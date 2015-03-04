Incest: the Other Valentine's Day Massacre

С колонки Komplaint Dept.

Джулианна Мур и Барни Кларк в фильме «Дикая грация», 2007, режиссёр Том Калин

Недавняя история о 17-летней девушке, воссоединившейся со своим отцом, которого не видела с 5-ти лет, последовавшем за этим влечении, интимных физических отношениях и их намерениях жениться и иметь детей, обладала всеми атрибутами самого главного табу – инцеста. Она даже потеряла с ним девственность. Девушке сейчас примерно столько же лет, как её отцу, когда она была зачата. По имеющимся данным это произошло на выпускном вечере. Случайность? Порвался презерватив? Или его вовсе не было? Возможно, на следующее утро он хвастался перед друзьями, как ему «повезло». Скажу, рискуя быть осуждённым почитателями чуда жизни, не нужно особых талантов, чтобы забеременеть или сделать кого-то беременной. Птицы делают это, пчёлы делают это, даже полуобразованные тинейджеры на выпускных вечеринках делают это. Давайте делать это. Давайте приводить еще больше людей на планету, которая обречена на разрушение, причиной которого является перенаселение. Давайте не забудем великий триумф гетеросексуальности, построим будущее без презервативов и благословим миллиард вечеринок.

Videos by VICE

Неважно, практикуется ли религия в церкви, храме или специально отведённом для этого месте, она представляет другое бедствие: ангелов с засильем навязчивых, не раскаивающихся дьяволов, и полным отрицанием контрацепции по многим очевидным причинам, служащих собственным интересам. Откуда ещё могут приходить деньги для поддержки их необременённого налогами бизнеса, как не от постоянного потока верующих прихожан и последователей, включая тех, кто имеет полномочия во власти? Не говоря того, о чём не принято говорить – нескончаемом потоке невинных тел для насилия во имя Господа. (Случаи инцеста можно встретить в закрытых религиозных группах, начиная от мормонских фундаменталистов, и заканчивая общинами амишей и хасидов, это давно известно). Говоря начистоту, непристойные отношения между близкими родственниками присущи всем религиям. И сейчас, 17 лет спустя кем стал наш сомнительный король выпускной вечеринки? Ему снова повезло? Многие читатели и комментаторы интервью девушки в журнале «Нью-Йорк», сомневаются в его правдивости.

Маленькая папина девочка

Случай этой женщины, которой уже 18 и она достигла совершеннолетия, включает тот факт, что интимные отношения длились перед этим на протяжении года, когда она не могла претендовать на статус продвинутого меньшинства. Оставив без внимания обвинение своего отца/жениха задним числом в развращении несовершеннолетних, в добавок к тому, что юридически она не могла принимать интимные решения самостоятельно, она настаивает, что наука на её стороне, предъявляя термин, установленный Американской ассоциацией генетиков: генетическая сексуальная привлекательность. Термин, отсылающий назад к 80-м, относится к некоторым случаям между родственниками, воссоединившимися после разлуки на протяжении длительных периодов времени. Эти влечения не всегда вели к реальным действиям, но согласно исследованиям, часто чувствовались детьми и родителями, а также разлучёнными братьями и сёстрами, которых воссоединили вместе, как правило, приёмных детей, нашедших друг друга во взрослой жизни. Интересно знать, насколько эти реакции химические и до какой степени они могут быть психологическими? В конце концов, один из факторов, имеющих отношение к инцесту – это страх быть отверженным, как со стороны инициатора, так и со стороны объекта. Сейчас, будучи вместе, девушка сообщила, что они обменяются клятвами. Счастливая пара планирует переехать в Нью-Джерси, где согласных взрослых не преследуют за близкородственные связи. Это было новостью для законодательных органов и жителей Страны Садов (не путать с Эдемским Садом), хотя инцест, казалось бы, стоит в одном ряду с браками и разводами и нежелательными беременностями, в идеальной концепции, вопросах поддержки отцовства и детей, и неуклонное намерение королевских семей любым путём сохранить чистоту своих кровных линий.

