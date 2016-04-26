Классный ли ещё Берлин?

В Берлине происходит что-то крутое. Фото: Грей Хаттон

Плохие новости: Берлин мёртв. Или, по крайней мере, кажется, все так думают.

Столица Германии — долго считавшаяся конечным пунктом назначения для художников, музыкантов, студентов, самовольных поселенцев, пеших туристов, иностранных работников и прочих разорившихся первопроходцев с любыми успехами — была «похоронена» множеством СМИ.

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В статье для журнала «Slate» Лучиан Ким, переехавший в Берлин через год после разрушения Берлинской стены (очень круто), живший на складе с кучкой панков (супер круто) и который должен был отбиваться от скинхедов ведром с булыжниками, когда они пытались завладеть его квартирой (НЕРЕАЛЬНО КРУТО) — объявил, что «крутость погубила Берлин».

Ким не один в своём мнении. Журнал «New Republic» сообщает, что модность города стала «напористо обрабатываться». Макс Рид в блоге «Gawker» утверждает, что главные печатные издания от The New York Times до Rolling Stone «отмечают окончание (более чем?) десятилетнего правления города в качестве самого крутого города в мире». Даже немецкий ведущий информационно-политический журнал «SPIEGEL» поставил на Берлине крест. На взгляд журнала Лейпциг стал новой культурной столицей страны: «Берлин, но только лучше».

И, тем не менее, разве Берлин не прекрасен? Он, дешёвый, приютил процветающую арт-тусовку, и является ареной одного из наиболее важных геополитических моментов 20-го века — факт, который неизгладимо придал ему вид города, который мы знаем и любим.

Я не смог сам ответить на этот вопрос, поэтому я пошёл в Пэкхем — на сегодняшний день, по мнению многочисленных строительных компаний и агентов по продаже недвижимости, это самое модное место в Лондоне — чтобы задать очень важный вопрос только крутым людям, которые посещали Берлин и будут наверняка знать ответ: Берлин всё ещё крут?

Ричард, 32 года, владелец «Old Spike Coffee»

VICE: Вы были в Берлине. Что вы можете о нём сказать?

Ричард: Я был там три года назад и ещё за пять лет до этой поездки, а также в промежутке между этими двумя поездками, и была огромная разница. В последнее время там открылось много новых ресторанов — в этом он очень похож на Уильямсбург в Бруклине. Я когда-то жил в Уильямсбурге, и я могу рассмотреть параллели довольно отчётливо: большая кофейная тусовка, большая тусовка питания, отличные клубы, замечательные бары. Я думаю, что он и дальше меняется и становится больше похожим на место, где можно было бы открыть бизнес.

Что касается Уильямсбурга, кажется, люди поняли, что он классный, и слетелись туда из-за этого. Сейчас некоторые считают, что он утратил свою привлекательность. Он слишком гентрифицированный. Как вы думаете, то же самое происходит и с Берлином?

Не думаю. Я знаю, что Берлин контролируется арендой, и я считаю, что там намного более широкий рынок съёма жилья, чем покупки, и мне кажется, что это изменяет динамику. По-моему, город в этом смысле уникален, тогда как Лондон и Нью-Йорк очень похожи в том плане, что любое хорошее место очень быстро становится «неподъёмным» для жилья. Берлин каким-то образом избежал этого.

Как по-вашему, он рискует стать неклассным из-за того, что он настолько классный?

Мне кажется, что то, что делает город классным, выходит за рамки баров и ресторанов. Дело скорее в отношении и в людях, которые переезжают туда и создают тусовки. И он будет только расти по мере того, что всё больше людей находят его привлекательным, до тех пор, пока он не переполнится. Мне кажется, что эти места становятся изумительными из-за того, что людям нравится чувствовать, что у них есть нечто, чего нет больше ни у кого. По мере заполнения города это чувство улетучивается. И, разумеется, эти люди переезжают в другое место.

Уильям, 21 год, бариста

Сейчас все говорят о том, что Берлин становится неклассным. Какова ваша точка зрения на этот счёт?

Уильям: Я понимаю. Когда я ездил туда, я ощущал, что там много претенциозности — вас принуждают быть крутым. А это не так круто.

Что заставило вас это ощущать?

Взять хотя бы ночную жизнь. Вы не можете на самом деле расслабиться. Точнее, наверное, можете, но если вы дадите себе волю, это будет рассматриваться, как будто вы делаете что-то «дурное», что лишает смысла выходы в свет и развлечения.

Так как по-вашему, Берлин мёртв?

Вовсе нет. Говоря всё это, я всё равно хочу туда вернуться, и опять же я там хорошо провёл время. У меня хорошие воспоминания. Когда я думаю о Берлине, я думаю, что он классный.

Каким город будет через, скажем, пять лет?

Мне кажется, что он слишком гентрифицированный, но я считаю, что Берлин всегда будет классным, несмотря ни на что. Всё происходит циклично. Люди будут говорить, что «Берлин больше не крутой» до тех пор, пока он снова не станет крутым. Вот как всё происходит.

