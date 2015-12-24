В этой гостинице в Теннеси Рождество длится круглый год

Деревня на Северном полюсе – в Теннеси. Фото взято у Дженет Дональдсон с Flickr

В вопросах качества и продолжительности использования рождественских украшений существуют две основные точки зрения. Первая подразумевает как можно более длительный контакт с мишурой и светодиодными сосульками, а также требует ставить ёлку на следующий день после Дня благодарения и убирать её где-то в конце марта, когда её иголки уже давно стали ломкими, а на вас начинают косо смотреть соседи. Вторая подразумевает большую сдержанность, оформление залов за неделю или две до Рождества и удаление всех следов праздника на Новый год.

Ни один из этих подходов не применяется в TheInnatChristmasPlace, гостинице с праздничной тематикой в глубине хребта Грейт-Смоки-Маунтинс в Теннеси. Потому что в InnatChristmasPlace Рождество длится круглый год. Расположенная напротив TheIncredibleChristmasPlace, который позиционирует себя как крупнейший на Юге магазин с рождественской тематикой, гостиница предлагает концерты поющего Санты два раза в неделю, ветви (фальшивого) остролиста в номерах и семинары на темы вроде упаковки подарков на уровне эльфов.

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Хотя это кажется совершенно очаровательным в декабре, каково работать в таком месте в июне? Что оно делает с духом Рождества? Скруджам всего мира это предприятие, возможно, покажется чудовищным излишеством, храмом консьюмеризма, но, если верить Дуайту Маккартеру, менеджеру гостиницы по связям с постояльцами, такого места, как эта гостиница, ей-Богу, нет нигде на Земле. Как раз на (настоящие) рождественские каникулы VICE поговорил с Маккартером о том, каково жить в вечных рождественских праздниках.

Мистер и миссис Клаус в ChristmasPlace. Фото Дженет Дональдсон взято с Flickr

VICE: Не могли бы вы рассказать мне кое-что об истории TheInnatChristmasPlace?

Дуайт Маккартер: The Inn at Christmas Place открылась 15 июня 2007 года. Сейчас у нас уже девятый сезон. Оригинальная концепция пришла из нашего розничного магазина IncredibleChristmasPlace, который как раз празднует 29-й день рождения. Столько людей говорили нам: «Нам здесь очень нравится, жаль, что нельзя провести здесь ночь», – а чем больше мы это слышали, тем интереснее казалась идея строительства рождественской гостиницы для наших гостей, долго делавших покупки в магазине, а также для других людей, приезжающих в этот район.

Работали ли вы в магазине до появления гостиницы? Как вы в это ввязались?

Я и генеральный директор, мы знакомы уже очень давно и объездили верхом практически все тропы в горах Грейт-Смоки-Маунтинс, по которым только можно проехать, и несколько, по которым нельзя. Я планировал пробыть здесь месяцев шесть и работать пару дней в неделю, но я помог перенести мебель на место и нахожусь здесь с самого нашего открытия девять лет назад.

Вероятно, такого не бывает, но каков «обычный день» в гостинице? Каково настроение?

У этого места просто есть некая аура. Есть ощущение благополучия и удовлетворения, безопасности и счастья. Рождество для нас не только 25 декабря. К нам приезжают семьи, у которых, возможно, находился за границей близкий человек, или которые восстанавливаются после болезни, и они празднуют Рождество вместе с нами круглый год.

Но бывает ли такое, что Рождество доводит вас до ручки? То есть у вас из-за того, что вы занимаетесь им постоянно, появляется усталость от Рождества.

Нет, потому что моё рабочее место, мой стол находится у самой входной двери. Каждый день всё начинается заново, когда видишь людей, которые заходят впервые, особенно детей, когда видишь их улыбки, удивление и восхищение в их глазах, всё как в первый раз. А ещё у нас есть ребята, которые останавливались у нас 15 раз, 20 раз, 25 раз, 30. Когда они возвращаются, получается что-то вроде воссоединения семьи.

