Я решил вести здоровый образ жизни, продолжая курить сигареты

Изображение с Wellcome Library

Прошло чуть больше пяти лет с того дня, как я попробовал первую в своей жизни сигарету. Это было на вечеринке, на которой меня окружали люди, которые мне казались круче, чем я, потому что они курили. Полный решимости вписаться в мой новый социальный круг и в мой новый город Нью-Йорк, место, где даже толстяк выглядит интересно с самокруткой, торчащей изо рта, я превратился в социального курильщика, и, в конце концов, стал курить регулярно.

Все последующие пять лет я пытался бросить курить десятки раз, но безрезультатно. Эта привычка, как и любая другая плохая привычка, – личная борьба человека с самим собой. Если вы зависимы, то ни количество высказываний разочарованных друзей, ни неприятные разговоры с родителями, ни потери потенциальных подруг не смогут заставить вас сделать что-то, к чему вы не готовы. Я всё понимаю, сигареты – плохие. И всё равно, несмотря на то, что я знаю о сигаретах и о том, почему они плохие, мне, блин, всё равно они нравятся.

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Всё это довело меня до моей нынешней ситуации. После стольких попыток бросить курить, сумасшествия и чувства вины, когда начинал снова, я нашёл «здоровую» середину, наполовину счастливое место, где я могу иногда курить. Действительно, иногда.

Это началось несколько месяцев назад, когда, чувствуя себя слишком измотанным для 24-летнего парня, я бросил курить. Я знал, что хотел, чтобы 2015 год был другим, и не хотел ждать до Нового года, чтобы принять решение сделать его таким. Я пошёл в спортзал, изменил питание и начал тренироваться пять раз в неделю.

Я начал в ноябре, сбросил несколько фунтов и, что более важно, стал намного лучше относиться к себе, как к человеку. Частично, это потому что по окончании месяца моего нового распорядка я решил, что у меня всё хорошо и что, наверное, можно смягчиться на счёт воздержания от сигарет. Я подумал, что мог бы хранить пачку на работе, и иногда курить.

На удивление это неплохо сработало. Я продолжал ходить в спортзал, хорошо питаться и спать, иногда курить, каждый день соблюдая баланс хорошего и плохого, и, казалось, достигал невозможного – играл с системой, оставаясь здоровым человеком, будучи не полностью здоровым человеком. Дихотомия также вдохновила на взаимную мотивацию: если нужно было тренироваться, я точно заслуживал сигарету, а если я много курил в какой-то день, я точно ел здоровый завтрак.

С дьяволом на одном плече и ангелом на другом я чувствовал, будто нашёл вселенский баланс. Может, не нужно будет полностью бросать. Может, можно вести здоровый образ жизни и регулярно курить? Может нам и не нужно завязывать на все сто? Я решил изучить этот вопрос.

«Для начала важно определить, что означает термин «здоровый образ жизни», говорит доктор Азур Б. Томпсон, заместитель директора отдела политики и исследований центра зависимости CASA Columbia. Томпсон, эксперт в области социальных детерминант зависимости, сказала, что так как здоровый образ жизни подразумевает хорошее питание, физическую активность и управление стрессом, «люди могут действовать в соответствии с некоторыми из этих положений и верить, что они ведут «здоровый образ жизни». Но если вы курите сигареты каждый день, вы не защищаете себя от вреда». Вред, конечно, это типа долгосрочный вред лёгким и повышенный риск рака лёгких, сердечные болезни, болезни дыхательных путей, паралич.

Если вы курите, но ведёте здоровый образ жизни, вы приглашаете опасных гостей в ваше тело, но это не то же самое, как если бы вы выкуривали пачку каждый день. Если я впускаю в себя токсины, то, как минимум, они не входят в парадную дверь. Больше похоже на то, что они пролазят в окно, которое я разбил. В теории, я смогу продолжать то, что делаю, пока не вернусь к своей привычке курить пачку в день, правильно?

«Я думаю, это естественно», парировала Томпсон. «По поводу некоторых нездоровых поступков» как, например, употребление вредной пищи или алкоголя, «нам говорят, что всё хорошо в меру, но ни в коем случае нельзя недооценивать вредное влияние, когда речь идёт о курении сигарет».

По словам Томпсон, я не только не должен курить, если хочу вести здоровый образ жизни, я даже не должен находиться рядом с местами, где курят. «Любое влияние табачного дыма приносит вред», заверила она. «Риски касаются не только заядлых курильщиков или тех, кто курит давно». Всё же, существование совсем без курения – нереалистичный идеал: если вы социальный человек и вам немногим за 20, вы никуда не денетесь от курящих сверстников, а если вы живёте в большом городе, избежать пассивного курения практически невозможно.

