Внутри Offset, невероятного фоторынка на Shutterstock, ориентированного на поколение нулевых

Автор всех фото – Бобби Витери

«Расслабьтесь», – обращается Кристина к моделям, которые уже валяются босиком на кушетке и держат в руках большие кружки с кофе. Они располагаются так, что их колени соприкасаются, и пристально смотрят на чёрный экран ноутбука.

«Вы выбираете жильё на время отпуска, – говорит фотограф, Эндрю Зэ. – Вы планируете совместный отпуск». Сцена уже смахивает на то, как, по моим представлениям, проводят воскресное утро друзья Ины Гартен: валяются в трикотаже на манер J. Crew на безупречной белой кушетке. Все детали убранства комнаты говорят: «Единственная забота в нашей жизни – выбрать, какой джин добавить вечером в «Том Коллинз». А тот кофейный столик (толстый кусок стекла на основании из окаменевшего плавника) я, кажется, видела на Goop.

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«Мы знаем, что найти крутые, достоверные фото гомосексуальных пар нелегко. Мы хотим, чтобы это выглядело естественно. Мы хотим, чтобы это выглядело реалистично, – рассказал мне Керен Сакс, директор Shutterstock по развитию контента. С этой целью компания наняла моделей Гарольда и Андреаса, настоящую пару; они познакомились в RoselandBallroom во время парада Pride 2013 и поженились годом позже. Немногочисленные безделушки, указывавшие на настоящего владельца квартиры (приятеля креативного директора), были убраны. Сегодня эта трёхкомнатная квартира в Трайбека – место, где живут Гарольд и Андреас, валяясь на безупречной мебели и неопределённо улыбаясь в iPad.

Фотосессия проводится для Offset.com, базы элитных фото, принадлежащей Shutterstock. На Shutterstock.com без подписки можно приобрести два фото мороженого примерно за 29 долларов. Фото простые и чистые: стерильные шарики в треугольных рожках, картонные упаковки мороженого пастельных цветов. На Offset поиск по запросу «icecreamcone» («рожок мороженого») даёт крупный план шарика явно ручной работы, из складок которого капает мёд. Загрузка фото с максимальным разрешением на Offset стоит 500 долларов.

Сакс наблюдает за парой на кушетке, в то время как Андреас на ходу придумывает диалог об их вымышленном отпускном жилье в Греции. Сакс подходит и шепчет Лайзе Курески, гендиректору GoodBrigade, компании, выполняющей съёмку для Offset. «Думаю, нам надо заставить их целоваться».

Курески передаёт это сообщение партнёрше, Кристине. Кристина поворачивается к моделям и фотографу. «Можно посмотреть как вы целуетесь?» – спрашивает она. Пара соглашается.

«Смотрите, мы бы не смогли этого сделать, не будь они настоящей парой», – одобрительно произносит Сакс. Гарольд и Андреас продолжают целоваться, возможно, чуть более активно задействовав язык, чем понадобилось бы большинству рекламных компаний для билборда. А там и могут в итоге оказаться эти фото: Гарольд и Андреас позируют для архивных фото, а это значит, что их изображения будут выложены в Интернет и проданы без роялти для использования где угодно (от билбордов до журналов и вебсайтов) кем угодно, кому захотелось бы, чтобы его бренд как-то ассоциировался с красивой гомосексуальной парой в прекрасной квартире в Трайбека.

Джон Оринджер создал Shutterstock в 2003 году. Предприниматель самостоятельно научился программировать и лично снял первые 30,000 изображений, которые были загружены. С тех пор Shutterstock вырос до 600 с лишним сотрудников; здесь загружают свыше четырёх изображений в секунду более чем в 150 странах. В 2014 году доходы Shutterstock увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом и достигли 328 миллионов долларов.

