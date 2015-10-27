Облысение может стать серьёзной психологической проблемой для мужчин

Фото взято у пользователя Flickr RyanAlbrey

В школе у меня был учитель мистер Риз – или, как звали его мы, «Грязный Риз». На дворе были 90-е, но мистер Риз, казалось, прибыл к нам из прошлого. Он говорил так, как говорят в старых фильмах о войне, обращался ко всем нам по фамилиям, а волосы на затылке и по бокам головы тщательно прилизывал, словно пародия на старомодного банковского управляющего. На макушке же волосы полностью исчезли, а на их месте находилась лощёная лысина, такая блестящая, что было очевидно: то самое вещество, которое шло на прилизывание оставшихся его волос, также использовалось для придания некоторого блеска макушке.

Будучи вредными маленькими засранцами, мы никогда не давали ему забыть о своём облысении. Нашим любимым издевательством было собирать волосы на затылке как можно более туго и хлопать себя по лбу всякий раз, когда он входил в кабинет. Если он и замечал наши насмешки, то никогда не подавал виду. За исключением одного раза. Дело было на уроке естествознания, и один из дебилов нашего класса выстрелил в другой конец кабинета резинкой для волос, которая попала ему прямо на лысину. Справедливости ради скажу, что выстрел был впечатляющий, однако мистеру Ризу так не показалось. Он взорвался, крича и вопя на мальчишку; его лысая голова побагровела от ярости.

Videos by VICE

Потом только и разговоров было, что о том, какой псих старина Грязный, раз вот так вышел из равновесия. До нас так и не дошло, что мы к этому его и подтолкнули; также нам не приходило в голову, что в унижении хорошего человека из-за физического свойства, над которым он не властен, есть что-то плохое.

Разумеется, мы были всего лишь детьми, но предубеждение против облысения никуда не девается и во взрослой жизни. «Это последний бастион политкорректности, – говорит Спенсер Кобрен, ведущий BaldTruth («Лысая правда»), радиопередача для лысеющих мужчин. – «Нельзя подойти к барышне со словами вроде: «Эй, знаешь, что? У тебя, по ходу, задница выросла!» Но та же самая девушка может подойти к парню и сказать: «Эй, да у тебя, по ходу, волосы выпадают», – и это считается нормальным».

Пусть большинство из нас и не настолько бесцеремонны, чтобы так делать, но предубеждение укоренилось глубоко. Исследования систематически показывают, что женщин больше привлекают мужчины с волосами. Следует также отметить наше отвращение к безволосым президентам (Эйзенхауэр – единственный лысый, избранный в Овальный кабинет в современную эпоху) и то, как лысина висконсинского губернатора Скотта Уокера недавно стала реальной проблемой в его борьбе за выдвижение от Республиканской партии.

В столь недружелюбной реальности едва ли удивляет то, что осознание потери волос может быть болезненным для многих мужчин. И всё же, говорит Кобрен, жаловаться не надо.

«Общество не даёт мужчинам показывать, что их не устраивает собственная внешность. От вас ожидается одно – быть мужиком», – говорит он.

Это отношение в особенности актуально для лысеющих мужчин. Исследование, проведенное в 2012 году Пенсильванским университетом, обнаружило, что бритоголовые мужчины воспринимаются как более мужественные; этот результат регулярно подтверждается на телевидении и в кино, где лысые мужчины в целом либо склонные к насилию психи, либо героические крутые парни. Не те ребята, которые умирают, заливая слезами свои кукурузные хлопья, из-за пары волосков, выпавших на подушку из их растрёпанной шевелюры.

«Я не хочу слишком уж небрежно употреблять слово «подавленный», но облысение, несомненно, здорово повысило мою тревожность. Я очень часто ходил в шляпе и вообще старался избегать любого обсуждения волос», —Филип Паолетта

Тем не менее, потеря волос может быть разрушительной. Исследование, проведенное два года назад учёными из Германии, продемонстрировало физиологический эффект облысения. Сотрудники клинической больницы Charité Universitätsmedizin, что в Берлине, обнаружили, что «огромное эмоциональное бремя» потери волос приводит к проблемам с самооценкой, а в худших случаях – запускает такие расстройства психики, как телесная дисморфия и трихотилломания, навязчивый физический тик, заставляющий больного раз за разом крутить и дёргать свои волосы, делая ситуацию с потерей волос гораздо хуже, чем она была бы при обычных обстоятельствах.

По данным Американской ассоциации потери волос, две трети американских мужчин столкнутся с потерей волос в той или иной степени к 35 годам, а к 50 волосы заметно поредеют у 85 процентов мужчин.

Эта потеря волос в основном (на 95 процентов) вызывается облысением по мужскому типу (ОМТ). ОМТ, также известное как андрогенная алопеция, характеризуется появлением залысин, поредением волос или тем и другим одновременно, как в случае несчастного мистера Риза.