Похоже, у вас множество постоянных клиентов. Они приезжают в основном из этого региона или отовсюду?



К нам приезжают из всех 50 штатов и нескольких зарубежных стран, но очень много людей приезжает к нам из Огайо, Кентукки, обеих Каролин, Джорджии и Флориды.

Фото любезно предоставлено The Inn at Christmas Place

Поскольку здесь Рождество круглый год, чем отличается время настоящего Рождества?

Наша гостиница всегда украшена изнутри, но в этом году мы усовершенствовали её снаружи: украсили штук 30-35 деревьев и вывесили снаружи ещё около полумиллиона лампочек. Впервые за время нашего пребывания здесь мы сделали чудесный новый рисунок возле своей таблички. Это семейство пингвинов.

А как же декор из свежих вечнозелёных растений? Должно быть, его трудно доставать круглый год.

Мы не вешаем внутри ничего свежего. В нашем отделе декора есть четыре дамы, которые поддерживают у нас свежий вид, следят за тем, чтобы горели все лампочки, следят у нас за пылью, следят за тем, чтобы наши банты были закреплены как следует, но внутри ничего живого.

Звучит прекрасно. Является ли Рождество для вас горячей порой или у вас больше дел в не-рождественские месяцы?

[Горячей порой является] неделя после Рождества, с 26 декабря вплоть до конца года. У всех каникулы, на нашей местной лыжной базе в Гатлинберге, примерно в девяти милях от нас, снег, а во всех торговых центрах идут очень крупные послерождественские распродажи.

Спокойнее всего с воскресенья по четверг в январе, феврале и марте. Здесь тихо и спокойно, и можно перевести дух и приготовиться к грядущему сезону.

Кажется ли порой странным праздновать Рождество, скажем, в августе, когда на дворе жарко и влажно?

Вовсе нет! Помимо прочего, мы здесь также празднуем Рождество весь июль, когда можно использовать открытое пространство и бассейн под открытым небом. Побываешь здесь – и видишь, что просто таковы дела, во всём этом нет совершенно ничего странного.

Здесь будет Санта, и мы покажем вам как построить идеальный домик из имбирных пряников и повязать идеальный рождественский бант. Мы будем заниматься аквагримом с детьми и проводить ночи кино и попкорна, показывая такие фильмы, как «Светлое Рождество» и «Чудо на 34-й улице». К июлю всех доводит до ручки жара.

Санта и его почтовый ящик в TheInnatChristmasPlace. Фото Дженет Дональдсон взято с Flickr

Изменила ли работа в таком месте, как TheInnatChristmasPlace, ваше личное восприятие Рождества, то, как вы празднуете его дома в кругу семьи?

Думаю, да. Мы с женой осознали, насколько важна каждая имеющаяся у нас возможность собрать детей и внуков; как чудесно проводить с ними время в праздники, да и в любое время года. Она заставила нас немного сбавить скорость. Мы становимся настолько занятыми и настолько погружаемся в житейские дела, что порой забываем жить и делать то, что важно.

Получает ли гостиница странные, особенные запросы?

Санта бывает здесь вечером в четверг и вечером в субботу, а иногда я исполняю роль пастуха или одного из волхвов. Лет пять назад Санта и я в роли волхва помогли одному молодому человеку сделать своей девушке предложение на первом этаже перед одним из концертов Санты. Она дала согласие, а вскоре после этого они поженились. У них родился сын, и его назвали Николасом, в честь святого Николая, и с тех пор они регулярно к нам возвращаются.

Что в вашей работе самое классное?

Возможность помочь нашим постояльцам принять решение о том, чем они хотят заниматься, находясь в этом районе, и слушать их истории о том, как они здесь оказались и что это значит для их родных. Тяжелее всего приходится тогда, когда народ приезжает, и видно, что они дорого бы дали, чтобы остаться, но, как и в Библии, места на постоялом дворе просто нет.

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