Сам по себе сайт является двусторонним рынком: медиасайты и рекламные компании получают лицензии на изображения, которые выбираются из базы, выкладываемой любыми заинтересованными фотографами. Фотографам выплачивают определённый процент, который повышается в зависимости от общей суммы заработков на Shutterstock с каждой загрузкой одного из их фото, а Shutterstock на самом деле не владеет этим изображением. Сакс объяснила, что фотографы могут подавать заявку на сайт, и, «если мы принимаем семь из десяти их изображений, они – участники Shutterstock». Фотографы сохраняют авторское право на свои изображения, но Shutterstock получает безоговорочное разрешение на продажу, демонстрацию и лицензирование изображения для покупателей на своём сайте без окончательного одобрения фотографа. В прошлом году компания выплатила свыше 83 миллионов долларов примерно 80,000 своих участников.

GoodBrigade провела съёмку в Трайбека с максимально скромным бюджетом, снимая в квартире у приятеля и пользуясь услугами никому неизвестных, найденных в Интернете моделей, на которых была собственная одежда. Фотостудия доверяет данным Shutterstock: по словам Сакс, потребители ищут больше снимков настоящих гомосексуальных пар, а GoodBrigade исполняет это желание. А если данные верны, то GoodBrigade могла бы недурно заработать на изображениях, создание которых практически ничего не стоит.

В свободное от пресс-туров время представители Shutterstock мало участвуют в создании изображений. А ещё интереснее то, что в процессе проверки в компании практически отсутствует контроль содержания изображения. Вместо этого Shutterstock больше печётся о техническом качестве фотографии. «У нас довольно серьёзные проверочные стандарты… Мы смотрим на товарный знак, мы смотрим на освещение, мы смотрим на общую композицию, – говорит Сакс. – Мы обеспечиваем соответствие технического качества изображения требованиям покупателей». Это так: полистайте Shutterstock достаточно долго – и найдёте фотографии полностью обнажённой натуры спереди или мужчины с лишним весом в грязной майке с леденцом в одной руке и сигарой в другой, но съёмки всегда в фокусе.

Однако порой требовательные покупатели фото предпочитают не использовать изображения Shutterstock именно из-за этого жёсткого фокуса. Я пообщался с одной из сотрудниц (пожелавшей остаться анонимной) ночного телевизионного шоу, которое часто пользуется архивными фото, о её восприятии Shutterstock. «Изображения с Shutterstock не всегда выглядят естественно, – заявила она. – Если бы мы искали снимок с вечеринки по случаю дня рождения, мы бы, вероятно, вместо этого просто попытались сделать фотографию». Многие аналогичным образом ставили под вопрос повсеместное присутствие этих изображений – к примеру, в критическом анализе эволюции архивных фото в DisMagazine или бесчисленных блогах на Tumblr, которые насмехаются над этими снимками.

«Архивное фото» – это совершенно отдельная эстетика, невероятно разнообразная, но узнаваемая с первого взгляда. Стандартом для них являются привлекательные в общем люди с легко забывающимися лицами на белом фоне, однако фото частенько переходят в область кошмарного горячечного бреда менеджеров среднего звена, что может действовать подобно криптониту на людей, ищущих изображение, которое выглядит настоящим и оригинальным. Хотя напрямую об этом не говорилось никогда, трудно не рассматривать Offset как попытку Shutterstock дистанцироваться от представления о том, будто бы архивные фото состоят исключительно из дешёвых изображений ликующих бизнесменов и одинаково привлекательных женщин.

Изображение взято с Wikimedia Commons

Между изображениями из общей базы и теми, которые размещены на сайте Offset, существует резкий контраст. Если вы ищете изображение бизнесмена на Shutterstock.com, то найдёте почти целую страницу мужчин в галстуках со скрещёнными руками, почти поголовно белых; у каждого из них на лице будет выражение, живо свидетельствующее о том, что работа требует от них употреблять слово «синергия» без тени иронии. С другой стороны, среди бизнесменов, которых можно найти на Offset, по тегу «Entrepreneurial Spirit» («предпринимательская жилка»), есть как старики с мудрыми лицами, так и привлекательные 30-летние люди, работающие руками, – те, кто работают механиками, пекарями, сапожниками; сплошь Настоящие Американцы, хоть сейчас в рекламу для предвыборной кампании. А во второй коллекции рекомендаций, шутливо озаглавленной «Stache» («Заначка»), с изображениями усатых мужчин, эстетика хипстеров и поколения нулевых кажется явно намеренной. Они как будто шепчут: «Пусть эти изображения поспособствуют росту вашей мини-пивоварни, вашего бистро «с фермы на стол», вашего трендового дизайна».