Пройдут ли отбор эта девушка и её потерянный на долгий срок отец для тех, кто верит в то, что институт брака нуждается в защите, кто считает брак священным союзом между мужчиной и женщиной? Дадут ли им свидетельство о браке госслужащие, например, Техаса? В конце концов, у них могут быть разные фамилии и их сожительство будет неотличимо в многообразии здоровых отношений между парнями и девушками. Конечно же нет, потому что даже если защитники традиционного брака не сильны в биологии, и термин «гомозиготный» для них звучит как что-то похожее на «гомосексуальны», они никогда не смогут воспринимать кровное родство из-за следующих понятий:

Кровь гуще воды, но семя гуще крови

Эта мысль, наверняка оттолкнёт их, ведь ничто не вызывает у людей такого сильного отвращения, как разговор о чём-то хоть немного кровосмесительном или о жидкостях человеческого организма. Эта важнейшая жизненная субстанция скорее не жидкость, а липкий белок, и у людей быстро возникает брезгливость. На другой стороне мнимой биполярности политической жизни в Америке, хоть для левых, хоть для правых, нет ничего более неприемлемого, чем инцест. И до сих пор радикальные борцы за право на жизнь ищут способы запретить прерывание беременностей, появившихся в результате принуждения к сексуальным отношениям, даже между отцами и дочерьми, не говоря о дедушках, братьях и двоюродных братьях. И их не смущает весь ужас неестественных отношений между родственниками, как будто понятие потерянной невинности касается только не рождённого ребёнка.

Семья Корнгей

Для многих инцест заставляет оставаться близким со своей семьёй. Практически одновременно с публикацией интервью в журнале NewYorkMagazineпроизошла новая история 15-летней девочки из Вайт Спрингс, Флорида. Мисти «Ариэль» Корнгей убила своего 16-летнего брата, после психологического и сексуального насилия с его стороны, а перед этим – со стороны другого члена семьи в течение многих лет. Девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны своего дяди, когда ей было 11 лет, после чего не получила никакой психологической помощи и позже пыталась покончить жизнь самоубийством. В 12 лет их с братом застала мать во время занятий сексом, за что она, а не брат, была наказана. Наказание заключалось в том, что её запирали в комнате, где было только одеяло и ведро, чтобы туда справлять нужду. Самый длинный период её заключения, по имеющимся сведениям составил двадцать дней подряд, почти три недели.

Ясно, что у девочки была масса времени, чтобы прийти в ярость, достаточно, чтобы представить своего брата мёртвым. Навсегда. Сейчас её обвиняют в умышленном убийстве. Но как насчёт умышленного сексуального насилия со стороны дяди и брата? И что насчёт регулярного садистского заточения, которое она терпела, как часть родительского воспитания? Убийство произошло, когда родители уехали из дома на три дня (и возможно, не в первый раз), оставив подростков присматривать за 11-летней и трёхлетней сёстрами. Это указывает на ещё один фактор, способствующий инцесту: перенос ответственности, дети принимают взрослые роли в разрушенных семейных структурах. После убийства, совершённого с помощью пистолета, хранившегося в родительской спальне, две девочки убежали, оставив трёхлетку одну с мёртвым парнем. Родителей обвинили в халатном отношении к детям, в то время как прокуроры отклонили предложение судить сестёр как взрослых. С некоторым чувством сострадания судья выпустит 15-летнюю девушку из тюрьмы после того, как она пережила тяжёлые времена, униженная и утратившая человеческое лицо в доме своего детства.

Рисунок Лили ван дер Стоккер, 1994

Мама знает, как лучше

Если более известные истории сексуальных отношений между членами семьи касаются отцов и дочерей или братьев и сестер, особенно те, в которых известно о травме или насилии (и многие настаивают на том, что такого рода отношения всегда являются насильственными), то это не только потому что мужчины и парни являются более агрессивными правонарушителями. С примерами отношений между матерями и сыновьями возникает вероятность недостаточно освещенных, менее вероятных для рождения детей и, воспринимаемых обществом как несмотря на то, что эти отношения неправильные, они могут рассматриваться как нетравматичные. Масштабы, насколько это справедливо для участников/жертв мужского пола, обозначить нелегко, но стороны общественности и прессы травма в целом воспринимается как нечто свойственное женщинам, как будто мальчики и девочки не одинаково подвергаются насилию и опасности, как будто «парни получают удовольствие от секса, а девушек насилуют» или «парни занимаются сексом, а девушки рожают детей».

В одном случае, заслуживающем внимания, фигурирует молодой человек, у которого были многолетние отношения с матерью, начавшиеся, когда ему было 14 лет, а ей 37, и продолжавшиеся, пока он не поступил в колледж. Три года спустя на странице в Reddit, он откровенно ответил на вопросы и в картинках описал их отношения, указывал на то, что он вышел из них нетравмированным, говоря, что и для него, и для его матери он бы «охарактеризовал этот опыт как позитивный».

