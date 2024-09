Эти люди тратят тысячи долларов, чтобы купить на eBay «кукол, одержимых демонами»

«Томми» (слева), KII-метр и безымянная кукла

«Чаще всего, куклы становятся заколдованными и одержимыми из-за незаконченных дел, рассказала Джейн Харрис, исследователь паранормальных явлений и торговец одержимыми куклами. Также, в них может жить страх перехода в новым собственникам, или иногда в куклу может вселятся кто-то из потустороннего мира, с кем духи не хотят воссоединяться».

Я случайно наткнулся на онлайн-торговлю «одержимыми куклами» на eBay, в разделе «Прочее». Среди объявлений о продаже бывших в употреблении электронных сигарет и устройств для сохранения мужского целомудрия ручной работы, я заметил рекламу «противной, порочной, одержимой куклы». В описании предупреждали, что эту с виду безобидную рыжеволосую игрушку желательно покупать только «опытным взрослым коллекционерам». В итоге, её продали больше, чем за 1000 фунтов ($1500).

Любопытство – основа интернета. Именно из-за любопытства мы проваливаемся в Википедию до 3 часов ночи или, по крайней мере, проводим там гораздо больше времени, чем положено, просматривая видеоролики о соревнованиях по стрельбе из лука. Это же любопытство захватило меня, когда я открыл эту кибер-субкультуру. Кто эти люди, продающие дешёвые пластиковые куклы за тысячи фунтов? Почему люди покупали их за такие большие деньги? И действительно ли они верили в то, что в куклах жили «сексуально садистские» демоны?

Немного покопавшись, я обнаружил, что подъём продаж предметов с призраками в сети начался с того момента, как в 2004 году на eBay был продан предположительно проклятый винный шкаф. Сейчас, даже есть раздел «ведьминского ремесла» в Etsy. Говорят, что в шкаф вселился диббук – злобный дух из еврейской мифологии, который и получил известность благодаря изобретательному названию «ящик диббука». Предмет несколько раз перепродавали на онлайн-аукционах и разные владельцы поделились своим опытом в сети, тем самым вдохновив Сэма Рэйми на съемки фильма ужасов Одержимость (2012) с Матисьяху в главной роли.

С продажи этого шкафа началось массовая продажа предположительно одержимых объектов. Множество сетевых торговцев внезапно изъявили желание выставить на продажу десятки дьявольских кукол, которые они для удобства прятали в своих гаражах, некоторые по £30 [$45], а некоторые по £300 [$450]. Я подумал, что в этой золотой лихорадке должны быть некоторые не совсем честные скрытые тенденции.

Понимание того, что можно получить прибыль в 500%, втюхнув незнакомцу какую-то зачуханную игрушку, а также знания по основной теории капитализма ведут к тому, что какой-нибудь авантюрист обязательно захочет попытать здесь счастья.

Чтобы узнать больше, я поговорил с Нэнси Ойолой, онлайн-продавцом из Нью-Джерси, выставившей на продажу приличное количество заколдованных кукол на своей странице в Etsy. В процессе нашего разговора она рассказала мне, что получила более трёхсот кукол в наследство от своей бабушки и уверяла меня, что имела паранормальный опыт практически со всеми ними.

Я спросил, почему она решила их продать. «Люди в восторге от них, ответила она мне. Многие люди, работающие с чёрной или белой магией нуждаются в определённом духе, который бы им помогал с заклинаниями и ритуалами. Так что, я могу помочь».

Нэнси продолжила разговор, дав совет покупателям, чтобы те всегда проверяли отзывы о продавце, покупая заколдованный предмет. Я незамедлительно принял к сведению её подсказку, проверив какие сообщения оставили люди, купившие кукол на её странице. Несмотря на мой изначальный скептицизм, похоже, что её деятельность была легальной: покупатели были очень счастливы, практически все подтверждали колдовские качества кукол.

Отзывы покупателей в паре с историей о привидениях – одна из гарантий, которые действительно может предложить продавец. Два других метода «подтверждения», которые могут использоваться в этом случае, – это устройства считывания феномена электронного голоса (ФЭГ), которые создают записи, которые могут содержать потусторонние голоса, часто скрытые помехами, или KII-метры, которые измеряют флуктуации в электромагнитном поле, но также часто ловят радиочастоты.

Несомненно, вам надо действительно верить в паранормальное, чтобы как-то доверять этим устройствам, но будет честным предположить, что люди, готовые потратить тысячи долларов или фунтов на одержимую куклу, уже крепко вбили себе в голову то, насколько они заинтересованы в сверхъестественном.

После более, чем года попыток, в итоге, я запланировал встречу с британским коллекционером кукол, в которых вселился чей-то дух.