Потребителям Offset, в отличие от Shutterstock, не предоставляется возможность подать заявку на выкладывание изображений на сайте. Точнее, команда Offset обращалась в такие фотостудии, как GoodBrigade, а также к профессиональным художникам и успешным фотографам для прессы. Дэвид Принс разместил на сайте свои фотографии – изображения покинутых гостиничных номеров и прикрытыми завесой дождя небоскрёбами, похожие на кадры из музыкальных клипов. Его работа находится на расстоянии одного клика от Анны Уильямс, lifestyle-фотографа, снимавшей для Марты Стюарт и обладающей опытом макросъёмки традиционной еды в деревенском интерьере из тёмного дерева. «Были эти художники, которые совсем-совсем не зарабатывали денег на своих архивах, – поведала Сакс. – Он просто открыл для нас совершенно новую дверь. Я всегда говорю всем фотографам, с которыми работаю: «Смахните пыль с ваших жёстких дисков! На ваших жёстких дисках лежит столько изображений, а вы не делаете на них деньги».

«Со стороны потребителей наблюдалась склонность вкладывать деньги в изображения, больше похожие на произведения искусства, – добавил Грег Байер, генеральный менеджер Offset, во время последующего интервью в офисе Shutterstock в Манхэттене. – То, что они могли бы скорее использовать как изображения героев, на первом плане в своих маркетинговых кампаниях».

Фото на Offset как будто шепчут: «Пусть эти изображения поспособствуют росту вашей мини-пивоварни, вашего бистро «с фермы на стол», вашего трендового дизайна».

Хотя рост Offset подтверждает замечания Байера, наблюдать за тем, как компонуются современные, предположительно искренние изображения, в режиме реального времени всё же приходится с некоторым напряжением. Вероятно, это как-то связано с тем, что топ-менеджер из крупной Интернет-компании улыбается, не разжимая губ, в нескольких футах от настоящей пары, страстно ласкающейся в настоящей чужой квартире. Все детали (накинутое на колени одеяло, свисающий со спинки стула пиджак) были специально отобраны для создания ощущения явной спонтанности. Когда я наблюдала за тем, как красивая гомосексуальна пара целуется в симпатичной квартирке, меня осенило: эта сцена уже выглядит как реклама – возможно, даже как хорошая реклама.

21 июня было объявлено, что Shutterstock начал партнёрство с Penske Media Corporation (PMC), медиакомпанией, контролирующей такие площадки, как Variety, Deadline, WWD и HollywoodLife. Став официальным фотоархивом всех событий, спонсируемых PMC, Shutterstock также получил доступ к архивам PMC, чтобы предлагать своим клиентам бесчисленное множество новых изображений. Выбирая партнёра, гендиректор PMC Джей Пенске предпочёл Shutterstock Getty, его сопернику в области фотоархивов, поскольку «увидел лучшую возможность в сотрудничестве брендов PMC с Shutterstock, который представляется нам набирающей популярность платформой для изображений и видео, – как он заявил Financial Times. – Нас также сильно беспокоит текущее финансовое состояние Getty из-за чрезмерной суммы его долгов». Партнёрство является очередным важным шагом в попытке Shutterstock внести разнообразие в идентичность своего бренда и прославиться не только как надёжный источник для «офисного планктона», с помощью которого можно заполнить свою презентацию в PowerPoint снимками другого «офисного планктона».