Как следует из описания начала их отношений, можно предположить, что он сломал обе руки в аварии и не мог мастурбировать (по его словам, он будучи подростком, делал это дважды в день), он начал вызывающе себя вести дома до тех пор, пока его мать не вмешалась, чтобы «подать руку помощи». Это было сделано с предварительного разрешения её мужа, с пониманием того, что проблема должна быть немедленно решена. Парень писал, что он – «не защитник инцеста. Но как бы там ни было, это шло нам на пользу», и хладнокровно просил читателей: «не рассматривайте мой опыт в качестве примера. Я здесь для того, чтобы поделиться своим опытом, а не для того, чтобы обсуждать инцест как таковой».

«Всё началось с того, что она мне мастурбировала. Потом, она начала доставлять мне удовольствие орально и, в конце концов, мы занялись сексом. Это было медленное развитие. Она никогда не награждала или угрожала сексом. Через несколько лет мой папа увидел нас вместе, но никогда не смотрел специально. Когда у нас был первый половой акт, я лежал на кровати, получая удовольствие от орального секса. В середине процесса она остановилась, взобралась на меня верхом, сняла трусы и села на меня. На ней была длинная футболка. Она попросила меня не кончать и сидела на мне верхом около минуты после чего получила оргазм. Затем она помогла мне закончить ртом. У меня кружилась голова».

Когда читатель спросил, были ли у них «пошлые разговоры» в постели, он сказал, что нет, и продолжил: «В начале, она могла беспристрастно описывать, что она делает и я мог отвечать, но это не было пошлым. Во время оргазма она могла крикнуть что-то вроде «От, блин» или «Зашибись». Иногда мы это обсуждали за столом, но когда не было поблизости папы». Он добавил: «Я никому никогда об этом не говорил. У меня есть старшая сестра, которая об этом не знала и даже не подозревала». И к кульминации процесса парень относится безразлично. «Это просто начало замедляться и потом прекратилось вообще. Не было никакого повода, положившему этому конец. Я поговорил об этом с родителями годы спустя. Тема не находится за гранью дозволенного. Я не думаю, что кто-то из нас захочет начать это снова».

Среди зачастую издевательских комментариев и проверки читателей на вшивость остаётся очевидный вопрос: действительно ли это происходило на протяжении четырёх лет из-за его поломанных рук до полного выздоровления? Почему сексуальные отношения продолжались и даже развивались до полной интимности? И как отец/муж позволил этому происходить на протяжении продолжительного периода времени, уже после того, как основная проблема была решена? Очевидно, что мать и сын получали удовольствие от сношений и сын преодолел своё первоначальное замешательство и чувство вины. Но как он мог разделить две реальности, где одна и та же женщина была одновременно его матерью и случайной сексуальной партнёршей? И как отец мог делить свою жену с парнем, и продолжать воспринимать их как своего сына и законную жену, мать его детей? В то время, как дети часто встают между родителями в качестве настоящих конкурентов в борьбе за любовь, эта манипуляция, как правило, психологическая, проявляется в форме безболезненных ролевых игр, они редко оказываются «в постели». Будучи сохранённым внутри семьи, не являлось ли это санкционированным и контролируемым прелюбодеянием? Абсолютно свободное от ревности и стыда? Много чего в этой истории не договаривается и много, несмотря на уверения парня, что «это было нам на пользу», будет продолжать сбивать с толку людей, которые пытаются понять эту невероятную историю.

Барбара Бэкеленд и её сын Тони

Инцестицид

Намного менее счастливо закончился один из наиболее знаменитых случаев материнского инцеста Барбары Дэйли Бэкеленд и её сына Энтони.

Их история послужила основой для фильма «Дикая грация» (2007) с Джулианной Мур и Эдди Редмайном в главных ролях. Искусствовед и эпатажная личность Сэм Грин подал в суд на создателей фильма, чем обеспечил фильму дополнительную огласку. Ожидается, что для джентльмена в возрасте, который сделал вклад в определение бурных шестидесятых, раскрытие определённых любовных побед скорее прибавит баллов к его гедонистической репутации, чем отнимет. Но основным поводом его претензии, конечно же, была чересчур эротичная сцена в фильме, где Грин изображён в постели между двумя Бэкелендами, на самом деле этого никогда не было. Здесь высовывает свою уродливую голову еще больший ужас, чем «биполярность» – он мог принимать участие в инцестуальных отношениях Бэкелендов. В ходатайстве настаивают на том, что его изображение в фильме «вызвало негативное мнение о нём в головах благомыслящих людей и лишило его доброжелательного отношения в обществе». Или, что «Дикая грация» сделала, впутало его в горячие взаимоотношения матери и сына.

