Этот дизайнер нижнего белья хочет видеть знаменитостей на ваших трусах

Кто бы не хотел иметь знаменитость в своих трусах? Усама бен Ладен, Владимир Путин, разрушенная фреска Христа – теперь у вас большой выбор из коллекции нижнего белья дизайнера Isa Lappalainen линии Glam Your Clam, которая гармонично объединяет острые высказывания, экстравагантных знаменитостей и белые хлопковые трусики.

Согласно информации с сайта Isa коллекция основана на понимании того, что ​​”вагина настолько божественна, что заслуживает того, чтобы сиять”. Но я захотела узнать больше о принтах фотографий из Google на нижнем белье, так что я связалась с самим производителем.

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VICE: С чего всё началось?

Isa Lappalainen: Всё началось около двух лет назад в виде проекта во время моего последнего года в художественной школе. Мне было скучно, и я не знала чем занять себя. В конце концов, одной летней ночью, нам с друзьями пришла идея сделать принт на трусиках со смешными текстами, и вуаля! Glam Your Clam!





Усама бен Ладен “Можно я здесь спрячусь?” мне нравится больше всего. Какие из вариантов принта самые популярные среди покупателей?

Мне кажется, это Тайра Бэнкс, Путин и “Спорт? Я подумала, ты сказал ещё один торт” – три самых популярных.

Какая была самая приятная реакция на коллекцию?

VICE позвонил! [Смеётся] Ещё одна дама из Нью-Йорка позвонила. Она хотела продавать мои трусики в своём магазине, но я не знаю, что было дальше… Я на самом деле живу в пустыне в Австралии сейчас.

Точно. Мне сказали, что с тобой связаться почти невозможно.

Да, так и есть. Немного сложно управлять компанией отсюда. Я думаю попытаться выходить на многие рынки, когда я перееду в Мельбурн, может получится сделать свой стэнд на каком-нибудь музыкальном фестивале, так мы надеемся заинтересовать больше магазинов. Посмотрим.

Я слышала, что ты целишься на создание модного бренда, который будет круче Victoria`s Secret. Как продвигаются дела?

Понемногу движется. Я думаю, всё получится. Год назад я была только в Швеции, а теперь я уже начала работать и здесь, в Австралии. Изначально бренд был очень женственным, и мне это нравилось. Сейчас, в основном всё завязано на сексуальных шуточках и каламбурах. Может быть, я вернусь к первоначальной идее, когда устану от глупых шуток.





Я видела, что ваши трусики недавно появились на 9gag.com. Поздравляю!

Да, спасибо! Кроме того, Тайра Бэнкс писала о моих трусиках в твиттере год назад, но, к сожалению, ссылка на мой сайт исчезла. Многие видели трусики, но не знали, где их купить. Я бы, наверное, уже была бы больше, чем Victoria`s Secret.

Очень жаль. Каково это иметь Путина возле такого интимного места?

Если вы иногда чувствуете, что у вас меньше влияния будучи женщиной в мире, который контролируется мужчинами, это хороший способ опять почувствовать свою силу. Однако, такое положение вещей расстроило многих парней. Некоторые ребята говорили, что они бы ушли, если бы увидели у своей девушки такой принт на трусиках, но я думаю, что здесь есть о чём задуматься – вы не должны позволять мужчинам контролировать то, что вы носите на своей вагине. Вместо этого, поместите туда кого-нибудь из известных людей. И если это заставляет некоторых ребят уходить, им же хуже.

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