Томпсон дала мне ответ, который я и ожидал: «Не будь зависимым!», что ещё может сказать исследователь зависимостей. Мне нужно было мнение другого источника, и я обратился к Джонатану Генри, сертифицированному личному тренеру. Хотя Генри – воспитатель в детском саду, и он немного разбирается, как найти компромисс с плачущим шестилетним ребёнком, он не идёт на компромиссы со своей дополнительной работой, которая состоит в том, чтобы убедить людей прекратить баловаться со своим телом и становиться здоровыми.

«Невозможно вести здоровый образ жизни, если вы курите сигареты», сказал он мне, как только я поднял вопрос о том, могу ли я качаться и продолжать курить. «Такое поведение – это абсолютное противоречие здоровому образу жизни», добавил он для ясности.

Изображение с Flickr

Здесь надо заметить, что однажды Джонатан тренировал меня, когда я находился на стадии заядлого курения, и почти довёл меня до обморока, заставив меня прыгать 100 раз на скакалке. Перед тем, как прыгать, я выглядел и чувствовал себя как нормальный человек. «Даже если человек находится в форме, благодаря своему быстрому метаболизму, хорошо питается и тренируется, курением наносится вред жизненным органам и, в конце концов, это станет заметным для человека и окружающих», сказал мне Генри.

Джонатан продолжил, что если я вскоре не прекращу курить, даже если буду вести «здоровый» образ жизни, мои тренировки в зале и диета, в конец концов, сойдут на нет.

И всё таки! В целом, я чувствую себя хорошо. Я больше не борюсь с собой, когда шагаю несколько пролётов вверх по лестнице. У меня нет мучительного грудного кашля, который может быть у ребят, выкуривающих по пачке в день. От меня не пахнет, как от пепельницы, а моя мама не вздрагивает, когда я её обнимаю. Всё прекрасно.

Однако, иногда мне всё-таки нужна сигарета. Иногда на работе всё не так гладко, мои отношения с девушками бывает напрягают больше обычного, или я просто сжимаюсь от страха того, что становлюсь старше. Ну, знаете, обычные штуки у тех, кому двадцать с чем-то, но которые исчезают, когда покуришь. Даже, если это совсем не здоровая деятельность, возможно, курение даёт какие-то преимущества для психического здоровья, особенно тем из нас, кто курит, чтобы снять личный стресс. За доказательствами я обратился к Марги Коен, психотерапевту из Калифорнии, которая долго курила. Конечно же, она бы поняла.

«Моя работа – отслеживать и уважать выбор людей», сказала Коен, «и, в особенности, помогать им осознавать свои эмоции, которые они смягчают курением, а также найти способы управлять ими». Некоторые эмоции, сказала она, если их не определить, создают пропасть между человеком и возможностью жить полноценной жизнью.

По словам Коен, курение, как и любое другое затягивающее вещество, которое ошибочно принимается за избавителя от стресса, скорее, является отвлечением от глубинных проблем.

«По опыту знаю, что привязанность человека к курению будет не такой сильной, если он будет меньше бояться своих чувств и прошлых травматических переживаний», сказала Коен.

Кажется, Коен заодно с Генри и Томпсон, утверждая, что курение – однозначное зло, как с психической, так и с физической точки зрения. Хотя она и признала, что бросить курить – это «выбор, который поможет человеку жить более полноценно и счастливо», хотя она не стала бы принуждать, если человек не готов.

Если человек бросает просто, чтобы «ответить на социальное или внутреннее давление и делать «то, что правильно»», сказала Коен, «скорее всего, это не будет тем выбором, с которым он успешно справится, и наверняка это только добавит стресса, чувства вины, стыда и низкой самооценки».

Итак, согласно экспертам, с которыми я общался, и здравому смыслу, невозможно вести здоровый образ жизни, не бросив курить. Но, настоящая причина, почему я начал вести этот новый образ жизни, – в первую очередь, чтобы избежать чувства стресса и низкой самооценки, о которых выше говорила Коен, и впервые за свою молодую жизнь я осознал взаимодействие заботы о своём здоровье и безответственности, заставляя себя страдать без сигареты и в то же время, позволяя себе нарушать правила. И я решил: лучше я продолжу курить, слепо следуя этой нездоровой привычке, и мне всё равно, какими болезненными могут оказаться последствия.

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