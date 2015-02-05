Неужели депрессия не более, чем аллергическая реакция?

МРТ головного мозга. ИзображениеHelmut Januschka

Статья взята с VICE Великобритания.

К счастью, мы знаем о самой депрессии и о том, как с ней бороться уже намного больше, чем простое «надо взять себя в руки». Многие из нас уже знают, что депрессия – сложное и многогранное явление, которое может проявляться у людей, не зависимо от расы, пола и вероисповедания. Но мы до сих пор не знаем точно, почему некоторые впадают в депрессию, а некоторые нет.

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Однако, мы знаем, что люди могут быть генетически предрасположены к депрессии и тревожным расстройствам. Мы также знаем, что определенные события в жизни могут вызывать депрессивные состояния у людей с определёнными психологическими предпосылками. Но до сих пор мы не можем выделить чёткий катализатор, который вызывает депрессивные состояния. Но, новое исследование показывает, что для некоторых людей, депрессия может быть вызвана чем-то таким же простым и обыденным, как и аллергическая реакция. И депрессия – обычная воспалительная реакция, которая проявляется в уме, а не в теле.

Джордж Славич, психолог из Университета Калифорнии, Лос-Анджелес, является одним из учёных (которых, кстати, становиться всё больше), которые полагают, что мы должны смотреть на организм в целом, чтобы лучше понять явление «депрессия», и что, возможно, дело не только в разуме и психике. «Я уже больше не говорю о ней как об исключительно психическом состоянии», сказал онGuardian. «Депрессия, в первую очередь, – психологическое состояние, но, также, депрессия напрямую и существенно зависит от физического здоровья и состояния всего организма».

Идея очень простая: каждый чувствует себя дерьмово, когда болеет. Нам скучно, мы пассивны, у нас плохой сон, мы становимся плаксивыми, вялыми, и в целом наше поведения называется среди психологов «поведением больного». Наше тело – умное, оно ведёт себя таким образом, чтобы мы остановились, полежали, чтобы все наши силы ушли на борьбу с инфекцией, а мы в это время просто лежали на диване.

Такое поведение, впрочем, характерно и для депрессии. Поэтому, учёные задаются вопросом: если больные люди чувствуют и ведут себя так же как и люди, страдающие депрессией, может ли быть здесь связь?

В принципе, да. Это как при воспалительных процессах: умные красные клетки нашей иммунной системы оповещают организм о том, что что-то идёт не так, и это должно быть исправлено. Протеины под названием цитокины, которые появляются при воспалении, включают режим «болезни» и мы становимся грустными и малоподвижными. Замечено, что количество цитокинов резко возрастает при депрессивных состояниях. Стоит отметить, что и «нормальные», здоровые люди могут впадать в состояния тревоги или депрессии на короткое время после получения вакцин, таких как против брюшного тифа, что ещё раз доказывает эту теорию. Некоторые даже выступают за то, что необходимо провести ребрендинг депрессии как инфекционного заболевания.

Как для человека, который перенёс две тяжёлые и изнурительные депрессии, обе из которых были связаны с болезнью, операцией и длительным восстановлением, это имеет смысл. Когда я приходила в себя после операции толстой кишки два года назад, мой физиологический и психический дискомфорт стал единым целым, одним и тем же; боль возле моих швов была такой же как и та, которую я чувствовала внутри себя.

Длительная неподвижность привела, с течением времени, к почти полной неспособности функционировать умственно и я только то и делала, что одержимо смотрела «Друзья» по несколько раз и жевала крекеры. Мои мысли бегали по кругу, одно и тоже постоянно крутилось в голове. Очень сложно выходить из этого, и это происходит не только с телом, а в чёртовой голове. В обеих случаях пришлось пройти интенсивную терапию и принимать антидепрессанты, чтобы выйти из этого состояния. И теперь, когда что-то случается, у меня возникает страх повторения всего этого, и я с ужасом вспоминаю свою борьбу.

С одной стороны, теория, согласно которой физическая болезнь и депрессия связаны напрямую, обнадёживает. Кармин Парианте, психиатр из Kings College, которого цитирует в своём отчёте Guardian, говорит, что осталось подождать пять-десять лет, и мы сможем измерять уровень активности воспалительного процесса, вызванного депрессией. Если то, что говорит Парианте и сама теория о том, что депрессия – всего лишь воспалительный процесс в организме, верны, всего через пять лет можно будет адекватно «лечить» депрессии.

Но, если теория, всё таки, окажется преувеличением, вполне возможно, что это может иметь негативные последствия. Ник Хаслам, профессор психологии из Университета Мельбурна утверждает, что не обязательно лучшее понимание психических заболеваний автоматически приведёт к «социальному прогрессу». Если считать, что психическое заболевание имеет глубокие физиологические корни и является физическим недостатком, то это может привести к тому, что «таких людей будут считать неизлечимыми, и что они отличаются от обычных людей». Таким образом, если исходить из того, что причиной депрессии является тело, а не ум, тогда возможно, непринятие психически больных снизиться? Может, так и произойдёт. Я надеюсь, что так и будет. Но даже, при том, что сейчас всё больше растёт осознание того, что депрессия является результатом «химического дисбаланса» в мозге, всё равно душевнобольные не получили хоть сколько-нибудь большего принятия в обществе, их всё ещё избегают и порицают.

А принятие обществом – очень важная штука, ведь в нашей стране создана такая система охраны здоровья, которая способствует большим ограничениям на работе при психических расстройствах. Всё больше появляется историй о детях, которые наносят себе увечья, наши врачи используют устаревшие методы определения анорексии у мальчиков, складывается ощущение, что мы застряли в прошлом веке. В нашем лексиконе всё ещё используется фраза «нервный срыв», что может обозначать что угодно, любые симптомы, которые могут включать бессонницу, беспокойство, панику, дискомфорт кишечника, потерю веса, полное отсутствие либидо, дрожь тела.

Существуют и другие физиологические причины воспаления, которые поддерживают эту теорию, например, ожирение (в избыточном жире, особенно в районе живота, содержится много цитокинов) является одной из них. Было бы неправильным считать, что депрессия всегда является побочным эффектом физиологического заболевания. Для многих из нас, изо дня в день, жизнь подкладывает мины и ловушки; можно сказать, что мы хронически больны депрессией. Однако, новое исследование таких учёных, как Славич, открывает возможность обсуждения и выявления сложностей психического заболевания. И если понимание того, что любой может быть психически больным не может заставить людей более благосклонно относиться к психическим заболеваниям, то что же тогда сможет это сделать?

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