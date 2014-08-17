Война Израиля против Палестины: есть ли место геноциду?

Фото от Чарльза Дэвиса

«На это больно смотреть», сказал президент США Барак Обама о смерти и разрушениях, которые его правительство поспособствовало Израилю принести жителям Газы. Это «действительно очень трагично», сказал государственный секретарь США Джон Керри о почти 2000 невинных людей, убитых израильскими оружием, поставленным правительством США. «Потеря детей особенно катастрофична», говорит Сьюзан Райс, посол США в Организации Объединённых Наций о погибших маленьких мальчиках и девочках, которых более 400, лежащих друг на друге в морозильной камере для мороженого потому, что морги Газы переполнены трупами.

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Существует много слов, которыми можно было бы описать участь не имеющих гражданства людей, живущих в месте, которое высокопоставленный чиновник ООН описывает как «тюрьму под открытым небом». Однако сказать «трагично» или «больно видеть» – это, пожалуй, самое неподходящее из того что можно сделать, зная неизбежность бомбардировок Израиля в секторе Газа. Адекватной реакцией может быть, разве, что только пожимание плечами или покачивание головой. Приемлемо оплакивать убийство Израилем невинных, но повторяющиеся бомбардировки школ ООН, которые забиты тысячами испуганных мирных жителей, трактуются как стратегические ошибки многими высокопоставленными чиновниками – это именно тот случай, когда «благими намерениями» выложен путь в ад на Земле для палестинцев. И это совсем не повод отказаться от поддержки проекта для поселенцев в Палестине или «делигитимации» идеи государства явно основанной на идее этнического превосходства.

Жестокие действия Израиля – это, конечно, трагедия, и убийство младенцев – всегда плохая картинка, но это больше, чем просто душераздирающая глупость. По словам Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, «Это моральное насилие и уголовно наказуемое деяние». Обычно считающийся союзником США и Израиля, Пан, тем не менее назвал преднамеренные обстрелы Израилем школ ООН, расположенных в секторе Газа «грубым нарушением международного гуманитарного права».

Организация Amnesty International также обвинила Израиль в совершении «преступления против человечности» в отношении бомбардировок больниц, машин скорой помощи и быстрого реагирования сказав, что необходимо судить это государство в Международном уголовном суде. Также, организация Human Rights Watch обвинила Израиль в «нарушении законов и обычаев войны вопиющим образом», что подтверждено целым рядом документально зафиксированных случаев, когда израильские солдаты стреляли без разбора в убегающих мирных жителей. Однако, ни один из западных чиновников не назвал преследования 1,8 млн людей, живущих в секторе Газа, «актом терроризма», хотя открыто звучат намерения изменить политическую картину и покарать народ Палестины за избрания «неправильных» лидеров. И хотя вы можете услышать это слово во время протестов, ведущие правозащитные организации воздерживаются от употребления термина «геноцид».

Защитники Израиля скажут, что термин геноцид здесь неуместен. В своей статье в Jewish Daily Forward, нью-йоркский адвокат Инна Верников ссылаясь на словарь Мериам-Вебстер даёт следующее определении геноцида: «преднамеренное убийство людей, принадлежащих к той или иной расе, политической или культурной группе». Тем не менее она утверждает, что это определение не применимо по отношению к Газе, по той причине, что не Израиль повинен в убийствах – а палестинцы. Понятно что «народ Газы находится в осаде и лишён основных свобод и прав на передвижение, образование и жизнь», но Верников утверждает, что это их собственная вина: «Правительство, которое они себе выбрали, лишает их этих прав».

Хотя философия подхода «вы заставили меня причинить вам боль» является девизом агрессивных супругов и национальных государств, даже покрытое слоем пыли консервативное международное право, в своё время разработанное наиболее жёсткими мировыми центрами, провозглашает, что невинный человек не может быть казнён за то, что он отдал свой голос не за то решение, хотя, учитывая сколько разных действий было криминализировано в международном праве, такое тоже случалось, как правило от рук каких-нибудь имперских держав (и в соответствии с их законами).