Дейзи, 20 лет, студентка, изучающая изобразительные искусства

Кажется, все хотят жить в Берлине. Что вы думаете? Это проблема?

Дейзи: Возможно, но мне кажется, что это произойдёт с любым местом, куда вы отправитесь. Я только вернулась из Копенгагена, и мне кажется, что там происходит то же самое. Города становятся классными, там происходят всякие творческие штуки и люди хотят туда ехать. Даже в южной части Лондона я чувствую, будто это происходит.

Когда вы были в Берлине, он не показался вам вычурно «понтовым»?

Я пошла в один из клубов, где человек, стоящий при входе, смотрел на то, что было на нас одето и как мы держались, и он решал, попадём мы внутрь или нет. Так поступали со всеми. Мы зашли, и там было круто; место было похоже на нормальный клуб. Но там прекрасно знали, кто как себя ведёт и кто был крутым.

Меху, 26 лет, владеет «Alibaba Coffee»

Что вы думаете о Берлине?

Меху: Он был очень динамичным. На улицах присутствует какая-то свобода — вы можете делать что захотите, при условии, что вы никому не мешаете.

Как по-вашему, что придаёт Берлину такую репутацию?

Люди, которые там живут. У них есть идея и особый способ занятия своими делами. Я думаю, что немцы, живущие там, научили всех остальных веселиться. В 1989 году, когда пала Берлинская стена, они хотели определённым образом доказать эту свободу. И они изобрели техно.

Некоторые говорят, что Берлин становится настолько крутым, что он рискует стать некрутым.

Мне кажется, что это всего лишь общее впечатление. Если вам захочется найти крутую сторону Берлина, вам и впрямь надо делать что-то классное. Чтобы принимать участие. То, что город очень крутой – это туристическое впечатление, но чтобы на самом деле почувствовать это и увидеть [почему город классный], вы должны быть там, жить там и быть активным.

Так как вы думаете – Берлин умирает?

Нет. Потому что если там есть что-то настоящее (что-то очень классное), вы не можете отрицать это. Если оно настоящее, его невозможно побороть.

Замечательно. Каким вы видите Берлин через, скажем, пять лет?

Мне кажется, он будет таким же, если цены и арендная плата не вырастут. Но я не думаю, что они вырастут. Это очень большой город, и на развитие в этом плане (в плохом плане) требуется время.

Мартин, 63 года, промоутер

Некоторые говорят, что Берлин настолько крут, что он становится некрутым.

Мартин: Он уже перестал быть крутым.

Что вы имеете в виду?

Каждый раз, когда я сейчас еду в Лейпциг, я встречаю людей из Берлина, потому что Берлин стал очень дорогим. Мне кажется, что дело сделано, поскольку Берлин переживает. Вы должны быть очень богатым, чтобы жить там. У меня есть очень простые критерии: бутылка немецкого пива (660 мл) в Лейпциге стоит один евро. В Берлине оно стоит от трёх до четырёх евро за бутылку. Хорошими показателями, чтобы определить, что происходит где угодно, являются хлеб, пиво и сигареты. Просто дело уже сделано, не так ли?

В каком смысле?

Город абсолютно забит кофейнями, там полно студий — он переполнен. И это некруто. Гентрификация широко освещается: где-то дёшево, художники переезжают туда, осознают потенциал этого места, совершенствуют его и, в сущности, открывают глаза тем, кто просто хочет заработать денег. Вот где вероятнее всего сейчас Берлин. Раньше там было много пустующих квартир для аренды, и площади были огромными. Я останавливался в нескольких очень дешёвых отелях. В прошлый раз, когда я был там, я подумал: «Вот это да!». Цена была на хороших тридцать евро или около того выше, чем в Лейпциге.

Как вы думаете, множество людей едут в Берлин из-за того, что всем известно, что он классный?

Ага. Я не знаю, есть ли с этим проблемы, просто если вы классный (или хотите быть классным) это не то место, куда стоит ехать, проще некуда. Я работаю в индустрии искусства, поэтому я часто оказываюсь в местах, где собираются художники. Я могу сказать, когда какой-то район начинает привлекать к себе пристальное внимание с коммерческой и корпоративной стороны. Сейчас Лейпциг определённо является классным городом. Он намного лучше, чем Берлин. Там не очень много корпоративных местечек. Невысокая арендная плата, сотни студий, сотни заводов. Для художников там много возможностей.

С Берлином это уже произошло. Он был классным. Это только вопрос времени, прежде чем это произойдёт и с Лейпцигом. А также и с Пэкхемом — он абсолютно изменился. Я жил здесь более тридцати пяти лет, и я никогда и представить не мог, что это случится с Пэкхемом, но это случилось. Сейчас я совсем не могу заполучить тут помещение под студию — здесь либо церкви, либо бары, которые варят своё пиво.

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