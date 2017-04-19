Отбеленный римейк «Призрака в доспехах» – это больше экшн, чем аниме

Кажется, Голливуд осознал, что за одно десятилетие можно наснимать лишь ограниченное количество фильмов о супергероях из комиксов. Теперь в центре внимания аниме. Версия культовой классики «Акира» с живыми актёрами до сих пор в процессе создания, Netflix переснимает международную серию манга и аниме «Тетрадь смерти» (трейлер выглядит ужасно, и конечно, действие обоих фильмов происходит в Америке, а не в Японии), а «Призрак в доспехах», ещё одна культовая классика аниме, выходит в прокат на этой неделе.



Этот тренд вполне резонно преследовали скандалы. С одной стороны, есть наглый отказ прибегать к услугам японских актёров; с другой – неизбежность отпечатка голливудской безвкусицы в откровенно японских историях и темах. Одно дело – снять хреновый римейк «Красавицы и Чудовища» с живыми актёрами, но совсем другое – выдавать на-гора слабенькие версии историй с корнями в совершенно иной культуре. По сути, американскому кино не хватает смелости для весьма конкретной тонкости и глубины чувства, за которую люди обожают японские фильмы.

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Та же ситуация с «Призраком в доспехах». Разговор на тему отбеливания продолжался с момента объявления об отборе Скарлетт Йоханссон на главную роль – роль Майора, киборга с человеческим разумом и душой.

Однако после его просмотра возникает такой вопрос: есть ли что хорошее в новом «Призраке в доспехах»? Оригинальная версия 1995 года, снятая режиссёром Мамору Осии (в которой рассказывается в анти-кибертеррористической организации «9-й отдел» и развитии у Майора понимания собственного «я»), задавала серьёзные вопросы о том, что делает нас людьми, в контексте эволюционирующего мира техники. Она стала непосредственным источником вдохновения для «Матрицы» («Мы хотим сделать это по-настоящему», – заявили Вачовски), и о ней благоговейно говорят тем же тоном, что и о «Бегущем по лезвию». Так что ожидания были высокими.

Несомненно, этот новый фильм и близко им не соответствует.

Сразу же шокирует стоимость производства, а она впечатляет и обеспечивает потрясающий в эстетическом отношении фильм. Теперь ощущается присутствие футуристического Токио, придуманного в аниме 90-х годов, так что этот Токио – это Акихабара, электронный район города, в жутком представлении, сплошной блеск неона и высоченные бигборды с голограммами. Майор парит по нему, у неё случается момент а-ля Человек-Паук, и она готова вести кибербитвы с хакерами и террористами, где бы они ни были. К несчастью, бодрый саундтрек, который поспособствовал превращению оригинала в хит, заменён теми же жутковатыми звуками синтезаторов, которые поддержали другие проекты (фильмы Николаса Виндинга Рефна, «Очень странные дела») на пути к успеху, но играет на заднем плане, где он совершенно незаметен.

Кинематографисты как будто попытались оправдать то, что Майора играет белая женщина, превратив Токио из того, чем оно является (одним из самых однородных в культурном плане городов мира), во многорасовое футуристическое видение. Когда Майор пробивает оконное стекло, чтобы уничтожить полную комнату богачей в потрясающей начальной сцене, на ум приходит вопрос о том, почему в Японии как будто нет японцев. Ответ на этот вопрос приходит отчаянно быстро, когда нам показывают команду, работающую вместе с Майором: афроамериканца, британку, французскую звезду Жюльет Бинош, а также многих других. В некоторых ранних отзывах хвалили то, что это делает фильм привлекательным для всего мира, но мне это просто кажется неуместным – приёмом, к которому продюсеры прибегли в попытке успокоить жалобы насчёт репрезентации.

Почему для этой роли выбрали Скарлетт Йоханссон, очевидно: она заставляет работать память зрителей. Она была грустной прекрасной аутсайдершей в «Трудностях перевода», опасным супергероем в фильмах о Мстителях, инопланетянкой в «Побудь в моей шкуре» и чувственным голосом робо-операционной системы в «Она». Видя её в роли робота с душой, мы подсознательно устанавливаем эти взаимосвязи и ощущаем потребность защищать её неземную реальность. Она неплоха в роли Майора, жившей с момента своего «рождения» со знанием о том, что её мозг взяли у иммигрантки, утопленной после теракта.

Тем не менее, она не так интересна, как должна быть Майор. Дело не вполне в ней: едва заметные темы, представленные в оригинальном аниме, в течение всего фильма одновременно упрощаются и утрируются, что в целом идёт ему во вред. В анимационной версии в чувствах Майора, когда она исследует, что значит быть живой, множество нюансов. Здесь мантра, которой она должна следовать, повторяется в течение всего фильма, пока не начинает казаться, будто ею вас бьют по голове: «Мы цепляемся за воспоминания так, как будто они определяют нас, но это не так. Нас определяет то, что мы делаем». Прошлое ничего не значит; важно то, как мы живём сейчас – глубоко. Этой голливудизации следовало ожидать, а если и нужно было пожертвовать эмоциями для того, чтобы существовал зрелищный экшн, едва ли не лучше просто принять это и попытаться насладиться тем, что вышло из фильма.



Этот римейк полагается на знаменитые культовые моменты оригинала в захватывающих экшн-сценах в формате HD. Есть частично невидимая сцена драки Майора и беглого шофёра в воде по щиколотку, машинистка со множеством пальцев в фургоне, а также длительная сцена погони, когда грузовики кружат по запущенным улицам. Если бы режиссёр Руперт Сандерс не добавил их, пришлось бы придумывать нечто лучшее. Если бы он это сделал, есть опасность того, что зрители посчитали бы, что римейк копирует оригинал. Но это решение было недурным со стороны Сандерса: добавить эти моменты было правильно; на экране IMAX они рельефные и красивые.

Этот «Призрак в доспехах» вызовет противоречивые чувства. Он невероятно амбициозен и успешен в одном и бессодержателен в другом. В целом большинство согласится с тем, что это приличный фантастический боевик и пример для того, как улучшить скучные супергеройские форматы. Он не ужасен, но при этом едва ли (как уже заявила Telegraph) «доказывает правоту всей этой затеи с отбеливанием». Как бы то ни было, вам, вероятно, стоит сходить посмотреть его, потому что мне кажется, что в данный момент кто-то планирует франшизу на три фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

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