Журналист Майкл Вильнер также считает, что неправильно использовать словом геноцид, когда речь заходит о Газе. «Геноцидом является то, что происходит, когда люди подвергаются дискриминации, когда их загоняют или ведут на погибель», пишет он в Jerusalem Post, газете издающейся в Израиле, в государстве, сравнивающем с землёй палестинские дома и предоставляющее субсидии американским переселенцам, которые имеют еврейское происхождение, зачистившим после своего установления 80 процентов коренного населения по этническому признаку, посадившим миллионы в военные гетто, и просто вырезавшим одного из каждых 1000 человек, живущих в Газе. Вильнер имеет ввиду, то что сделал Израиль не так уж страшно, в отличие от некоторых других стран, но плохое не должно быть самым худшем в мире для того, чтобы тем не менее оставаться плохим.

Карта из Wikimedia

«Важно помнить, что не нужны миллионы трупов и нацистская система уничтожения промышленного масштаба, чтобы квалифицировать действия как геноцид по соответствующим конвенциям», пишет Сэм Хусейни из Института Общественной Корректности, находящейся в Вашингтоне организацией, осуществляющей мониторинг СМИ. Конвенция о предотвращении и наказании за преступления геноцида определяет геноцид, как создание для группы населения «условий жизни, рассчитанных на их физическое уничтожение в целом или в части». Само название Конвенции предполагает, что геноцид не обязательно должен быть завершённым, также как и не должен быть направлен на всю группу для того чтобы попасть под такую квалификацию. Важен сам мотив, а не число жертв.

«В то время как для конфликта есть много причин, конфликт являющийся геноцидом происходит в отношении слоёв, имеющих какую-либо идентичность», говорит Специальный советник ООН по предупреждению геноцида и эксперт по таким вещам. «Эти конфликты разжигаются дискриминацией», а также «языком подстрекательства к насилию».

Теперь давайте подумаем: Израиль является государством, открыто проводящим дискриминацию на основе определённой идентичности, отказывающим палестинским беженцам в возможности посещения своих старых деревень на территории современного Израиля, и в то же время предоставляющего гражданство любому человеку, у которого мать является еврейкой. Израиль является страной, где вице-спикер парламента открыто призывает к замене коренного населения Газы еврейскими поселенцами, и где ведущая газета только что опубликовал статью под названием «Когда Допустим Геноцид». Это то место, где премьер-министр Биньямин Нетаньяху чувствует себя комфортно, называя 20 процентов населения, не являющимся евреями – коренное население, которое не было вытеснено – «демографической угрозой», ведущей к апартеиду, продолжающееся воспроизведение которого создаёт серьёзную угрозу для дальнейшего этнического превосходства к западу от реки Иордан. Так почему же люди боятся использовать слово «геноцид»?

Представитель Amnesty International Натали Буц заявила, что язык, обычно использующийся её группой, включает «военные преступления и преступления против человечности», которые как она утверждает совершают обе стороны конфликта (хотя и с огромной разницей в степени успеха). Она также упомянула, что «мы хотим, чтобы эта ситуация рассматривалась в Международном криминальном суде, являющимся международной организацией, в юрисдикцию которого входят дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноцид», но не ответил на вопрос, почему Amnesty не относятся к действиям Израиля, как к геноциду. В Human Rights Watch также неохотно объясняют свою лингвистическую политику. Их пресс-служба только заявила, что организация «осуждает Израиль за совершение военных преступлений в Газе, но не считает его действия геноцидом», о чём мне, конечно, уже было известно, и именно по этому я задал им такой вопрос.

Не получив каких-либо полных ответов от этих организаций, я обратился к Али Абунима, издателю The Electronic Intifada, новостного сайта, посвящённого израильско-палестинскому конфликту.

