Предложенный подводный туннель разрывает остров Уайт на две части

Паромы, движущиеся между островом и материком

Оригинал статьи был впервые опубликован на VICE UK

Любой человек, выросший в маленьком курортном городке, знает, насколько изолированным он может быть. Подумайте о своём родном городе. Теперь представьте, что он окружён глубокой водой, автобусы ходят нерегулярно, непостоянная телефонная связь, а разделение на богатых-бедных проявляется в том, что вторые оставляют свои дома на 11 месяцев в году. Это остров Уайт. Очень странное место для того, чтобы вырасти здесь.

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Мои воспоминая такие: неделями копишь карманные деньги, чтобы, в конце концов, заплатить за паром в Портсмут и пойти на концерт. Любой признак непогоды изолирует тебя на какое-то время, и это означает, что любые планы, касающиеся материка, полностью рушатся. Самолёт? Несегодня. Свадьба старшей сестры? Невозможно, друг.

Заказываешь что-то в интернете и узнаёшь, что они не делают доставку на остров. Какой-нибудь ублюдок приходит в понедельник в школу после поездки на шопинг и самодовольно выкладывает свои грёбаные ветчину, яйца и чипсы. Семья и друзья больше не нужны, так как праздничный сезон из года в год становится короче и всё менее выгодным. Тебе не надо париться по поводу целой кучи всякой скучной фигни, привычной для тех, кто живёт на маленьком куске скалы, плавающей в шести милях от цивилизации.

Так было, когда я родился более двух десятилетий тому назад. Так же, или даже хуже там сегодня в 2015-м году. Почему? Всё из-за паромов. Они единственная связь с внешним миром, если ты не один из богатых островитян, у которых есть яхты, или хозяин летнего дома, которых здесь много. Цены на паромы в буквальном смысле захлопывают тебя в ловушке.

Местные сплетни (и я только что смотрел Гугл) указывают на то, что Солент – это самый дорогой водный маршрут из расчёта стоимости за милю в мире. В МИРЕ. Мы, население, неустанно жалуемся на цены, но это, в конечном итоге, бесполезная кампания. Паромные компании – монополисты, и они могут ставить любую цену, которую только захотят.

Время от времени возникают дискуссии по поводу цен на паром и альтернативные пути связи с материком, но они быстро сворачиваются. Но недавно ситуация в буквальном смысле взорвала весь мой Фейсбук. Целый остров, ну или, как минимум те, у кого есть доступ в интернет, взялись за руки в разных фейсбук-группах, самая большая из которых – «Остров Уайт за референдум о постоянно действующем сообщении». На этой странице собрались 4660 фанов или, грубо говоря, 3 процента всего населения.

Эндрю Тёрнер, депутат от острова Уайт (фото из Википедии)

Всё началось, когда два бизнесмена предложили план постоянно действующего сообщения с материком. Подводный туннель стоил бы 1 миллиард фунтов стерлингов, а билет в оба конца для островитян – 20 фунтов. Это треть от тех 81 фунтов, которые мы платим за «Большую перемену» (билет за круговую поездку с разрывом между поездками в два или больше дня) в оба конца при переезде на автомобильном пароме «Вайтлинк». Думаю, вы понимаете, почему это воодушевило людей.

Эндрю Тёрнер, депутат от острова, пообещал, что если предложение вызовет достаточный интерес, то в начале 2015 года проведут референдум. Понятное дело, как это обычно и бывает при референдумах, остров разделился на две части.

Первые – пуристы острова. Они не хотят постоянно действующего сообщения. Они хотят, чтобы остров жил, как и прежде. Спасибо вам большое. Они верят в такую чушь, как то, что наличие туннеля приведёт к увеличению преступности и поставки наркотиков на остров и в местные школы, а некоторые просто не хотят терять статус островитянина.

Я говорил с 27 летним Стюартом Брауном из Райда, одним из самых ярых критиков постоянно действующего сообщения. Он даже создал группу в фейсбук «Займитесь паромами, а не туннелем». Он заявил: «Я считаю, что здесь слишком много неизвестных и переменных, чтобы поддержать такое рискованное предприятие. Остров – это замок, а Солент – это ров, который нас защищает. Как только построят разводной мост, замок падёт. Я не хочу, чтобы это случилось. Я хочу защитить жизнь острова. Он один такой…»

«Защитить» – это ключевое слова для пуристов острова. Но от кого конкретно нужно защищать остров? Ну, для начала, от всей той преступности, которая есть на материке. Вот о чём они беспокоятся. Потом, вероятно, через границу будет перевозиться ещё больше контрабанды кокаина и героина. По-видимому, сейчас наркоторговцы не знают, как забронировать паром. Потом, конечно же, существуют жители материка. Эти грязные англичане, уэльсцы и шотландцы, которые развратят остров фирменными магазинами, уличными камеди-клабами и образом жизни 21-го века.

