Извините, но обдалбиваться, когда вы больны не лучший способ выздороветь

У каждого есть друг, который утверждает, что пойти на тусовку и обдолбаться — это идеальное лекарство, от которого почувствуешь себя на все 100%. «Чудо тусовки с целью обдолбаться» — это тема, обсуждаемая в зонах для курения, на диванах, поедая десерт, на форумах сайта «Reddit» и в группах Facebook по снижению пагубных последствий. Общая идея о том, что злоупотребление спиртными напитками и наркотиками может как-то вывести с вашего организма простуду или грипп заключается в том, что вы возможно проснетесь на следующий день, чувствуя себя паршиво, но, что важно, уже здоровым.



Я спросила пользователей одной группы Facebook, что они думают об этой идее, и получила разнообразные ответы, и некоторые из них говорили только хорошие вещи:

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«Я был чертовски болен, но когда я хорошо нюхнул, то сразу почувствовал себя здоровым как лошадь».

«Несколько раз я ходил в клуб с простудой или вроде того, и похоже все прошло??»

«Я чувствовал себя паршиво перед тусовкой, болел несколько дней, но меня пригласил друг. Проглотив парочку волшебных леденцов, я почувствовал себя как младенец. Вот это сила тусовки».

В самом деле помогает или просто откладывает неизбежное тусовка с целью обдолбаться? Разумеется, что пичканье вашего тела различными отравляющими веществами со временем заставит вас чувствовать себя только хуже.

Врачи 200 лет назад могли бы не согласиться. Лауданум — опиум, смешанный с вином или водой — называли «аспирином 19-го века» и использовали в викторианской Англии, чтобы устранить всякие болезни от кашля до бессонницы. Героин когда-то продавали вместо морфия, чтобы облегчить боль, а между 1880-х и 1920-ми годами фармацевты советовали использовать кокаин, чтобы облегчить тошноту при беременности, а также зубную боль. Ваша бабушка, возможно, даже рекомендовала выпить горячий пунш или даже три, если вы плохо себя чувствовали.

Конечно, медицина шагнула вперед с тех пор, как перестали отправлять сирот в дымоход. Но пообщавшись с некоторыми людьми, которые иногда балуются наркотиками, я узнала, что они не полностью исключают идею о том, что плохие поступки могут быть полезными. Конечно, существует туманное представление о том, что наркотики «очистят» ваш организм.

СМОТРЕТЬ:

«У меня когда-то почти четыре недели был кашель, и я подсела на таблетки, после чего он исчез», — сказала Эйприл*. «Подобное случается, если я истощена, мне кажется, что я себя так «исцеляю» — всегда задавалась вопросом, если кто-нибудь ещё сталкивался с этим!»



«Я думаю, что существует много неофициальных данных, в частности, о совместном времяпровождении с другом по имени Метаквалон, общение на вечер с которым, если вы простужены, означает, что на следующий день вы почувствуете себя намного лучше», — отметила Келли*, судя по всему, говоря о благотворном влиянии МДМА «Кроме того, многие вещи заряжают вас энергией и лишают вас усталости, поэтому, пока вы принимаете наркотики, то чувствуете себя лучше».

«Я думаю, это действительно зависит от человека», — заявил Бен. «Так как стимуляторы, такие как экстези, могут повышать температуру тела, и обычно именно это убивает вирусы и ещё много чего, когда ваш организм пытается восстановиться. Но это может иметь и обратную сторону, потому что влияет на вашу иммунную систему, которая должна восстанавить то, что разрушают наркотики. Я не могу сказать, что что-то вроде этого заставило меня чувствовать себя лучше. Я заболел и оставался больным и после употребления экстази».

Многие другие отметили, что, очевидно, это не наркотики и алкоголь лечат вас; они просто временно заставляют вас не обращать внимание на вашу болезнь.

