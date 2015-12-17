Беседа с парнем, который последние семь лет не ел ничего, кроме сырого мяса

Моя ночь в гостях у Дерека. Это он демонстрирует содержимое холодильника в своём подвале. Все фото сделаны автором

Путешествуя по США несколько лет назад, я встретил в Кентукки одного парня, который заявлял, что не ест ничего, кроме сырого мяса. Как объяснил мне Дерек Нэнс, он вырос с таинственным заболеванием желудка, которое не исчезало до тех пор, пока он не перешёл на особенно жёсткий вариант палеодиеты. Как только он перестал есть что-либо, кроме сырого мяса (уплетая внутренние органы ради витамина C и жуя прогорклые отходы, чтобы усилить иммунную систему), все его проблемы исчезли. Он даже зубы начал чистить животным жиром. Потому я и написал эту статью о своём вечере с Дереком и его девушке-вегетарианке (серьёзно) и отправился восвояси.

С тех пор прошло уже несколько лет, и я стал задумываться о Дереке. Я позвонил ему, и выяснилось, что он как раз прибыл из некоего мясного тура по Европе. Он заявил, что европейское мясо – отстой, поэтому мы поговорили о хорошем мясе, внимании в Интернете и о том, как моя статья лишила его работы.

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VICE: Привет, Дерек! Всё ещё ешь сырое мясо?

Дерек Нэнс: Ага, даже нашёл несколько человек, которые могут держать для меня животных. Я занимаюсь бартером, обменом. Иногда пользуюсь Craigslist.

Но ведь на момент нашего последнего разговора ты работал мясником?



Да, работал мясником у фермеров. Но после выхода твоей статьи эта немецкая передача пожелала снять как я работаю. А фермеры были люди сельские и боялись отрицательного пиара. Я явился однажды в понедельник, когда со мной была немецкая съёмочная группа, а мой босс возьми да и скажи: «Вот ваш чек, вы свободны». Мне всё равно платили только минималку. Я туда пришёл лишь затем, чтобы поучиться.

Овечья голова немного похожа на десерт

Очень жаль об этом слышать!

Нет, я рад, что всё так обернулось. Дело началось с Facebook. Я не знал, что статью опубликовали, но меня добавляли все эти иностранцы отовсюду, которых я никогда не видел и не знал. Потом я стал получать не только телефонные звонки, но и предложения. Сейчас есть уже несколько документалок, это было просто офигенно. Я снялся в сериале под названием«Миллион способов жить» («A Million Ways to Live») и описал диету на основе сырого мяса. На BBC тоже. Ещё я получил предложение от «Галилео», Интернет-варьете из Германии. Они приехали сюда и купили мне барана, но он вырвался на свободу, и мы его потеряли.

С ума сойти. Не думаю, что кто-либо из нас ожидал этой реакции. Так расскажи мне, как твои дела сейчас. Как мясо в Европе?



Ну, я в Кентукки, это мятликовый регион. Почва здесь хорошая, а вкус мяса намного лучше чего бы то ни было в Европе. У меня сложилось впечатление, что там пищевые стандарты выше, но на самом деле это своего рода полицейское государство. К примеру, в Англии уже нельзя достать лёгкие, несмотря на то, что традиционный хаггис готовится с лёгкими, вам их просто не дадут. Я пытался найти животный жир, так как в моём рационе много животного жира, но там всё супер-постное. Я прошёлся по Лондону, наконец, отыскал халяльный магазин, а там полностью срезали жир. Я попытался купить этот жир, а продавец и говорит: «Мы жир не продаём, это мусор». В итоге я настоял на своём, и он дал мне немного, но вкус был не так хорош.

Поглощение органов

Можешь ли ты описать, чем отличался его вкус?

В некачественном мясе есть кислинка, которую сложно описать. Пасущиеся животные естественным путём выбирают те виды растений, которые нужны им, чтобы поддержать свой баланс. Но большинство животных не имеют возможности добывать себе пропитание и получают лишь один-два вида травы. Это перегружает их органы. Я пробовал этих коров, и они просто не были хороши на вкус. Я очень разборчив. Я ем животных, которые могут добывать себе пропитание на хорошем чистом пастбище, с целым рядом видов трав, из которых они могут выбирать.

Как я понимаю, ты также побывал во Франции, чтобы встретиться с одним из своих героев?

Да, встреча с Ингре была моей основной задачей. Она из Норвегии, ей 38 лет, и она сидит на этой диете вот уже девять лет. Она плотоядная на 90 процентов. Она ходит собирать устриц, собирает их штук по 100 за час и ест их в нереальных количествах. Она совершенно великолепна, сильна и полна жизни. Действительно потрясающие качества.

Как она живёт?

Она живёт на коневодческой ферме ради пребывания на свежем воздухе. Ей не нравится искусственная жизнь, поэтому она спит с открытыми окнами на свежем воздухе. По утрам она окунается в холодную воду. В основном она ест очень много рыбы, смузи из рыбьих голов.

А ты попробовал смузи из рыбьих голов?

Нет, но мы ели целые рыбьи головы. Они довольно сильно хрустели.

Какова была задача? Поучиться у неё?



У меня на самом деле никогда не было возможности потусить с другими такими же, как я. У неё такая энергетика, как бы говорящая: «Вселенная поможет». В этой энергетике есть так много того, чего не получишь на Интернет-форуме. Это просто нужно пережить самому.

Дерек демонстрирует своё здоровье и жизненную силу. Справа его возлюбленная Джоан.

Считаешь ли ты, что у тебя есть немного этой энергетики?

Надеюсь. Я прекрасно себя чувствую. Конечно, бывают взлёты и падения. У меня четверо детей, я провожу очень много времени, стараясь о них позаботиться. Кроме того, живя на ферме с кучей животных, я в самом деле выматываюсь. Но я быстро восстанавливаюсь и чувствую себя гораздо лучше, чем когда-либо до этой диеты.

Итак, чего ожидать в следующем году?

Нам нужно очень многое сделать на заднем дворе. Построить сауну. Возможно, съездить в Новую Зеландию или куда-то ещё. Возможно, в Австралию, погоняться за валлаби. Они, кажется, немного толще в талии, чем кенгуру.

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