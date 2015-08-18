Мифы о миграции в Великобританию

Люди, слоняющиеся в мигрантских «джунглях» в Кале. Автор фото Джейк Льюис

Эта статья изначально была опубликована на VICE UK.

На сегодняшний день в Британии нет практически ничего, в чём бы не обвиняли иммигрантов и просителей убежища. Кроме того, что они крадут у нас работу и дома и являются причиной эпидемии взломов банкоматов, из-за иностранцев, как нам говорят, пробки на автомагистрали M4, и именно они медленно уничтожают великие британские пивные. В Вигане даже есть парень,которому приходится сидеть в одиночестве во время перерывов на чай, поскольку никто не хочет говорить с ним.

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Это часто выглядит просто глупо и нелепо, но когда усиливается паника насчёт мигрантов в Кале, разговоры становятся всё более и более провокационным. Со всем жаргоном, подтасовкой фактов и просто обычным бредом сложно получить чёткую картинку того, что на самом деле происходит.

Так что же всё-таки повлечёт за собой кризис в Кале? И что будет с теми, кто просит убежище и иммигрантами, которые уже здесь живут? Насколько податлива Британия? Действительно ли иммигранты не дают нашим милым деткам играть в футбол на улицах?

Вот путеводитель по нескольким мифам, которые часто встречаются в обществе.

«У ВЕЛИКОБРИТАНИИ МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС»

Это скорее гуманитарный кризис. События в Кале всецело поглотили новости за несколько последних недель августа, когда мигранты предпринимали тысячи попыток попасть в Великобританию через терминал Евротоннеля в Кокеле. Политики и многие СМИ стремятся представить их как «экономических мигрантов», или же немногочисленными цепкими дармоедами, которым следует дать отпор.

Многие мигранты родом из таких стран, как Сирия, Эритрея, Афганистан и Судан, и они не могут вернуться к себе на родину из-за страха смерти или преследования. У них нет безопасного и легального способа попасть в Соединённое Королевство, поэтому они вынуждены совершать невероятно опасные путешествия, от которых многие умирают. Так для кого же это на самом деле «кризис»? Они – британские курортники, как предположил Давид Кэмерон, или беженцы? Паршиво, когда твоя увеселительная поездка через тоннель задерживается, но давайте получим какую-то точку зрения.

Хотя сейчас кризис в Кале хуже, чем был когда-либо, он в действительности не является чем-то новым. В 2002 году лагерь беженцев «Сангатт», организованный французским Красным Крестом для предоставления жилья в чрезвычайных случаях, был закрыт, и с тех пор мигранты вынуждены спать под открытым небом. На сегодняшний день они живут в новых трущобах, спонсируемых государством, широко известных как «джунгли».

Автор фото Джейк Льюис

«МИГРАНТЫ И ПРОСИТЕЛИ УБЕЖИЩА – ЭТО ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ»

Термины «мигранты» и «просители убежища» часто используются как синонимы, обычно по циническим мотивам. Логика, кажется такая, что не важно, почему они приезжают сюда, мы должны не пускать сюда их всех.

На самом же деле у этих терминов очень разные значения. Мигранты – это люди, которые переехали в страну из-за множества разных причин, отчасти экономических, отчасти социальных. Ваш товарищ, который заглянул в Берлин из-за более дешёвой арендной платы, также является мигрантом — и это никто не называет «кризисом».

Просители убежища, однако, являются людьми, которые сбежали от политического, религиозного, этнического или какого-либо другого преследования, и ищут защиты от своего государства. Если их заявка на предоставление защиты одобрена (в Великобритании в 2014 г. в 41%случаев заявки были одобрены), просителям убежища предлагают гражданство и присваивают статус беженца.

Автор фотографии Натали Ола

«БРИТАНИЯ – ЭТО ЛЕГКОДОСТУПНЫЙ РАЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ»

Британская пресса любит рисовать картину, где работники пограничной службы стоят на Белых скалах с распростёртыми объятиями, и их большие отзывчивые сердца кровоточат сквозь футболки организации «Международная амнистия».

В реальности же система предоставления убежища в Великобритании – это лабиринт оскорблений и несправедливости. Первоначальные решения зачастую неверны и их регулярно отменяют. Такие случаи, как с Маджидом Али, которого принудительно депортировали в Пакистан в июне и который сейчас считается погибшим, происходят пугающе часто. А когда дело доходит до ЛГБТ просителей убежища, то согласно исследованию, проведённому великобританской иммиграционной группой лесбиянок и геев, 99% из них заставляют вернуться домой и многие при этом страдают от оскорблений со стороны служащих погранслужбы.

Сделать Великобританию «неблагоприятной средой» для нелегальных иммигрантов даже является объявленной целью правительства. Согласно прошлогоднему Закону об иммиграции были введены обязательные иммиграционные проверки для людей, пытающихся снять квартиру, открыть счёт в банке или получить медицинское обслуживание.

Между тем, Британия была абсолютно бесполезной людям ещё до того, как они добрались до неё. В октябре правительство сократило финансирование на поисковые и спасательные операции в Средиземном море, чтобы избежать того, что министр из Министерства иностранных дел леди Энелэй назвала «непреднамеренным фактором притяжения». В прошлом месяце Британия отвела свой корабль ВМС «Bulwark», большой боевой корабль, который спас более 3000 беженцев, из средиземноморской зоны, и заменила его кораблём «Enterprise», значительно меньшим судном, пока не спасшим ни единого человека. Также правительство отказывается принимать планы, поскольку их забраковали, на систему квотирования беженцев по всему ЕС, и отказалось от добровольческого плана переселить часть мигрантов, на который согласились другие европейские страны.