«На мой взгляд, всё имеет свои последствия в зависимости от наркотического средства», — отметил модератор группы по снижению пагубных последствий в Facebook. «Некоторые из них могут временно помочь вам чувствовать себя лучше — примером может кто-то, кто чувствует себя слабым и усталым от болезни, принимает [кокаин] и чувствует себя бодро в течение нескольких часов, всё лишь для того, чтобы почувствовать себя только хуже, когда эффект несомненно пройдет. То же самое можно сказать и о марихуане, опиоидных и других средствах».

Дело в том, что всё это просто теории, основанные на неофициальных данных. Мне нужно было мнение специалиста по этому вопросу.

Этот специалист — Генри Фишер, директор отдела политики в «Volteface», инновационного центра политики, который исследует альтернативные варианты нынешней государственной политики, касающейся наркотиков, — лишь засмеялся, когда я позвонила ему, чтобы спросить о «Чуде тусовки с целью обдолбаться». Он, что неудивительно, был готов разрушить эту идею.

Он сказал, что когда дело касается кокаина, то употребление наркотика не может предотвратить простуду или вылечить её. «Это сосудосуживающее средство, которое может в какой-то мере открыть поток воздуха и помочь вам дышать, но это будет очень незначительная и временная помощь более серьёзной проблеме, потому что вы ложитесь спать позже, ваш организм устает и не борется с инфекцией должным образом», — сказал он. «Если вы принимаете стимуляторы, такие как кокаин, вы вряд ли будете есть, поэтому не будете питаться правильно, а когда вы больны, важно употреблять пищу и пить соответствующую жидкость».

Когда дело доходит до МДМА, Фишер считает, что идея «вывести болезнь с помощью пота — это «бабушкины сказки». «Если у вас грипп или что-то ещё, вам это уже не по душе и в любом случае вы начинаете потеть», — отметил он. «Чувствовать себя ещё жарче не обязательно полезно для вас. Если вы находитесь в жарком, потном клубе или на вечеринке, и вам нездоровится, потому что вы больны, вы будете ещё более уязвимы к другим микробам, потому что вас окружают другие, так что вы только усугубите проблему».

Давайте также не забывать о среде вне дома: «Возможно, вам будет жарковато по дороге на место встречи, но по дороге домой или уже дома в 3 часа ночи вы вспотеете и можете подхватить простуду очень быстро и станете очень уязвимыми».

Хотя вы можете подумать, что ответ вполне очевиден — наркотики плюс болезнь равно сильной боли. По словам Фишера, то же самое относится и к алкоголю. «Он может помочь вам уснуть или расслабиться, с чем борются многие люди, когда болеют и когда проводят в постели весь день, но алкоголь, безусловно, не поможет вам справиться с какой-либо инфекцией».

Photo: VICE

Так чем же обусловлен этот чудесный миф, который, если вдумаетесь, действительно является бредом? Фишер предполагает, что, во-первых, определенную роль играет совпадение — «частые простуды и грипп длятся всего пару дней, так что к тому времени, когда вы идёте на вечеринку, вы, вероятно, пошли на поправку» —, а во-вторых, психология развлечения может одурманить мыслью, что вам становится лучше: «Если вы предпримете идею сходить куда-нибудь, это может поднять вам настроение и заставить вас чувствовать себя лучше, но в действительности это не так».



Вероятно, такое состояние часто кратковременное. Эндорфины и наркотики в вашем организме действуют до тех пор, пока вам не придется иметь дело с психологическими, эмоциональными и физическими последствиями вашей ночи.

«Всё скрывает тот факт, что вы больны, поэтому вы с меньшей вероятностью будете есть фрукты и овощи и употреблять жидкость», — сказал Генри. «Все сводится к трем факторам [если вы собираетесь тусоваться]: Вы не отдыхаете, не питаетесь правильно и не употребляете воду, но всё это необходимо для лечения какой-либо болезни, будь то грипп или воспаление легких».

Теперь вы понимаете: «Чудо тусовки», как и ожидалось, — чушь собачья. Пойти потусоваться, когда вы болеете, в конечном счете, только заставит вас чувствовать себя намного и намного хуже.

@hannahrosewens

Эта статья впервые появилась на VICE UK.