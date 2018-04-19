Иногда имеет смысл зарабатывать меньше денег

Когда продюсер с FOXNews спросил меня, не хочу ли я стать гостем их эфира, я не подумала как следует. На дворе была весна 2014 года, а я работала в альтернативном еженедельном издании, зарабатывала очень мало и отчаянно желала возможности как продвинуться в карьере, так и улучшить свою жизнь. Поэтому я согласилась, и в тот же день меня забрал из моей окончательно убитой квартирки лимузин и повёз меня на местную станцию новостей, где меня накрасили как участницу детского конкурса красоты. Я приехала на передачу Греты Ван Сустерен для обсуждения интересной мне истории о парочке, которая притворилась членами шотландской королевской семьи, хотя на самом деле жила на пособия. Изначально я не задумывалась над тем, почему FOXNews заинтересовала моя журналистская деятельность, хотя, когда Грета спросила меня, не думаю ли я, что эта парочка поступила правильно с точки зрения морали, стало более чем очевидно: я приехала туда ругать соцзащиту в кабельных новостях и дать миллионам «приличных» американцев возможность поговорить о том, с чем я лично не была согласна.



Разумеется, эти двое липовых шотландцев были мошенниками, и они ни в коем случае не являлись типичными представителями миллионов трудолюбивых американцев, которым нужно немного помогать с выживанием. Но дав отпор и направившись в ту дышащую на ладан квартиру, я невольно задумалась: не является ли наша система соцзащиты несколько несовершенной, пусть и не настолько, как любят думать фанаты FOXNews? К примеру, не может ли в отдельных случаях теоретически иметь смысл отказаться от повышения зарплаты, потому что оно может лишить человека права на льготы, формально «стоящие» больше, чем эта прибавка к доходам? Я всегда немного настораживаюсь, когда мои доходы увеличиваются, потому что это просто повышает заодно и мои платежи по кредиту на обучение. Также я боюсь, что попаду в другую категорию налогоплательщиков, а значит, подведу саму себя.

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Когда я обратилась к Джесси Ротштейну, профессору государственной политики и директору Института исследований труда и трудоустройства Калифорнийского университета в Беркли, он сказал мне, что мыслю я в целом правильно, однако напутала с конкретикой.

«Люди очень часто считают, что при этом человек, ранее плативший 10-процентный налог на все доходы, начинает платить на все доходы 15-процентный налог, – пояснил он. – Но это работает не так. Человек платит подоходный налог 10 процентов до этого порога, а потом платит 15 процентов на сумму выше него. Я представляю себе это как ряд вёдер. Наполняешь ведро, а когда оно наполняется, переходишь к следующему. Однако нельзя сказать, что всё внезапно сливают в одно ведро побольше. Именно это и должно было бы случиться, чтобы появился какой-то отрицательный эффект».

Несмотря на то, что я позвонила ему и, по сути, попросила выступить в защиту недобросовестного аргумента, любимого консервативными гадами, Ротштейн признал, что иногда действительно имеет смысл зарабатывать меньше денег. Но разумеется, это не значит, что бедные люди, делающие такие расчёты, ленивы, – это значит, что наша система ужасно, ужасно сломана. Вот как всё получается:

Медицина

Ротштейн объяснил, что я ищу термин «откос субсидий»; это точка, в которой небольшое увеличение доходов меняет объём льгот, на которые человек имеет право.



«Обстоятельства, когда человек буквально получает больше, снизив заработки, довольно необычны, – заметил он. – Чаще бывает так, что человек получает меньше, чем сумму увеличения заработков». Впрочем, всё указывает на то, что чаще всего такое происходит с медицинской страховкой.

«Obamacare» работает так: люди, у которых нет медицинской страховки от работодателя, могут купить её онлайн через ряд государственных органов. Страховые премии, по сути, должны становиться доступными благодаря налоговому кредиту, который получают люди, зарабатывающие менее 400 процентов федерального прожиточного минимума, ФПМ. (В этом контексте доходом считается «грязная» зарплата с учётом вычетов «выше черты», к примеру, отчислений на пенсионный счёт, процентов по кредитам на образование, расходов на переезд и т.д., а также процентов по не облагаемым налогами муниципальным облигациям и не облагаемых налогами пособий по социальному обеспечению.)

Субсидия на «Obamacare» должна постепенно сокращаться, и ни о каком откосе здесь, в принципе, речи не идёт, хотя он есть – просто небольшой. Вот пример, основанный наследующих трёх фактах:

В 2017 году ФПМ на семью из одного человека в четырёхкратном размере составлял 47 520 долларов.

47 520 долларов. Субсидия зависит от стоимости второго по дешевизне плана «Silver».

Вы никогда не будете выплачивать более 9,5 процента доходов.

Хорошо, значит:

Предположим, стоимость плана «Серебро» по «Obamacare» в вашем штате равна: 9500 долларам в год.

А ваш предполагаемый доход – 45 000 долларов.

Возьмём 9,5 процента от этого дохода: 4275 долларов.

И вычтем, чтобы выяснить, какая у вас субсидия по «Obamacare»: 9500 – 4275 = 5225 долларов.

Откос субсидий начинается, когда ваш скорректированный доход на 1 доллар превышает 4-кратный ФПМ. Тогда-то вы и теряете свой налоговый кредит. Если вышеупомянутый кредит равен 5225 долларам, то, по сути, любое повышение меньше чем на эту сумму не стоит усилий для нашего гипотетического работника. Небольшая прибавка в доходах работника до 48 000 долларов, будет стоить бы ему страхового кредита на сумму более 5000 долларов.



