаивает: «Пусть будет важно, что мы называем чем-то». «Посмотри» затрагивает называнием, и требует более пристального рассмотрения. Повсюду присутствуют слова и фразы из «Словаря военных и связанных терминов Министерства обороны США». Язык вторгается в язык. В интервью с Национальным книжным фондом Шариф говорит: «Я написала «Посмотри» для мёртвых. Для вынужденно покинувших свои дома. Для себя, а также собственного возмущения и кажущегося бессилия».



6. Swing Time Зэди Смит

Пятый роман Зэди Смит, «Время свинга», о дружбе, расе, классе, танце, пении, образовании, славе и свободе. Его рассказчица заводит дружбу с двумя талантливыми женщинами, одной, чей успех ограничивается наследственным неравенством, и одной, чьи привилегии, деньги и успех взращивают бесшабашную несдержанность. Определённая и определяющая саму себя своими отношениями с этими яркими женщинами, рассказчица «Времени свинга» наблюдает за своим миром почти как Фред Астер, легко танцуя прекрасной, плавающей, умной прозой.

7. Mercury Марго Ливси

В «Меркурии» Марго Ливси, её первом романе, действие которого происходит в Америке, один брак распадается из-за секретов, лошадей, огнестрельного оружия и изменения идеологий. Пара в центре «Меркурия» как будто осознаёт, что состоит в браке с незнакомыми людьми, хотя, возможно, на самом деле незнакомцами для этих людей являются они сами. Дональд – врач-офтальмолог, не замечающий происходящего у него прямо перед носом, а Вив – амбициозная наездница, которая, наконец, отыскала подходящую лошадь в ущерб семье. Ливси одинаково притягательной прозой демонстрирует нам обе стороны этого брака, и находясь посреди этого, ощущаешь захватывающее напряжение.



8. Night Sky with Exit Wounds Оушен Выонг

Оушен Выонг изливает душу на страницах своего дебютного сборника, «Ночное небо с ранениями навылет», который обеспечил ему премию Whiting Award 2016 года. Именно такие стихи часто называют «сырыми», потому что они обладают мощной эмоциональностью, но созданы с пристальным вниманием к языку и ритмам тела и строки; при этом «кости превращаются в сонаты». «New Yorker» пишет: «Выонг создал поэзию общности».



9. The Angel of History Рабих Аламеддин

«Ангел истории» начинается с того, что Сатана берёт интервью у Смерти, и испытывает воображение дальше, развивая разум своего главного героя, Джейкоба, гомосексуального поэта, родившегося в Йемене и живущего в Сан-Франциско на пике эпидемии СПИДа в 1980-е годы. Действие романа происходит в течение одной ночи в приёмном покое психиатрической больницы. Мрачный юмор и умная политическая сознательность делают книгу очаровательной.



10. Driving Without a License Джанин Джозеф

«Езда без прав», удостоившаяся премии Kundiman Poetry Prize, показывает 20 лет жизни рассказчика, нелегального иммигранта. В книге присутствует текст из бланков документов о натурализации и газетных статей об иммиграции; она играет с несколькими формами и претендует на каждую из них. Хотя рассказчик и прячется совсем рядом, эта книга – «каминг-аут», который не стесняется своей политики.



11. Here Comes the Sun Николь Деннис-Бенн

В своём дебютном романе, «А вот и солнце», Николь Деннис-Бенн запечатлевает три поколения ямайских женщин. Уверенная, ритмичная проза Деннис-Бенн исследует секс, колониализм, туризм, класс, расу и гендер. Едва ли не проникновеннее всего здесь написано о желании, а также о том, насколько далеко можно зайти, чтобы получить желаемое, и о том, насколько сильно желание формируется культурой.



12. Style Долорес Дорантес

Стихи в прозе Долорес Дорантес – это магия. Двуязычный «Стиль» с переводами Джен Хофер на английский, использует голос, который во множественном числе женского рода настаивает на том, что «этой книги не существует». Это исследование стилей, систем и границ, формирующих нашу сущность, пронизывают война, боль и отчуждение. Сборник был написан в 2011 году, пока его автор ожидала политического убежища.



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Автор иллюстрации Jessica Saesue