Джейн Харрис – знаменитость в мире одержимых детских игрушек: на своем веб-сайте haunted-dolls.comи странице в Фейсбуке с постоянной растущей аудиторией она продаёт (или помогает организовать продажу) минимум одной куклы в неделю и является очень уважаемым членом сообщества. Это сообщество, как я узнал в скором времени, не «покупает» или «продаёт» одержимые предметы; оно усыновляет кукол, как будто фигурки и живущие в них духи – это сироты, нуждающиеся в любящем доме.

Будучи подростком, после смерти близкого члена семьи, Джейн начала искать ответы на вопросы в местной спиритуальной церкви, будучи неудовлетворённой тем, что ей предлагал католическая церковь, по правилам которой она воспитывалась. После того, как с ней подружилась с одной женщина, Джейн предложили познакомиться с куклой Мэгги.

«Она не выглядела сумасшедшей, поэтому, в конце концов, я решила сходить, сказала мне Джейн. Когда я приехала, она попросила меня представиться Мэгги. И как только я поздоровалась, телевизор сам включился и по нему шёл фильм Что случилось, малышка Джейн? Я была шокирована!»

Джейн оказалась не такой, какой я себе её представлял. Она замужем и у неё двое маленьких детей. Она разговорчива, дружелюбна и не выглядит слишком зацикленной на своих верованиях или замкнутой в себе.

«Я всегда говорила, что не ожидаю от людей, не имевших паранормального опыта, веры [в одержимых кукол]. Я бы тоже, скорее всего, не верила, объяснила она. Я интересуюсь НЛО, но я до сих пор не уверена в них, потому что у меня не было никакого опыта в этой сфере. Но независимо от того верите вы или нет, вещи, вроде спиритической доски, действительно работают».

Джейн несколько раз сказала мне, что больше не балуется спиритическими досками. Она считает, что их используют для коммуникации с демоническими энергиями, а не человеческой энергией, с которой она работает. Она также выглядела уверенной в том, что дух из куклы никогда не сможет овладеть человеком.

«Одержимость является демоническим явлением, потому что у демонов никогда не было и не будет физического тела и присутствия, сказала она мне. Случаи демонической одержимости обычно плохо заканчиваются. Люди не стремятся позволить проникнуть в них полностью. Психологически это может быть очень опасно».

Наш разговор блуждал между концепциями, которые я мог быстро воспринимать и концепциями, которые оказались немного сложными для восприятия. Поэтому я решил поговорить с экспертом, чтобы тот помог мне сформировать полное понимание. С подходящим именем Джон Шестоечувство, он был квазинаучным медиумом, обладателем звания Спиритический Медиум 2012 года и основателем команды охотников за привидениями UKParanormal.

«Я не могу понять, как вообще возможно массовое производство одержимых кукол, сказал он, после того, как я ему рассказал о богатом выборе фигурок, продающихся в сети. Мы не можем выбрать, где будет проживать дух или к чему он привязан. У них есть свобода, такая же, как и у нас».

Из опыта Джона, как он объяснил, заколдованность или одержимость, обычно, свойственна домам, а не предметам. Он добавил, что в редких случаях, когда дух привязывает себя к предмету, владелец предмета должен обратиться к профессионалу, такому как он, чтобы изгнать задержавшегося призрака, а не продавать его по интернету. Проблема слепых покупок в том, что это «очень безответственно», потому что люди никогда не знают «частоту» духа, которого собираются впустить к себе в дом.

Я согласился, что одержимость – это не то, что вы бы активно приглашали в свою жизнь. Тем не менее, некоторые продавцы, как те, что стояли за первым постом на eBay, который я увидел, утверждают, что их куклы «злые» и «экстремально негативные», такой вид «зловещей» продажи означает то, что на это есть спрос.

Итак, что заставляет людей покупать их?

«Есть люди, которым это интересно, потому что у них нет детей. Они спрашивают, не встречались ли мне духи детей, пребывающие в заключении», пояснила Джейн, добавив, что усыновление одержимой куклы – это не всегда правильный путь для людей в этом положении. «На меня оказывают большое давление. Я отдаю кукол кому попало».

Джейн также сказала мне, что у некоторых новых владельцев есть желание получить компанию, а многие просто стремятся усыновить куклу из-за потребности контактировать с любым духом.

Джон считает, что именно группы, занимающиеся паранормальными явлениями, часто и покупают таких кукол. Они ищут подобные предложения, чтобы заниматься охотой за призраками.