Трагическая история Бэкеленда, с другой стороны, подпитывалась Эдиповым/химическим дисбалансом. Энтони был единственным ребёнком Барбары и, спустя годы после её развода, он одновременно открыл свою гомосексуальность и ЛСД, а также начал демонстрировать шизофреническое поведение. Его мать пытается «лечить» его от гомосексуальности, сначала наняв женщину, чтобы та спала с ним. Эта попытка потерпела неудачу. И потом, если верить истории, начала спать с ним сама. По словам Тони, это продолжалось до её смерти в 1972 году. Он совершил предыдущую попытку, обвинения прессы в которой были отклонены матерью. (Он пытался толкнуть её перед проезжающей мимо машиной). Его личный психиатр предупредил её за две недели до убийства, что Тони говорил об этом и она в смертельной опасности. Это предупреждение она предпочла проигнорировать. У неё был ряд попыток самоубийства, и возможно, что произошедшее не было просто результатом неспособности матери понять, что её ребёнок способен убить её. Конец её жизни можно рассматривать как экстремальную «смерть от несчастного случая», не что иное, как «смерть от рук сына-шизофреника». В некотором смысле, она использовала сына в качестве оружия, чтобы прервать свою жизнь. Её смерть, принимая во внимание запутанные обстоятельства, и её вероятную причину, может быть расценена, как «инцестицид». Тони Бэкеленд провёл семь лет в английской тюремной больнице, пока влиятельные друзья не помогли добиться его освобождения.

Переехав в Нью-Йорк на постоянное место жительства к своей 87-летней бабушке (вероятно, великодушно простившей его за совершённое преступление) и прекратив принимать свои лекарства, меньше, чем через неделю Тони напал на неё и восемь раз ударил кухонным ножом. Она смогла выжить, только потому что каждый удар попадал в кость. Он не только намеревался убить женщину, родившую его мать, в показаниях полиции было указано, что он хотел заняться с ней сексом. После месяцев психиатрической экспертизы в RickersIsland, весенним днем 1981 года Тони был найден в своей камере мёртвым, с пластиковым пакетом на голове. Убийство? Суицид? Никогда не будет известно. И зачем беспокоиться? В истории, где травма на травме, сметание тел под коврик всегда предпочтительнее подсчёта из грязных бестолковых похождений. Даже Сэм Грин не дожил до момента, когда он мог одержать победу в своём судебном процессе против фильма-саге о Бэкелендах, и что, с другой стороны, было обычной попугайной дуэлью, соблазнительно втянувшей транжирного сына, никогда не будет известно. И фильм всё ещё можно смотреть, его не запретили к показу.



Принцесса Вики и её сын Вильгельм, будущий Кайзер

Чистокровки или всё в (королевскую) семью

Значительной деталью является тот факт, что Барбара Бэкеленд манипулировала своим богатым будущим мужем, сказав ему, что она беременна, когда это было не так. Концепция маленького Тони на счастливой свадьбе была больше, чем ложью с целью манипуляции. Для Брукса Бэкеленда это, наверняка, было не чем иным, как желанием сделать правильную вещь, превратить свою лживую любовницу в честную женщину, а также уберечь семью от скандала и бесчестия, а также продолжить династию. Ребёнок будет его наследником, а если удача улыбнётся, богатство лучше хранить в своих карманах. В то время, как близкородственные браки и кровосмешение принято считать прерогативой «отсталой деревенщины», большинство народностей доказывает обратное. Как отметила девушка из истории о генетической сексуальной привлекательности, когда её спросили, беспокоится ли она о врождённых дефектах, которые могут быть у ребёнка, произведённого вместе с её биологическим отцом: «Бывают случаи, когда кровосмешение длится годами, как в королевской семье». Это высказывание довольно смешно смотрится с её стороны, особенно если изучить, что за всю историю было более чем достаточно наследников престола не только с внешними уродствами, а и время от времени, даже не похожие на своих декларируемых отцов.

