Мы спросили инвестиционного аналитика хорошее ли сейчас время для покупки дома в Греции



Не пытайтесь купить это сейчас. Фото Электра Костное

ЕС и Греции в очередной раз удалось договориться о предоставлении последней мультимиллиардного кредита в евро, что призвано гарантировать сохранение Греции в еврозоне. На этот раз, греки заплатили чрезвычайно высокую цену за пакет спасательных мер для экономики и многие ведущие комментаторы и СМИ назвали это соглашение унижением гордого средиземноморского народа. Теперь, кажется, греки могут рассчитывать на еще более серьезные реформы, сокращение расходов и меры экономии. Другими словами, грекам придется ужаться намного сильнее.

Независимо от того думаете ли вы, что во всем виновато евро, или что это греки всё нагородили, вы не можете отрицать что ситуация очень серьезна. Ни ЕС, ни греки не делают ставку на скорое выздоровление. Для циничного инвестора, это может быть отличным шансом отхватить какой-нибудь объект пляжной недвижимости за смешные деньги. Мы хотели бы выяснить действительно ли существуют такие возможности и поэтому связались с датским инвестиционным аналитиком Андерсом Йенсеном, сотрудником частной инвестиционной компании.

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Вайс: Насколько стало рискованно играть на греческом фондовом рынке в это время? Андерс Йенсен: Вы, безусловно, должны быть игроком. Я согласен, что некоторые возможности существуют, но это не обязательно означает, что вы должны гнаться за ними. Инвестиции зависят от уровня риска, а риски, связанные с Грецией, являются чрезвычайно высокими. Зачем пытаться поймать падающий нож для фруктов, когда рядом висят такие же фрукты, так сказать?

ОК, но если посмотреть на ситуацию с оппортунистической точки зрения, какие возможности существуют для получения прибыли в связи с экономическим кризисом в Греции? Сейчас такие возможности очень ограничены. Банки и биржи закрыты, значит прямые инвестиции невозможны.

Ой. Я думал, что это то время, когда дома стоят столько же, сколько раунд алкогольных коктейлей. Ну, цены низкие, но когда финансовая система полностью парализована, трудно что-либо сделать. Мы не знаем достигла ли ситуация в Греции дна. Цены могут упасть еще ниже.

Как насчет акций греческих банков, есть ли что-нибудь привлекательное? Если вы хотите инвестировать в греческие банки, это безопаснее делать через негреческий банк. Таким образом, легче оценить, в каком состоянии банк на самом деле.

Но сейчас ещё слишком рано дать ответы на такие вопросы. В первую очередь, банки должны открыться снова. Часть соглашения, которое было утверждено, говорит о том, что банки должны увеличить свои денежные потоки. Люди в панике вынесли из них все свои сбережения. Возможности могут возникнуть в какой-то момент, но опять же, это всё очень рискованно.

Есть ли люди, пытающиеся инвестировать? Да. Мы получаем запросы клиентов о существовании привлекательных для инвестирования возможностей в Греции. Но прямо сейчас, мы рекомендуем ждать возобновления работы фондового рынка и банков, после чего мы сможем давать реальные оценки.

Возможны ли короткие продажи акций греческих эмитентов? Это случалось, но власти уже давно положил конец таким продажам.

Какую инвестицию в Грецию вы назвали бы глупой? Учитывая, что рынок не работает, никто на самом деле не имеет возможность оказаться глупым. По крайней мере, не таким образом. Я думаю там будут инвестиционные возможности. Но с таким же успехом вы можете просто пойти в казино сыграть в рулетку – вы можете выиграть или много проиграть.

Если по какой-то причине, вы были бы вынуждены инвестировать все свои активы в Грецию, что бы вы сделали? Я бы обратился в ближайший полицейский участок и сказал им, что я был вынужден инвестировать в Грецию.