Привет, лысый. Фото взято с WikimediaCommons

Филип Паолетта впервые столкнулся с ОМТ на втором курсе колледжа. Наряду с характерными волосами на подушке он заметил, что волосы забивали сток после душа. Долгое время он придумывал этому всяческие невероятные оправдания: недостаток физических нагрузок, плохой рацион, некий подозрительный ингредиент в шампуне. Однако это отрицание потерпело крах, когда он поговорил с врачом, без обиняков заявившим ему, что у него ОМТ. Откровение не пришлось ему по вкусу, и засим последовал длительный период несчастья.

«Я не хочу слишком уж небрежно употреблять слово «подавленный», – говорит Паолетта. – Но оно, несомненно, здорово повысило мою тревожность и сделало меня исключительно застенчивым. Я очень часто ходил в шляпе и вообще старался избегать любого обсуждения волос. Скверное было время».

Кобрен связывает потерю волос с депрессией с меньшей осторожностью, сравнивая то, как облысение может отрицательно воздействовать на мужчин, с «духовным раком».

«Многим ребятам оно на корню губит самооценку. Ко мне как-то обращался парень, который заявил мне, что бросил юридическое образование ради работы в службе доставки – только для того, чтобы можно было ходить в шляпе».

Доктор Гершен Кауфман, бывший профессор психологии из Университета штата Мичиган и автор книги ThePsychologyofShame («Психология стыда»), считает, что подобные истории отражают то, как тесно наши волосы связаны с нашими представлениями о самих себе.

«Вспомните, как часто мы смотримся в зеркало, видим своё лицо и волосы и воспринимаем их как неотъемлемую часть одного и того же – того, кто мы такие, – говорит доктор Кауфман. – Наша самость живёт в наших лицах, а то, что меняет наше лицо, то есть наши волосы, непременно в корне меняет наше восприятие самих себя».

Доктор Фил наполовину облысел, и у него всё в порядке. Фото взято с WikimediaCommons

В моём детстве самой модной стрижкой был «ёршик». В местной парикмахерской, Adams Gents Hairdressers, я сидел на деревянной доске, которую мистер Адамс положил на подлокотники кресла для мальчиков, слишком маленьких, чтобы сидеть на сиденье, и ждал, пока меня превратят в Вэла Килмера из «Лучшего стрелка». В результате, как правило, скорее казалось, будто мои волосы сильно наэлектризованы.

Другим мальчиком, совершившим головокружительное путешествие на деревянную доску мистера Адамса, чтобы обзавестись «ёршиком», был мой давний школьный товарищ Пол «Риггз» Риггалл. Риггз, который сейчас лысый, не ностальгирует по утраченным локонам.

«У меня были ужасные волосы, – заявляет он. – Когда я в разгаре отрочества захотел себе более длинные волосы, под группу Oasis, они стояли торчком и становились невозможными».

Риггз, как и Филип Паолетта, справился со своим ранним облысением, полностью сбрив волосы. Обоим это показалось освобождением.

Паолетта описал впечатления от сбривания оставшихся волос с помощью машинки в парикмахерской на западе Африки как «один из тех моментов, когда нужно закрыть глаза и ждать результата», после которого он ни разу не оглянулся назад.

Риггз же считает, что выбритые головы смотрятся лучше, потому что подразумевают желание принять изменения. «Вы говорите: «Да, я лысею, и мне всё равно».

Он говорит, что это – противоположность тому промежуточному облысению нашего старого учителя, которое как будто безнадёжно цепляется за прошлое, тем самым создавая ореол отчаяния.

Это восприятие подтверждается исследованиями. Процитированное ранее исследование Пенсильванского университета обнаружило, что бритоголовые белые мужчины воспринимаются как более сильные, высокие и лучшие потенциальные лидеры, чем их причёсанные сверстники, однако ни один из этих результатов не является справедливым для мужчин с редеющими волосами.

Кобрен совершенно с этим не согласен. Он заявляет, что бритоголовые голливудские звёзды вроде Джейсона Стэтхема или Вина Дизеля являются «аномалиями», которым посчастливилось иметь «то строение лица и фигуру, с которыми выигрышно смотрится потеря волос».

«Но у большинства из нас она смотрится невыигрышно, – говорит он. – Я бы смахивал на Кейна из «Кунг-фу», если бы побрил голову».

В помощь множеству мужчин, разделяющих это мнение, развилась многомиллиардная индустрия лечения потери волос, готовая помочь им удержать свою гриву. Однако имейте в виду: Кобрен настойчиво утверждает, что 99 процентов продаваемых товаров и услуг являются «бредом сивой кобылы».

В доказательство своего мнения он описывает столкновение с флоридской компанией по восстановлению волос, TheHairClub, произошедшее ещё в конце 80-х, когда он впервые дал бой потере волос.

