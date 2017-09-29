Испания может арестовать каталонцев за референдум о независимости

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В воскресенье, 1 октября, миллионы каталонцев намерены голосовать на референдуме, чтобы решить, должна ли Каталония отделиться Испании. Но испанское правительство пообещало сделать все возможное, чтобы остановить то, что, по его мнению, противоречит конституции. Было конфисковано десять миллионов бюллетеней, а премьер-министр Испании Мариано Рахой подтвердил, что для предотвращения голосования на избирательные участки привлекут сотни полицейских. Между тем, региональное правительство Каталони пообещало, что, референдум состоится, что бы ни случилось.



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За последние несколько дней противостояние обострилось, в то время как страна ожидает, что конституционный суд Испании примет решение о законности референдума – решение, которое до воскресенья могут не вынести. 24 сентября, ровно за неделю до проведения голосования, тысячи людей собрались на улицах столицы Каталонии Барселоне, чтобы потребовать его проведения. На следующий день генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маза отметил, что если это случится, он не исключит возможность ареста президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемон.

Но что будет с каталонцами, которые попытаются проголосовать в воскресенье? Могут ли они быть арестованы? Наши коллеги из VICE Испания, расположенные в самой Барселоне, поговорили с экспертом в области уголовного права Жозе Мануэлем Фонтесом, чтобы узнать, что может случиться, если они проголосуют на референдуме.

VICE: Если в воскресенье каталонцы проголосуют, может ли правительство Испании арестовать их или каким-то образом наказать?

Хосе Мануэль Фонтес: Теоретически правительство не может наказать вас за голосование, потому что право голоса защищено нашей конституцией. Но Конституционный суд в настоящее время определяет законность референдума, а также были приостановлены правила, которыми обычно регулируются выборы. Поэтому, пока решение не будет вынесено, голосование не является ни законным, ни незаконным.

Если суд не примет решения до воскресенья, может ли правительство физически помешать людям добраться до избирательных участков?

Как я уже отметил, конституция защищает право людей на участие в голосовании, но это не означает, что правительство обязано прислушиваться к результатам референдума. Если до воскресенья суд постановит, что он противоречит конституции, тогда вы можете называть его, как хотите, но это не будет уже референдум. Таким образом, неясно, что предпримет правительство – или есть ли смысл принимать меры в отношении избирателей.

Может ли полиция потребовать предъявить мое удостоверение личности на избирательном участке?

Нет, нет, если вы просто хотите проголосовать. Но все изменится, если, пока вы находитесь там, у вас есть возможность оскорбить полицейских, спровоцировать насилие или сделать что-то еще незаконное.

Миллионы избирательных бюллетеней были конфискованы накануне голосования в воскресенье.

Так что, если полицейский попросит предъявить мое удостоверение, я могу отказаться?



Это немного сложнее, чем кажется. Если офицер в форме при исполнении своих служебных обязанностей просит вас предъявить удостоверение, вы должны его показать. Это закон, и если вы не подчинитесь, вас могут арестовать. Но пока вы просто голосуете и не делаете ничего незаконного, этого не должно произойти.

Разве для каталонских правительственных чиновников есть разница, кто отправляется на голосование?

Нет, неважно, какая у вас работа – голосование является личным деянием, и оно защищено законом. Но если референдум объявляется неконституционным, на правительственных чиновников могут быть наложены санкции, если окажется, что они каким-либо образом помогали организовывать или содействовали проведению референдума.

Если это произойдет, могут ли арестовать добровольцев, работающих на избирательных участках?

Местные власти выбирают людей, работающих на избирательных участках, случайным образом, поэтому они обязаны находиться там. Нет никакого смысла арестовывать их или наказывать их каким-либо образом, когда они там появятся.