Когда дело касается истории так называемых инбридов и чистокровок, насколько непреодолима дистанция между замкнутой религиозной коммуной и старым продуваемым замком? Если мы думаем, что семья на острове окружена рвом, то одинаковая осадная ментальность свойственна обоим. Каждый ли попадает под риск генетического дрейфа, погружаясь в мелководный генетический бассейн снова и снова? Благоговейные и привязанные к одной цепочке ДНК, скрещивания близких родственников, особенно на протяжении многих поколений, часто оказываются катастрофическими. Когда вредные мутации отсеиваются в результате естественного отбора, можно считать, что их искусственно культивируют внутри аристократии, от оранжерей до самых роскошных чопорных садов, где генетический дрейф происходит, как при инцесте. Упорядоченные и кровосмесительные браки здесь могут рассматриваться как неестественный отбор, разновидность псевдонауки, которая дала дорогу термину «клон для трона». Во время правления Королевы Виктории союзы, организованные для финансового и политического преимущества, были близкородственными не только практически во всех королевских семьях Европы, а и разжигали внутрисемейную борьбу и соперничество между братьями и сёстрами, что напрямую привело к Первой мировой войне, приведшей к неизбежным страшным последствием. (Когда принц Гарри инициировал скандал, выбрав форму Роммельского Африканского корпуса, со свастикой, повязанной на руку, в качестве своего костюма на Хэллоуин в 2005 году, всего за две недели до Дня памяти жертв холокоста, он должен был знать, что кайзер Вильгельм был старшим внуком королевы Виктории II). Печально известный антисемит, кайзер устрашающе предсказал будущее, когда после его насильственного свержения в 1918 году он утверждал, что лучшее, что может быть для «иудейского племени … это газ». Вильгельм был известен своей «неестественной любовью к матери», граничившим с инцестом, но безответным желанием, что в итоге привело к его полному презрению к Британии.Но расширение и эксплуатация сфер влияния по всей стране, программируемый «сон с врагом», чтобы сохранить мир, защищая родословную, её чистоту (!), вылились в непомерно высокую цену: в практически полное обескровливание континента. И не только. Для Первой мировой войны изобрели биологическое оружие. Так что, мы можем приравнивать их к биологической случайности, спровоцированной во время, которое тоже можно считать случайным. И сейчас постоянно требуются открытия новых и оригинальных способов уничтожения врагов, будь это на поле битвы или в постели.

Даже если доказана мифичность сексуальных репрессий, которые мы ассоциируем с викторианской эрой, мы осознаём, что увековечивание мифов, романтической любви, управляемой «божественными законами», даёт возможность продолжатьвыполнение предположительно священного закона, дающего первоочерёдное право старшего сына на наследование. Внутри патриархальной культуры, каждый мужчина – это перворождённый сын, к которому перейдёт всё наследство, в то время как переходящее из поколения в поколение предубеждение требует заботы и охраны доминирующей идеи. Таким образом, история может для нас только служить напоминанием о том, что брак – это слияние, разработанное только в интересах бизнеса и коммерции. До текущего момента, брак традиционно рассматривался, как официальный союз мужчины и женщины в качестве мужа и жены. (Чтобы не забыть определённую иерархию видов). С браком и его расторжением ассоциируются определённые государственные программы и гарантии, которые могут быть рассмотрены с точки зрения «за» и «против».Они включают в себя налоговые и здравоохранительные преимущества, пенсию, имущество, активы, и их деление, родительскую опеку, алименты и т. д.Несмотря на то, что официально определение брака смещается, права и защиты всё еще применяются. Брак, неважно, кто его участники, и насколько сильно люди могут любить друг друга, будет всегда оставаться устойчивой формой социального контроля. И если добропорядочные христианские соседи будут продолжать считать однополые пары содомитами, живущими в грехе, бумажка и обручальные кольца вряд ли их переубедят.Тем не менее, движению общества вперёд не будут препятствовать.

APPhoto/Рик Боумер

Конец их мира

То, что эти недавние случаи инцеста всплывают на поверхность, когда верховный суд на государственном уровне решает вопрос однополого брака, является всего лишь случайностью. Но те, кто выступает против равенства однополых браков, в прошлом приравнивали их к инцесту, педофилии и полигамии, как будто легализация браков между людьми одного пола откроет кровавые врата к возможности жениться кому угодно на ком угодно, даже близким кровным родственникам, партнёрам любого возраста, и сколько угодно раз. Это абсолютно необоснованно. В то время, как однополые браки не могут производить потомков, чья ДНК наследуется от обоих родителей, противники боятся, что эти пары будут иметь или растить детей, неважно, приёмных или рождённых от суррогатных матерей, и развращать их. И при этом дети «обращенные в гомосексуальность» – это еще не самый большой их страх. Что пугает их по-настоящему, так это то, что эти дети могут расти с мыслью, что надо бороться с общественным давлением, растить более толерантный мир. Для общественных консерваторов это абсолютно недопустимо.