По их оценкам, стало ясно, что готовясь к покупке одержимой куклы надо помнить о двух опасностях. Первая: вы потратите приличную сумму денег на подделку и не сможете вернуть деньги (желаем удачи в попытке найти термин «одержимый или заколдованный» в Акте о защите прав потребителей). Вторая: опасность того, что, когда вы усыновите одержимую куклу, начнут происходить плохие явления, или, как минимум, вы станете приписывать негативные вещи, происходящие в вашей жизни, кукле.

Конечно, может быть, это не так плохо само по себе: если всё плохое и ваши неудачи проецируются на неодушевлённый предмет, может стать намного легче с ними справляться. Также может быть другая причина, почему люди разыскивают кукол в первую очередь.

Наличие слишком маленькой суммы на моём счету остановило мои планы купить себе куклу, но я приобрёл не что иное, как «Общее практическое руководство по покупке и продаже одержимых предметов», инструкцию, размещённую на eBay.

В последнем пункте этого руководства написано:

Have a plan of action of how you are to dispose of the item if it starts wreaking havoc in your home! Some of the activity we have witnessed from haunted items [is] banging on walls, scratching noises, walking sounds, moans, knocking, whispering, displaced objects, bed shaking, scents, ectoplasm…

Вам нужен план действий, как вы будете поступать, если предмет начнёт приносить вашему дому разрушения! Некоторые действия, которые мы наблюдали от одержимых предметов: удары по стенам, скребущие звуки, звуки походки, стоны, стук в дверь, шёпот, перемещение объектов, трясущиеся кровати, запахи, эктоплазма…

Я показал всё это Джейн, потому что несмотря на её покров уравновешенности, мне было интересно, сталкивалась ли она с чем-то более тёмным, чем то, о чём она перед этим рассказывала. Она рассказала мне историю куклы, принадлежавшей кукловоду, которую она недавно забрала из чьего-то дома, где та творила беспорядки.

«Когда я её принесла назад домой, я поставила её в кабинет в подвале и закрыла дверь. Через пять минут, когда я была наверху, послышался удар. В кабинете упала банка краски и разбилась вдребезги. По всему полу была краска. Кукла просто сидела там. Это, действительно, выглядело жутко».

Джейн объяснила, что у неё начались головные боли и она стала плохо спать. И то и другое является признаками демонической одержимости.

«Несколько дней спустя моя трёхлетняя дочь начала говорить: «Тихо, мама, Джон спит». Когда я спросила, кто такой Джон, она сказала мне, что это её друг. Я подумала, ОК, у детей бывают воображаемые друзья, здесь нет ничего необычного. Потом, ещё через несколько дней, она забежала на кухню в слезах и сказала: «Мама! Мама! Джон кричал на меня…» Это заставило меня чувствовать себя очень не комфортно и я отнесла куклу к знакомому медиуму Хейзел».

Я думаю, что больше всего меня очаровывают в этом сообществе его люди, а не их куклы. Все, с кем я говорил, были искренними и, возможно это меня немного разочаровало, они были практически абсолютно нормальными. Они просто верят в то, что фигурки, сидящие в их домах, населены духами мёртвых детей.

Джейн была приземлённой и прозаичной, когда рассказывала о полтергейсте и демонах. То же самое касалось и Джона, когда он говорил о неудобстве экзорцизма, как будто ему надо было справиться с опустошением посудомоечной машины, или когда кто-то останавливается прямо перед вами, когда вы пытаетесь стать на эскалатор.

Всегда трудно поладить с кем-то, кого вы не видели в живую, поэтому, возможно, Нэнси из Нью-Джерси показалась мне слегка закрытой. Тем не менее, у неё была та же страсть к одержимым куклам и вера в них, как и у Джейн.

Я пытался оценить, какие у меня были мысли об этих двух выдающихся коллекционерах и пришёл к выводу, что инвестирование такого количества денег и времени в объекты, в которые вы действительно верите, что они одержимые, будет только подталкивать ваше мышление в дальнейшее усиление этих верований. Будет легко предположить, что это симптом силы внушения и искусная работа мошенников, но в случаях с Джейн и Нэнси, как минимум, я не считаю, что это так.

В центре всего этого, есть энтузиасты, вдыхающие жизнь в эту международную субкультуру. Призраки не могут существовать, если правильные люди не видели их, и члены сообщества коллекционеров кукол, на первый взгляд, не думают, что грань между наукой и выдумкой иногда бывает очень тонкой. И честно говоря, почему они должны это делать? Последователи религии по всему миру свято верят в свои ритуалы и святые предметы. И это считается логичным и правильным. В чём разница?

С другой стороны, я не думаю, что я бы когда-нибудь напрягся до того, чтобы потратить трёхмесячную аренду на покупку жуткой «сексуально агрессивной» куклы, которая смотрела бы на меня спящего. Пусть этим занимается кто-то другой.