Я спросила Сакс, имеет ли в виду её компания ту коннотацию, которой выражение «архивное фото» обладает в Интернете и за его пределами, где могут употреблять такие слова, как «глупое», «искусственное» и «почему эта женщина так радуется, что ест салат?». Засим последовала короткая пауза. «Мы однозначно относимся к подобным вещам с юмором», – заявила Сакс, но произнесла это не совсем так, как если бы это относилось к ней. Команда Shutterstock указала на коллекцию, которую опубликовала после того, как суперкомитет Джеба Буша по политической активности выпустил рекламный ролик, в котором картины идиллической Америки Буша на самом деле оказались архивными фото, сделанными в Англии и Юго-Восточной Азии, как отметило The Late Show со Стивеном Колбертом, а также ряд других вебсайтов. Коллекция под названием «Безопасно для Айовы и Нью-Гемпшира» содержит фотографии свежевыкрашенных амбарных ворот, развевающихся американских флагов и яблочного пирога, все из которых сделаны фотографами из Айовы и Нью-Гемпшира. Шутка мягкая и милая, но в то же время, возможно, намекает на чрезмерную бдительность компании в отношении её собственного изображения в СМИ.

По данным Shutterstock, количество материалов, подаваемых на сайте с мобильных устройств, за первые шесть месяцев 2015 года выросло на 40%. Уникальное сочетание социальных сетей и высококачественных мобильных телефонов у нас в карманах подразумевает, что людям доступно больше картин «реальной жизни», чем когда-либо ранее. Но, хотя фото для Offset и могут напоминать «реальную жизнь» больше, чем их постановочные аналоги, находящиеся в общих галереях Shutterstock.com, они всё же изображают мир куда чище и счастливее нашего. Мир Offset – это Бруклин до превращения в притчу во языцех, служебная поездка в Индию, никого не заставляющая закатить глаза, семьи с прекрасными ясноглазыми детьми, которым интересно всё на свете и которые никогда не плачут.

Как только Зэ получил достаточно фотографий пары на кушетке, он отправляет моделей в спальню. Андреас сидит в постели, под одеялами, в то время как Гарольд делает вид, что одевается возле кровати. Возлюбленные по чьему-то предложению целуются снова, перегибаясь через матрас, чтобы соприкоснуться губами; этот момент представляют как неожиданное утреннее проявление любви до ухода мужа на работу. А затем на кухню, где Говард накрывает стол, а Андреас режет помидоры для вымышленного званого ужина – такого, на котором ожидаешь присутствия модных колумнистов и независимых режиссёров, любимчиков фестивалей. Андреас орудует ножом, нанося отрывистые удары, похожие на рубящие удары каратиста.

«Нет-нет, режут совсем не так, – говорит Гарольд, оставляя свой пост, чтобы взять нож у супруга из рук. – Вот так, его надо катать, вперёд-назад». Он показывает.

Вскоре кто-то ещё попросит Андреаса и Гарольда поцеловаться снова, и они сделают это в окружении расставленных в стратегических участках бокалов. Но в этот момент парочка, игриво ругающаяся на тему лучшего способа резки томатов (частично закатывая глаза, частично улыбаясь), была ближе всего, что я видела за весь день, к реальной паре. И это всё равно было избито.

Возможно, архивные фото никогда не перерастут свою известную характерную эстетику, свою архивность. Но, создавая такие подразделения, как Offset, и сотрудничая с PMC, Shutterstock получит такую большую долю в продаже рекламных фото и фото событий с участием знаменитостей, что визуальный формат уже практически в руках этой компании.

Гарольд и Андреас – это лицо будущего рекламы, экономный вариант для компаний, ищущих «подчищенную» Америку, реальную, да не совсем, которая разнообразна ровно настолько, чтобы мы считали себя достаточно хорошими, чтобы и впредь покупать Advil, Cheerios или Depend. А ещё они – лицо будущего архивных фото, среды, которая меняется и расширяется прямо у нас под носом. Вероятно, мы всё равно будем знать Shutterstock по той же банальщине, что и всегда, и её незаметные следы будут присутствовать повсюду в нашей жизни.

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