Станут ли американцы тупее в следствии легализации марихуаны?

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Америка находится на грани легализации марихуаны по всей стране, и такое развитие ситуации поднимает ряд вопросов. Некоторые из них скучные, некоторые ни о чём, но некоторые, такие как, каким образом легализация травки повлияет на студентов – очень важные.

Исследование, опубликованное ранее в этом месяце, проливает немного света на то, как легализация марихуаны может повлиять на успеваемость студентов, и то, что мы видим не выгладит радостно. Авторы изучили ситуацию в городе Маастрихт в южной части Голландии, где в 2010 году был принят закон, запрещающий покупку марихуаны в любом из местных магазинчиков по продаже травы лицам не являющимися резидентами Голландии. Эта мера была призвана сократить наркотуризм со стороны иностранцев.

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Исследователи из Центра изучения экономических показателей Лондонской школы экономики и политических наук тогда смотрели на такой уникальный рынок наркотиков как на возможность для исследования. Они сравнили научные работы студентов Маастрихтского университета, которые все еще имели доступ к траве с работами тех студентов, у кого такого доступа не было. Были собраны данные примерно 54,000 студентов, и выяснилось, что результаты работ среди тех студентов, у которых был доступ к траве, остались прежними, в то время как, в среднем, результаты работ среди тех, кто такого доступа лишился, выросли. Студенты первых курсов, девушки и те, кто и так высокими оценками не блистали, оказались наиболее подверженными негативному влиянию травы, причем особенно заметно это влияния отразилось на тяжелых математических дисциплинах. Это коррелирует с уже существующими доказательств того, что трава может ухудшать математические способности.

И что теперь? Следует ли беспокоиться, что легализация марихуаны уничтожит американское образование? Или мы должны прогнать эти мысли прочь? Не всё так однозначно, считает Рэнди Коэн, бывший специалист по этике в New York Times.

«Даже если бы это было правдой», – заявил Коэн в интервью VICE о результатах исследования, «это просто еще один фактор, который следует рассматривать в рамках вопроса о легализации марихуаны». Коэн добавил, что снижение цен на обучение или повышение качества обучения в государственных школах может повлиять на качество образовательного процесса таким образом, что все негативные последствия от легализации марихуаны будут сведены на нет.

Доктор Грег Иллс, директор консультационной и психологической службы в Корнельском университете, рассказал VICE что «США, с момента своего создания, не сделали образование доступным для всего населения. Предоставление более широкого доступу к образованию стало бы огромным социальным сдвигом». Также он отменил, что злоупотребление алкоголем процветает в университетских кампусах, и это наверняка имеет своё негативное влияние на успеваемость.

Коэн отметил, что если брать в расчет только результаты тестов, «тот же аргумент, хотя и в противоположной логике, может быть сделан в отношении препарата Риталин (Ritalin). Нет сомнений, что препараты, помогающие в обучении, оказывают положительное воздействие на успеваемость».

«Вопрос о легализации слишком сложный для того чтобы сводить его только к одному фактору», – продолжает Коэн. «Есть медицинские, политические и криминологические аспекты, которые необходимо учитывать». Он утверждает, что легализация марихуаны может иметь положительное влияние на нашу зажатую правовую систему, предлагая шанс на успех в жизни тем, кто сейчас ввязался в легкие наркотики, и давая полиции возможность сконцентрироваться на действительно серьезных преступлениях.

Коэн выступает за сохранение баланса в таком спорном вопросе, как легализация марихуаны.

«Сложно подобрать более тупую фразу, чем «исследования показали», – говорит он мне. «Пять минут спустя, исследования покажут, что-нибудь другое».

Дрю Миллард на Twitter.