Дело не в вас – на работе скучает большая часть поколения нулевых

Ха-ха, понедельники, верно? Или что там ещё. Блин. Стоковое фото взято с Getty

О поколение нулевых! Что ты будешь делать дальше? Как нам тебя вообще понять? Ты «эмоционально» относишься к покупке кофе, однако тебе «надоело жить». Ты обожаешь говорить о полиамории, но отказываешься заниматься сексом. Твоё поколение стало наиболее многочисленным поколением в Америке, и компании из кожи вон лезут, чтобы трудоустроить тебя, продавать тебе, привлечь твоё внимание хотя бы на долю секунды прежде, чем ты снова начнёшь бездумно пролистывать ленту обновлений в Instagram человека, которого ты не знаешь и не любишь. Как же ты хочешь работать и жить? Это хотят знать все.

К счастью, на этот вопрос должен пролить свет недавний отчёт Института Гэллапа, «Как поколение нулевых хочет работать и жить». Другие такие отчёты и опросы уже были ранее, и, без сомнения, в будущем появятся новые, но пока что давайте понежимся в утешительном сиянии очередного опроса, который должен рассказать нам что-то новое о поколении нулевых. И эта новость такова: поколение нулевых скучает на работе.

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Есть и другие результаты, в том числе указывающий на то, что представители поколения нулевых имеют меньше шансов быть религиозными и больше шансов получать новости из Интернета, но это и так уже все знали. Самый главный вывод состоит в том, что 55 процентов представителей поколения нулевых «не ощущают интереса на работе», а 16 процентов при этом «активно равнодушно», что, по-видимому, является специальным термином из опросов, обозначающим такое чувство, когда просто хочется покинуть кассу, выйти на улицу и посмотреть, что случится.

Эти цифры не так уж и отличаются от аналогичных показателей по другим поколениям (активное равнодушие к своей работе ощущает ещё больше представителей «поколения X» и поколения бэби-бума), но в отсутствии интереса на работе поколение нулевых лидирует. Это серьёзно, так как, по мнению многих представителей поколения нулевых, этого чокнутого молодняка, «работа должна обладать смыслом. Они хотят работать в организациях с некоей миссией и целью», как сообщает вступление отчёта. Меньше людей из поколения нулевых принадлежит к церквям или другим религиозным организациям. Вероятность вступить в брак в молодости и погрузиться в семейную жизнь для нас ниже, и мы даже побаиваемся объявлять о приверженности определённой политической партии. Возможно, мы готовы предаться работе именно потому, что отошли от этих традиционных институтов. Или, возможно, потому что не состоящему в браке человеку наверняка не хватает чего-то, благодаря чему ему будет казаться, что он улучшает мир. Мир ведь, в конце концов, весьма гадок, и вполне логично, что те, кто собирается его унаследовать, желают попытаться его исправить.

Отчёт прежде всего создан в качестве руководства для работодателей, желающих привлекать и удерживать сотрудников из поколения нулевых, которые предположительно востребованы благодаря технической подкованности, податливому молодому разуму, а также тому, что их маленькие ручки можно использовать в процессе устранения помех в аппаратуре. Рекомендации Института Гэллапа таковы: рабочим местам следует адаптировать свою культуру и свои ценности, то есть начальники должны сосредоточиться на разъяснении цели выполняемой работы, обеспечивать своих молодых сотрудников постоянной обратной связью, а также (это, собственно, занятное предложение) перестать выдавать инфантилизирующие бонусы вроде столов для пинг-понга, чтобы обеспечивать удовлетворение людей своей работой.

Однако представителю поколения нулевых, который в данный момент работает и, чёрт побери, ощущает достаточное равнодушие к работе, картина видится иной. Возможно, в каком-то смысле приятно знать, что не только ты часами переключаешься с Facebook на списки вакансий, а с них – на случайные вайны, что существуют миллионы таких людей, как ты, которым кажется, будто молодость медленно ускользает от них под аккомпанемент жужжащего кондиционера. Менее приятно знать, что около 50 процентов представителей «поколения X» и поколения бэби-бума также не заинтересованы в работе, что ваша скука – на самом деле не просто симптом детской тревожности, из которой вы вырастете. Просто так уж устроен мир. Фильму «Офисное пространство» 17 лет, но если обновить программы и сленг, которыми пользуются его персонажи, то эта чёрная рабочая комедия с оттенком уныния могла бы выйти вчера. Работа тяжела, она скучна, она абсурдна, и так было всегда, ещё с тех пор, как какой-то месопотамец заплатил другому месопотамцу, чтобы тот присмотрел за его овцами.

Институт Гэллапа обнаружил, что поколение нулевых в основном ищет новых вакансий (или, по крайней мере, открыто для них), и легко сказать, почему. Если вы молоды и несчастны, вам кажется, что совсем рядом есть условия получше, в которых вы станете реализовавшимся, свежим, новым человеком с полным гардеробом, в хорошо сидящей одежде, и в компании друзей, к которым вы будете неизменно ощущать симпатию и восхищение. Иными словами, вместо того, чтобы меняться самим, очень многие люди думают, что могут решить свои проблемы, сменив работу. «Поколению нулевых работа уже представляется не просто работой – это ещё и их жизнь», – пишет генеральный директор Института Гэллапа Джим Клифтон в своём вступлении к отчёту.

Может, в этом как бы и заключается проблема? В конце концов, работа – это не жизнь. Возвращаясь домой с работы, независимо от наличия или отсутствия интереса, поколение нулевых остаётся поколением нулевых со всеми проблемами, проистекающими из молодости и желания всякой всячины. На самом деле вполне нормально не ощущать интереса к работе, улыбаться её нелогичности, а не ломаться под её тяжестью. Именно такова идея, обозначаемая термином «основная работа» – то, чем можно заниматься, чтобы у вас была крыша над головой, но это вас не определяло. Это неплохо! Не всякая работа обладает целью, не всякая работа должна требовать 100 процентов наших сил. Чем скорее мы все это признаем, тем лучше.

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