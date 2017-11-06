Итог исследования: в крупнейших городах Америки растет уровень преступлений на почве ненависти

Как сообщает Huffington Post, по данным нового комплексного исследования, в 2016 году в крупнейших городах Америки выросло число зарегистрированных преступлений на почве ненависти, причем уровень преступности в одном из пяти крупнейших центров страны превысил десятки процентов.



Брайан Левин, директор Центра по изучению ненависти и экстремизма калифорнийского университета Сан-Бернардино, является автором исследования. Данные о преступлениях на почве ненависти предоставили правоохранительные органы в 31 крупном городе и округе. Левин обнаружил, что из пяти крупнейших мегаполисов страны – Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Филадельфии и Хьюстона – только в городе Хьюстон не наблюдались темпы роста числа преступлений на почве ненависти в процентном выражении, которые измеряются двузначной цифрой. С 2015 по 2016 год рост преступлений на почве ненависти вырос на 20% в Чикаго, на 24% в Нью-Йорке, на 15% в Лос-Анджелесе, и на 50% – в Филадельфии. В Вашингтоне, округ Колумбия, в прошлом году число зарегистрированных преступлений на почве ненависти увеличилось на 62% – это самый большой рост среди городов США, охваченных обследованием.

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Левин объединил данные о крупнейших городах страны с отдельным набором данных из 13 штатов и обнаружил, что результаты «практически идентичны». В общем, исследование показало, что с 2015 по 2016 год число преступлений на почве ненависти в стране увеличилось на пять процентов – с 3,705 до 3,887. Так как с 2014 года по 2015 год число зарегистрированных инцидентов в США выросло на 7%, то в прошлом году впервые за последние десять лет было отмечено, что число зарегистрированных преступлений на почве ненависти увеличилось в течение двух лет подряд.

Как отметил Брайан Левин интернет-изданию «HuffPo», в год проведения выборов произошел всплеск числа зарегистрированных преступлений на почве ненависти, однако в 2016 году было по-другому.

«Что было необычно в 2016 году, за исключением Среднего Запада, и особенно среди крупнейших штатов, располагающими наилучшими показателями, так это явный и резкий всплеск в период проведения выборов, который не был похож ни на что, с чем я сталкивался в своей профессиональной карьере», – сказал он изданию «HuffPo».

Перечисленные в исследовании преступления совершались в отношении людей из-за их расы, религии, ориентации, инвалидности и национальной принадлежности. Брайан Левин не предоставил данные о конкретных случаях, которые могли бы подкрепить его выводы. Однако он сообщил «HuffPo», что в 2016 году наблюдалось «особенно резкое и широко распространенное проявление фанатизма» в отношении мусульман и транссексуалов, наряду с тем, что он назвал «дерзостью и интеграцией белого национализма».

Хотя исследование проливает свет на многие «преступления ненависти», которые возникли в течение 2016 года, однако достаточно взглянуть на цифры из кусочка страны и не учитывать предполагаемые преступления на почве ненависти, о которых не сообщалось полиции. Как отмечает «Huffington Post», данные Брайана Левина являются надежным показателем, влияющим на Единый отчет о преступности ФБР, который ежегодно выпускается в ноябре. В отчете содержатся самые официальные записи о преступлениях на почве ненависти в Америке. Левин предполагает, что в 2016 году Единый отчет о преступности ФБР зарегистрировал от 6 069 до 6 245 сообщений о преступлениях на почве – предсказание, которое, если было бы правильно, означало бы, что с 2012 года в течение года было зафиксировано наибольшее число преступлений на почве ненависти.

Но даже эти цифры, скорее всего, являются заниженными. Как отмечает «HuffPo», по оценкам Бюро статистики в области правосудия США, число преступлений на почве ненависти в Америке ежегодно уменьшается до около 250 тысяч. Лишь часть из них были зарегистрированы полицией.

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