«Когда я пришёл к ним, меня поприветствовала потрясная такая красотка, которая мне сказала: «Мы можем вам помочь, и никто не узнает». Я всё пытался выпытать у неё что-то о процессе, а она в конце концов привела человека, который через это прошёл. На парне явно парик, а я и говорю: «Да на этом парне парик!» Она говорит: «Ну, на самом деле это не парик, это система волос». Тогда-то я и выяснил, что там мне собирались сбрить все волосы и нацепить на голову шкуру».

Кобрен стал держаться подальше от этого и многих других «чудодейственных способов лечения», однако другие стали жертвами шарлатанов, что порой приводило к трагичным результатам.

В начале 90-х Майкл Поткул обзавёлся шрамами от висков до шеи в результате неудачной операции, проведённой хирургом в Питтсбурге. В суде было заявлено, что доктор Доминик Э. Бренди, пытаясь растянуть кожу головы Поткула, повредил важнейшие артерии, тем самым замедлив рост волос, а не ускорив его. Результат поверг Поткула в такой ужас, что он совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в грудь; пуля едва не попала ему в сердце.

Наконец, Кобрен отыскал врача, прописавшего ему финастерид, лекарственный препарат от увеличения простаты, судя по опыту его знакомых, эффективно лечащий ОМТ. Сейчас финастерид продаётся под названием «пропеция» и наряду с другим лекарством, рогаином, является единственным одобренным FDA лекарством от потери волос. Однако пропеция остаётся неоднозначной. Её приходится принимать ежедневно, а в случае прекращения приёма она теряет эффективность. К тому же, некоторые пациенты (в том числе Филип Паолетта) сообщают о таком побочном эффекте, как половая дисфункция.

Кевин Спейси лысеет, но люди всё равно его любят, верно? Фото взято с WikimediaCommons

Всё больше мужчин наряду с лекарственными препаратами выбирают пересадку волос. Бум, возможно, связан с усовершенствованием оперативных техник, устранившим львиную долю риска рубцевания. Вместе с усовершенствованием этих техник волшебным образом восстановилась линия волос у целого ряда знаменитостей, среди которых Кевин Костнер, Дэвид Бэкхем и Леброн Джеймс. В то время, как звёзды остаются немногословными, особенно выгодно вкладывать деньги в извлечение фолликулярных соединений (ИФС), метод, с помощью которого естественные скопления из одного-четырёх волосков, известные как фолликулярные соединения, вырезаются из затылка и пересаживаются на лысеющие участки впереди.

В 2002 г. доктор Роберт М. Бернстайн, профессор дерматологии из Колумбийского университета, написал первую работу по ИФС. В своей клинике на Манхэттене он проводит операции ежедневно, практикуя ИФС и ещё один метод пересадки волос, известный как пересадка фолликулярных соединений (ПФС). Он подразумевает рассечение волосяных фолликулов с длинной тонкой полоски кожи, отрезанной от заднего и бокового участков кожи головы.

Данные процедуры стоят около 15,000 долларов, но, несмотря на высокую цену, обороты в бизнесе, по словам доктора Бернстайна, за два года выросли почти на треть. Он заявляет, что у него есть клиенты всех возрастов от 18 до 80, из всех социальных групп и любой этнической принадлежности.

«Мы лечим очень много молодых индийцев, – говорит он. – Они считают наличие волос очень важным в период ухаживания и для брака».

Он отрицает существование большого количества отрицательных стереотипов вокруг пересадки волос в настоящее время. «На данном этапе она пользуется достаточно широким признанием. В мире их проводят примерно по 400,000 в год».

На вопрос о том, почему так мало знаменитостей признаются, что делали её, он отвечает: «Думаю, люди с неохотой признаются в прохождении любой косметической процедуры, особенно мужчины».

Не знаю, что бы мы сделали, зайди однажды Грязный Риз в класс, красуясь новёхонькой шевелюрой, но не могу себе представить особого сочувствия с нашей стороны. Мне неприятно вспоминать о том, как мы с ним себя вели (хотя и, несомненно, не настолько плохо, чтобы я решил перестать эксплуатировать воспоминание о дурном обращении с ним для этого репортажа). Полагаю, у него наверняка было одно утешение: если верить статистике, немалую долю его мучителей, по всей вероятности, постигнет та же судьба.

Мой давний школьный товарищ Риггз, хотя и не может быть в этом уверен, полагает, что, наверное, вступил в клуб имени мистера Риза. В настоящее время возмездие уже почти его настигло.

Когда он играет в супергероев со своим восьмилетним сыном, мальчишка вполне конкретно определяет роли, которые может играть папочка. «Я могу быть Лексом Лютором из «Фантастической четвёрки», – говорит он.

Следите за сообщениями Пола Уиллиса на Twitter.