Тем не менее, эти страхи со стороны сепаратистов имеют определённый смысл. Например, будет ли больница острова Уайт закрыта или её статус понизят, если будет улучшено транспортное соединение с материком, где находится множество больших больниц? И хотя нет ни одной стоящей причины, чтобы верить, что угонщики автомобилей Помпея вдруг начнут ездить на остров каждую неделю для развлечений, за которыми последуют поджоги семейных машин в средней ценовой категории, неоспоримым фактом является то, что в городах южного побережья, по сравнению с островом, уровень краж со взломом и угонов авто более высок. Так что, думаю, возможность таких преступлений заканчивают этот спор для них.

В сущности же, несмотря на все свои минусы, остров – это красивое место, и его жители опасаются, что уменьшение стоимости дороги для чужаков может поставить под угрозу всю эту красоту.

Не удивительно, что всех этих пуристов острова так много. Я имею ввиду, что мы называем это «островом», в то время как остальная часть Англии сосредоточена на «материке». Многие семьи живут на острове поколениями, поэтому их обвиняют в близкородственном размножении (обвинения, которые я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть). Остров безопасен. Материк неизвестен. Неизвестное пугает.

Автор (справа) и её сестра: двое островитян на песчаном пляже острова

Зайдите в другую группу – За постоянно действующее сообщение. Они поддерживают предложенный туннель, как, впрочем, любое другое соединение с материком. Они считают это решением множества проблем, например, безработицы. Люди смогут искать вакансии на материке, подстрекаемые лёгким и дешёвым переездом от дома до работы, а на самом острове дела пойдут лучше благодаря приезду большего количества дневных путешественников. Туристическая торговля может начать расти снова. Культурные и развлекательные мероприятия станут более доступными для островитян. И что более важно, будет достигнута конечная цель: альтернативное сообщение заставит паромщиков снизить цены.

Алекс Волтс, 26 летний парень из Лэйка, годами выступал за постоянно действующее сообщение. На острове у него свой бизнес в сфере развлечений, и он рассказал, что на его доход сильно влияют грабительские цены паромщиков. «Очень сложно выступать перед одними и теми же людьми каждую неделю», вздохнул он. «Плохо и в сезон, и не в сезон, всё дерьмово. Никто не хочет приезжать на наши выступления, потому что это слишком дорого».

Его история типична для торговли на острове. Дорогие паромы не дают расширяться бизнесу и не дают возможности приезжать потенциальным отдыхающим. Как сказал Алекс, кто поедет на остров, когда за те же деньги можно доехать до Франции?

Натали Де Грачи, 24 лет, родилась и выросла на острове. Она живёт недалеко от Сэндауна, одного из лучших туристических пляжных городков. «Сэндаун разрушается с огромной скоростью», – рассказала она мне. «Ты счастливчик, если получил сезонную работу, даже если потом тебя уволят. Молодые люди сидят дома и всё больше и больше расстраиваются или просто уезжают».

Что она думает о тех, кто против постоянно действующего сообщения? «Люди, которые против постоянно действующего сообщения думают только о своём поколении, а не о своих детях или внуках. Это эгоистичное отношение, и эти люди живут в мыльном пузыре. Все мои друзья и большинство людей моего возраста придерживаются такого мнения».

Остров Уайт с высоты птичьего полёта (фото Криса Хэдфильда/ НАСА, Википедия)

Но приведёт ли референдум к постоянно действующему сообщению? Вообще хоть что-то произойдёт? Ну, на данный момент существует две электронные петиции, отправленные в Департамент по транспорту. Та, которая призывает к установлению постоянно действующего сообщения, собрала 3526 подписей, а та, которая этого не поддерживает, – 1285 подписей. Выглядит так, что поддержка будет в пользу постоянно действующего сообщения, но окончательно всё прояснится в этом году.

Конечно, все эти «а что, если», «но», страхи и надежды ничего не означают. Нет доказательств, что случится с или без постоянно действующего сообщения. Возможно, вырастет уровень преступности, а потом, возможно, безработица останется на том же уровне, где и сейчас. Мы не можем с точностью сказать, пока что-то не построят.

Но точно понятно, что остров не может оставаться в том же состоянии, что и сейчас: людей удерживают паромные компании. Что-то скоро должно измениться, даже если это будут субсидированные паромы для островитян. Как и другие прибрежные города, последние десятилетия остров находится под серьёзным давлением; места, которые когда-то дрожали в летние месяцы, с каждым годом могут предложить всё меньше и меньше. Независимые магазины, которые открываются на главной улице, закрываются уже к следующему разу, когда я приезжаю на побывку домой. Мои друзья, остались вне борьбы за рабочие места или теперь даже хотят бороться за сезонную работу.

Больше всего пуристы острова боятся перемен. К сожалению, это именно то, что нужно этому месту. Если экономика продолжит падение, остров не будет мирным красивым раем, которым был всегда. Ещё больше представителей будущего поколения будут покидать его толпами, и он превратится в бедствующий отрезанный от мира остров-призрак в море.

@hannahrosewens