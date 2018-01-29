Индонезия не может остановить своих незаконных охотников за сокровищами

Потерянные сокровища Индонезии продолжают исчезать. Охрана памятников старины отметила, что огромное количество незаконных охотников за сокровищами выкапывают артефакты на рисовых полях Сукохарджо в провинции Центральной Явы, которая находится за сотни миль от столицы Индонезии Джакарты, а также продают ценные предметы на чёрном рынке.

Местные чиновники три года назад объявили участок в селе Йохо округа Сукохарджо заповедной зоной после того, как поблизости был обнаружен древний буддийский храм. Однако возведение района в статус заповедника только увеличило аппетит мародёров, которые готовы платить местным фермерам даже $222 в день за право откопать клад под покровом темноты.

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«Мы не подсчитывали, но если это происходит с 1990-х годов, тогда мы потеряли очень много денег», – сказал VICE глава местного фонда культуры и наследия Дарно. «Правительство, похоже, не осознает потенциала исторических объектов».

Деньги являются жизненно важным ресурсом для фермеров по выращиванию риса в деревне, которые, как правило, ничего не зарабатывают со своих полей во время сухого сезона. Но это также доказательство того, что за такое преступление трудно привлечь к ответственности. Не подвергая себя большому риску быть пойманным, у фермеров деревни Йохо мало основания для не предоставления своих полей охотникам за сокровищами, которые готовы платить деньги авансом.

«Я ничего не знаю о наследии», – сказал один из фермеров по имени Мариман «Jakarta Post». «Кто-то заявил, что хочет арендовать моё поле… и я разрешил».

Согласно данным аналитического центра «Global Financial Integrity», ежегодно во всём мире на тайном чёрном рынке бесследно испаряются древности, которые оцениваются примерно в $1,6 млрд. Как соообщила VICE представитель офиса ЮНЕСКО в Индонезии Росинта Хутаурук, властями было возвращено только 10 % этих украденных культурных артефактов.

«Незаконная торговля культурными объектами продолжает расти из-за постоянного спроса», – отметила она. «Это также из-за «несоответсвующего» закона и слабой пограничной политики».

Разграбление в деревне Йохо стало последним в длинном перечне древностей, которые исчезают с Индонезии. В 1960-е годы местные жители деревни в окрестностях Сиребона, что в Западной Яве, обнаружили 80 скульптур, относящихся к периоду 400 года до н.э. Скульптуры, по имеющимся сведениям, были из древнеиндийского королевства, которое когда-то правило частью Западной Явы. Но с момента открытия, по крайней мере, 55 из них пропали без вести.

Аналогичная история произошла и в Восточной Яве, где были обнаружены исторически значимые объекты, когда-то заброшенные и оказавшиеся под водой. Там аквалангистам удалось украсть китайскую керамику из одного кораблекрушения стоимостью $310 490.

Ситуация настолько плачевна, что без вести пропадают даже артефакты, запертые в музеях. Согласно сообщениям в местных СМИ, с 2010 года из индонезийских музеев исчезло около 9 тысяч бесценных исторических артефактов. Несколько лет спустя в Центральной Яве из музея пропали четыре золотые фигуры империи Матарам.

Эти древности обычно проходят через руки нескольких продавцов, пересекая международные границы, а затем попадают к богатым частным коллекционерам и музеи. По оценкам Американского археологического института, до 90 % артефактов, проданных на легальном рынке, не имеют каких-либо документов, в которых отмечено где и как они были обнаружены.

Представьте, что чёрный рынок украденных древностей также полон подделок, и не удивительно, что очень сложно отследить пропавшие артефакты, подобные тем, которые исчезли из рисовых полей в деревне Йохо. Как отметил в электронном письме VICE Эдуард Планч, специалист по программе ЮНЕСКО, даже эти фальшивые древности представляют серьёзную угрозу для всемирного наследия.

«Вы также должны принять во внимание важность поддельных объектов в экономических последствиях незаконной деятельности, связанной с культурным наследием», – заявил Планч VICE. «Если они не представляют прямой угрозы культурному наследию, присутствие их на рынке затрудняет поиск реальных культурных объектов, которые распространились по всему миру».

Поэтому, когда исторические артефакты Индонезии пропадают без вести, они могут быть потеряны навсегда. Или, проще говоря, история страны – это, ну…, история.

Эта статья первоначально появилась на VICE Indonesia.