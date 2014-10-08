Пора поговорить о фетише женских подмышек

Все иллюстрации Элизабет Т. Васкес

Фетишизм подмышек: он существует, но о нем мало говорят. Мы живем в эпоху, когда лизание заднего прохода находится в мейнстриме порно, но найдется не так уж много людей готовых вылизывать чию-то подмышку пока тот не кончит. Действительно ли фетиш подмышки настолько отличается от всех других причудливых вещей, которыми мы занимаемся?

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Во-первых, я поясню, что есть разница между фетишем, и состоянием когда ты просто завелся в отношении чего-то. Фетиш в истинном смысле этого слова подразумевает одержимость. Как определяют в Институте имени Кинси, «фетиш относится к сильной сексуальной озабоченности объектом, материалом, или частью тела». В принципе, если вы предпочитаете сексу с подмышкой обычный секс, это фетиш. Если вам нравится лизать и нюхать подмышки во время традиционного секса, то это скорее не фетиш, а больше просто заводящая вас вещь. Фетиш (или «половые извращения», как их иногда называют) не считается проблемой, если он не становится причиной страданий для вас или для других, хотя иногда люди просто не понимают как кто-то может заводится от таких «странных вещей».

Я помню, как в шутку выложила в свой профиль на OKCupid, что у меня волосатые подмышки, думала это остановит многих мужчин от отправления мне тонн сообщений. Я никогда не относилась к таким сайтам слишком серьезно, и в то время у меня действительно там были волосы. Так что я подумала, почему бы и нет? Я полагала, что добавив эту деталь о себе, те мужчины, которые выкладывают свои фото с голым торсом, по умолчанию сочтут меня полной, или даже хуже – какой-то феминисткой (то есть, нетрахательной). К моему удивлению, меня засыпали сообщениями мужчины, которым было либо «любопытно», либо они просили меня прислать фотографии, или прямо писали, что они любят волосы на подмышках. Я оказалась в затруднительном положении: если я побрею подмышки, я делаю мужчинам приятно, если я их не брею, я все равно делаю им хорошо. Настоящая чертова палка о двух концах. Может ли выдаться хоть один день, когда меня перестанут так страстно хотеть?

Несколько недель спустя, я начала ходить на свидания, с парнем, с которым познакомилась через сайт. Он жил в Сан-Франциско, а я в то время ещё жила в своём университетском городке Дэвис. В первый день когда я поехала к нему на свидание, всё закончилось тем, что мы провели вместе все выходные. В ночь перед моим отъездом, мы были пьяны и занялись тем, что начали кое-как раздевать друг друга. В конце концов, мы оба оказались голыми. Он перестает целовать мои губы, и съехал к моей шее и груди. В этот момент я ожидала стандартное целование сосков, но вместо этого он поднял правую руку и начал лизать мою подмышку вверх и вниз. Он сделал паузу и спросил можно ли ему продолжить. Я кивнула, и он с энтузиазмом продолжил лизать другую. Лижет и целует её. Через несколько секунд, он спросил, может ли он «прижать свой член туда». Я запаниковал сначала, думая, что он хочет «прижать» свой член мне в зад. Но он объяснил, что имеет ввиду мои подмышки, и я разрешила. Черт, да, ты можешь прижать его там, но не к заднице. Всё, только не зад.

Через примерно одну минуту, меня начали трахать в подмышку. Я по началу чувствовала себя странно, как будто меня щекочут очень толстым пальцем. Моя рука сжимала его член в каком-то удушающем приёме. Я, должно быть, выглядела наиболее жалким борцом в мире. На самом деле, благодаря Urban Dictionary (источник для всех настоящих знаний) я выяснила, что существует разговорное названия для секса с подмышкой – «bagpiping» (от англ. «играть на волынке»). Так вот кем я была – бегпипером, и волынщик сыграл тихую мелодию на похоронах моей девственности. С другой стороны, он был в приподнятом настроении. Его глаза загорелись, когда я согласилась чтоб он трахнул мою подмышку. Возможно это был первый раз, когда девушка дала ему это сделать. Он получил свой рождественский подарок.

Он кончил на кровать. После небольшой уборки, он лег рядом со мной, и я спросила его, как это было. Он ответил, что ему понравилось. Сказал, что мои волосы были мягкими и не мешали ему. Затем он спросил как это было мне. Я в пошутила, что это было как градусник подмышкой, но он не нашел шутку смешной. Тогда я искренне ответила, что это было странно, но, в то же время, неплохо. Это заставило меня почувствовать себя … сексуально? Как же я ненавижу это слово, я едва смогла заставить себя напечатать его, но я действительно не могу придумать более подходящего способа описать это чувство. Не сказать, что я редко чувствую себя таким образом. Наоборот. Просто мне было приятно, даже освежающе, видеть обожаемую часть тела женщины, кроме привычных груди, задницы или влагалища. Они вам ещё не наскучили?

Несколькими годами позже, а если быть точным, то в этом году, я занималась сексом с как-бы моим другом. Другом моих друзей и хорошим вариантом отойти от отношения, из которых я только недавно вышла. В то время как мы занимались этим, он спросил разрешения понюхать мои подмышки. Он сделал большой вдох, и, а когда собирался кончать зарыл свое лицо глубоко в мою подмышку, чтобы вдохнуть больше запаха. Он сказал, что запах тела сильно его заводит, в частности, запах подмышки. Я спросил с чего это началось, если он помнит. Он не знал. Я хотела, чтобы он объяснил мне это увлечение запахом подмышек. Он не смог ответить. Он просто сказал, что любит аромат пота. Запах подмышек невероятно различим. Он сказал, что это возбуждает его изнутри, он не может с этим ничего поделать. Еще он сказал мне, что умолял свою предыдущую подругу не пользоваться дезодорантом.

Оглядываясь назад, я жалею о том, что спросила его: «Почему?» Почему это тебя заводит? Конечно, он не знал. Я бы не ожидала от своего партнера, что он расскажет мне, почему думает что моя грудь привлекательная. Она просто ему нравится. У большинства людей не хватает времени, чтобы остановиться и задуматься: «Я люблю молочные железы потому что___». Кроме того, большинство людей не относятся к груди, как к молочным железам, и это, по моему мнению, необходимо менять. Какая ещё причина не спрашивать? Потому, что это так очевидно. Они прямо там, где все происходит – так близко к другим частям тела, которые любят лизал и сосать, и все же им редко достаётся внимание. Как бы странно это не звучало, но, кажется, фетишисты подмышек все же что-то знают.

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