Очевидно, что это задевает очень мало людей. Однако их положение при Трампе непременно станет хуже. «Если эти отдельные страховые планы под конец президентского срока будут всё больше приходить в негодность, а это предусмотрено налоговой реформой, это повысит стоимость получения страховки без субсидий, – объяснил мне Ротштейн. – Но это не повышает стоимости страховки, если у вас есть субсидии. То есть откос при этом, по сути, увеличивается».

Систематическое уничтожение «Obamacare» администрацией Трампа подразумевает две вещи. Во-первых, налоговые кредиты на «Obamacare» повысятся, а это значит, что люди, зарабатывающие меньше четырёхкратного федерального прожиточного минимума, будут платить за страховку ещё меньше. Это хорошо! Но во-вторых, вследствие этого случится вот что: для людей, уже не имеющих права на кредит в настоящее время, премии резко вырастут. Итак, возьмём нашего гипотетического человека, который может получить прибавку на сумму в несколько сотен, которая лишает его права на субсидию. Если стоимость плана «Серебро» повысится на 37 процентов, как пообещал Reuters, и ему придётся платить его цену полностью, так называемый откос субсидий будет подразумевать уже не небольшой прыжок вниз, а стремительное падение с небоскрёба.

Финансовая помощь

Грант Пелла – краеугольный камень системы финансовой помощи студентам, и бывают случаи, в которых имеет смысл уйти с работы, чтобы получать такой грант. Потерпите, сейчас будет нечто похожее на экзаменационную задачу по математике – правда, я решу её за вас.



Домохозяйства, зарабатывавшие менее 50 000 долларов в год в течение 2016-17 учебного года, имели право на грант Пеллана сумму до 5815 долларов, хотя большая часть этих денег достаётся студентам с доходами на домохозяйство менее 20 000 долларов. Предположим, вы – студент, работавший неполный рабочий день примерно по десять часов в неделю по ставке 8.10 долларов в час (минимальная зарплата во Флориде), и в общей сложности заработали около 4212 долларов за год. Вы бы не платили на эту сумму федеральный подоходный налог, но, вероятно, лишились бы нескольких сотен из-за налога на социальное обеспечение и государственных/местных налогов; таким образом, ваш доход как раз примерно равняется 4000 долларов. Вы живёте с мамой, которая зарабатывает 17 000 долларов в год; следовательно, доход вашего домохозяйства почти равен 20 000 долларов (плюс-минус). Вы не могли бы работать и теоретически получать грант Пелла на сумму, превышающую ваш совокупный доход.

Мне этот сценарий кажется ужасно похожим на откос. Чтобы выяснить, существует ли вариант этого явления в отношении студенческой помощи, я обратилась к Марку Кантровицу – писателю и члену попечительского совета Центра успехов в образовании, а также одному из ведущих экспертов по финансовой помощи студентам и стипендиям.

Кантровиц заявил, что этот сценарий, пожалуй, реален, хотя и вовсе не распространён. Он подтвердил мои подозрения, что я кое-что понимаю, и сообщил мне кучу информации о процессе расчёта помощи. По сути, формула такова: максимальная сумма гранта Пелла на соответствующий год минус ожидаемый вклад семьи (ОВС), рассчитываемый FAFSA по сложной формуле в зависимости от доходов и активов студента и его родителей, количества членов семьи, количества детей, обучающихся в университетах, возраста более старшего из родителей, а также различных других демографических факторов.

Если ваш ОВС составляет 90 процентов и более ваших расходов на обучение, вы не получите от федерального правительства ничего. В противном случае вы получите разницу. Это также значит, что человек, который мог бы получить кучу денег на обучение в частном университете по 70 000 долларов в год, не получил бы ничего на обучение в государственном университете на территории родного штата. Посещение частного университета (и получение образования, по ряду причин, возможно, обладающего большей ценностью) увеличило бы разность этих двух значений.

Эксперт по образованию также указал на признаки увеличения откоса при нашем нынешнем Конгрессе. Закон о доступном медицинском обслуживании (он же «Obamacare») установил максимальную сумму гранта Пелла с 2010 по 2020 год. В течение пяти из этих лет максимальная сумма гранта должна была расти параллельно инфляции, а остальные пять лет не должна была увеличиваться вовсе. Конгресс мог принять решение о дальнейшей её привязке к инфляции, но не сделал этого.

Если реальная стоимость максимального гранта Пелла снижается из-за того, что не поспевает за показателем инфляции, а ОВС повышается, так как привязан к инфляции, то, согласно формуле, студент получил бы меньше денег, чем при иных обстоятельствах. Если ваша семья отложила достаточно денег, чтобы у вас было по 4000 долларов на семестр в университете, а сумма максимального гранта Пелла оказывается заморожена, то ваша семья получает меньше выгоды.

Конечно же, эти сценарии распространяются лишь на небольшую группу людей. И хотя предполагать, будто кто-то специально зарабатывает меньше, чтобы получать плюшки от государства, абсурдно, вполне очевидно, что некоторые люди от этого бы выиграли. Но сейчас, когда Конгресс готовится увеличить разрыв между богатыми и бедными, предоставив ещё больше ресурсов самым богатым, стоит посмотреть на представителей среднего класса, которые останутся при этом незамеченными. Если для кого-то увеличение откоса субсидий означает доступность медицинского обслуживания или неспособность его оплатить, или же выбор между элитным и государственным университетом, то о нём нужно говорить. Если мы не готовы сделать доступ к врачам или высшему образованию универсальным, стоит задуматься, как мы можем мириться с системой, в которой иногда имеет смысл зарабатывать меньше денег.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.