«ОНИ ВСЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ СЮДА»

Предположительно в «джунглях» Кале проживают от 3,000 до 5,000 людей — внушительное число, но это только частица от 185,000 людей, прибывших в Европу за первые пару месяцев этого года. Большинство приезжает в Грецию по восточному средиземноморскому маршруту из Турции и в Италию по центральному средиземноморскому маршруту из Ливии. После этого многие совершают путешествия по Европе.

За пределами Кале, роль Великобритании в более широком гуманитарном кризисе была какой угодно, но не великодушной. С точки зрения общего числа предложенного убежища, Британия сильно отстаёт от многих своих соседей. В прошлом году она присвоила статус беженцев 14,065 людям, уступая Швейцарии, Голландии, Франции, Италии, Швеции и Германии.

Человек идёт по лагерю «Джунгли» в Кале. Автор фотографии Джейк Льюис

«РОЙ» МИГРАНТОВ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С НИМ»

В дискуссии, которая отчаянно нуждается в некотором сострадании, язык, используемый по отношению к мигрантам, однозначно стал более грубым. Дэвид Кэмерон назвал их «роем», Найджел Фарадж мечтал об армии, а Министр иностранных дел Филипп Хаммонд считает, что они ставят под угрозу наши «стандарты жизни».

Оставляя в стороне такой пустячок, как Британская империя, для такого богатого и большого континента как Европа мысли о переселении 185,000 человек, которые могут привести к коллапсу общественного строя, являются довольно таки глупыми. А в Британии, где только 0,24% населения является беженцами, вы можете подумать, что приютить ещё несколько тысяч людей из Кале не должно быть чем-то особо грандиозным. Если мы позволим каждому мигранту из Кале приехать в Британию, мы пропустим примерно такое же количество людей, как в среднем футбольных ворот во второй лиге.

«ВСЕ ОНИ ОХОТНИКИ ЗА ВЫГОДОЙ»

Эти просители убежища из Ливии рискуют собственными жизнями и бросают свои дома, чтобы избежать ужасов жизни в недееспособном государстве, но что они на самом деле пытаются получить, так это портфель, набитый 50-фунтовыми купюрами, который всем им вручается, как только они достигают Кента, так?

А вот и нет. В сущности, у просителей убежища нет доступа к обычным правам граждан и им запрещено работать в то время, пока они в ожидании своих официальных документов и решения миграционной службы, а это часто занимает месяцы, а в некоторых случаях годы. Вместо этого они полагаются на особую программу Министерства внутренних дел Великобритании. С сокращением уровня поддержки для просителей убежища, введённым ранее в этом месяце, все они сейчас получают фиксированную плату в 36,95 фунтов [57,63 долларов] на человека в неделю, и это немного, когда это ваш единственный источник дохода, и вы стараетесь построить новую жизнь, сбежав из зоны военных действий. Просителям убежища также предлагается жильё, но обычно в недвижимости органов местного самоуправления, которую сложно сдать внаём, что означает, что она ужасна, и никто, кроме абсолютно отчаявшихся, не захотел бы там жить.

Несмотря на распространённые взгляды, другие люди, не резиденты ЕС, подвергающиеся иммиграционному контролю, не имеют права требования таких государственных средств, как налоговые льготы и пособие по безработице, до тех пор, пока им не присвоят постоянное место жительства. После этого они получают бенефиции на том же уровне, что и прочие жители Великобритании, которые, в случае, если вы пропустили последние пять или около того лет из жизни правительства, не большие.

Мигрантов из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) часто изображают туристами за выгодой: эти румыны, о которых вы читаете, прокрадываются, чтобы жить на пособие по безработице. На самом деле, различные исследования показывают, что мигранты приносят чистую валовую прибыль в балансовую бухгалтерскую книгу страны и на их доступ к материальной помощи наложены разные ограничения.

«НАМ СЛЕДУЕТ ПРОСТО УПРЯТАТЬ ВСЕХ ИХ В ТЮРЬМУ»

К сожалению, мы так и делаем. Миграционные центры для иммигрантов являются одной из наиболее спорных черт иммиграционной политики в Великобритании. Они, в сущности, похожи на тюрьмы строгого режима, за исключением того, что многие люди, пребывающие там, не сделали абсолютно ничего плохого.

Кроме тюремного заключения иностранных национальных правонарушителей и людей, которых Великобритания хочет депортировать, она также удерживает тысячи просителей убежища под арестом, пока рассматриваются их заявления. Схема, известная как «быстрый путь задержанного», появилась в 2000 году как способ быстрой обработки «идейно простых» заявок на предоставление убежища, но в прошлом месяце она была приостановлена после того, как Верховный суд посчитал её настолько «пристрастной, что это всё равно, что быть неправомерной».

Помимо того, что в Великобритании одна из наибольших сетей мест заключения в Европе, это единственное государство на континенте, которое не устанавливает официальный лимит времени того, насколько долго просители убежища могут быть задержаны. Люди, отказавшиеся въезжать в свою родную страну, могут остаться в подвешенном состоянии с отказом о предоставлении гражданства в Великобритании и невозможностью вернуться в страну, из которой они бежали, пребывая взаперти на неопределённое время, хотя не совершили никаких преступлений.

Многим из скрытых мест заключения страны на протяжении многих лет досаждали скандалы. «Ярлс Вуд», один из наиболее печально известных из 13 миграционных центров страны, находится под руководством частной компании «Serco». За 14-летнюю историю центра там были заявления о сексуальных домогательствах, расизме и низких стандартах медицинского обслуживания.

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