«Популярное определение заставляет людей автоматически отметать термин «геноцид» или уменьшать значение тех событий, что не имеют такого же масштаба истреблений как при Холокосте», сказал Абунима, автор Битвы за справедливость в Палестине. Используя слово «геноцид», некоторые просто пытаются не быть воспринятыми чёрствыми, чтобы о них не подумали, что они приравнивают ужасную ситуацию в Палестине с одним из самых страшных преступлений, о котором известно человечеству – убийством 6 миллионов евреев.

В самом деле, люди могут сказать, а многие так и делают, что бойня в Газе ещё ​​не самый худший случай массового убийства в современной истории. Гражданская война в Сирии уже погубила более 100 тысяч человек в результате зверств как Башара Асада так и повстанцев, борющихся против него. Но это гражданская война ведётся за сохранение режима при власти, а не в связи с истреблением этнического меньшинства. Это ужасающая война, но это не геноцид – это борьба за власть, а не борьба за то чтобы истребить этническую группу, и, самое главное, там нет недостатка людей, готовых осудить то, что там происходит.

Западу не нужно мужество для того чтобы осудить преступления сирийского правительства или, если на то пошло, Исламского Государства. Израиль, с другой стороны, поддерживает сверхдержава, дающая ему $3 млрд. в год на оружия, которое Израиль затем использует в военных преступлениях. У него есть ядерное оружие. Как утверждает журналист Макс Блюменталь, Израиль это не Давид, но Голиаф – и сейчас он действует безнаказанно.

Это не только тысячи людей – палестинцев – которых государство Израиль истребило за эти годы в результате своих регулярных нападений, имеющих цель остановить рост небольшого количества убитых ракетами ХАМАСа. Израиль, в течение многих десятилетий, осуществляет то, что израильский историк Илан Паппе описывает как «постепенный геноцид», историк видевший с 1948 года постоянное выселение палестинцев с их земель, разрушение их домов, перемещение их семей в ограждённые лагеря для беженцев, только в связи с тем что такие палестинцы рождены не от тех матерей.

Карта из Wikimedia

«Это продолжается уже на протяжении длительного времени: убийства, невероятно ужасные условия жизни, высылки, начавшиеся с 1947 года, когда 700 или больше деревень в Палестине были разрушены, и изгнание, продолжающееся с того времени и до сегодняшнего дня», говорит Майкл Ратнер, президент Центра конституционных прав левой части Американского союза гражданских свобод, в интервью Real News. «Правильно и важно, называть вещи своими именами». И название этим вещам, по его словам, – «геноцид».

Именно в таких ситуации, когда по общему мнению цивилизованные страны – те, которые ведут войну за нефть, а не по этническим соображениям – должны быть слышны взывания к «необходимости предоставить защиту». В случае Ливии это означало бомбёжки с безопасной дистанции и ухудшение ситуации. Никто этого не хочет. Израиль не должен быть разбомблен. Но Израиль может быть привлечён к ответственности за то, что государство, в котором действует апартеид, проводит медленный геноцид. Западные правительства могут прекратить блокирование правовых действий, направленных на наступление последствия за геноцид, и могут прекратить предоставление Израилю оружия, которое потом применяется для убийства палестинцев.

По крайней мере, израильские лидеры так же как и Башар Асад или Дик Чейни должны остерегаться выезжать за границу, опасаясь, что в любом аэропорту, в любое время, к ним могут подойти, надеть наручники, и доставить на трибунал по военным преступлениям. Но лучше не ждать когда политический истеблишмент начнёт действовать. На самом деле всё слишком очевидно: Соединённые Штаты, имеющие все возможности чтобы защитить людей от бомб своего государства-сателлита и которое имеет обязанность сделать это, не желает защищать палестинцев. Значит это задача людей сделать Израиль изгоем, что может быть частично достигнуто, называя его поведение своим именем. В этом мире очень много войны и зла, но выбрасывать людей из их домов и бомбить их, по причине того что они те кто они есть – другая этническая группа – имеет своё конкретное имя: «геноцид».

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