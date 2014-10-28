Оказывается, французский философ Жак Лакан был настоящим мудаком.

Одно имя Жака Лакана вызывало страх в сердцах аспирантов, которых однажды попросили оспорить его крайне сложные работы. Но при всём том, что его работы читать очень сложно, философ считается одним из величайших философов 20-го века. Его еженедельный семинар был настоящим событием, его посещали самые выдающиеся философы Франции. Это, кстати, он основал фрейдистскую школу Парижа. Своими работами он перевернул мир психологии, теорию литературы, социологию и психоанализ.

С другой стороны, Лакан был настоящим мудаком. Он крал работы своих коллег, высокомерно общался и запугивал старшекурсников, а феминистки его называли самовлюблённым садистом. Он ухаживал за бывшими жёнами своих друзей. Один рецензент обозвал его “психиатром из ада”. В настоящее время, когда отдельные личности рекламируют сами себя, как например, человеконенавистник Славой Жижек; иногда адекватный, но в основном полный кретин Ричард Докинз; а также Мартин Хайдеггер, который придерживается фашистских взглядов; имя Лакана нельзя забывать.

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В том, что некоторые ненавидят отца современного психоанализа, нет ничего нового. Еще в 1995 году, Ноам Хомский, который общался с Лаканом несколько раз, описал его как “забавного и полностью осознанного шарлатана”. Три года спустя физик и резкий критик постмодернизма Алан Сокаль характеризует работы Лакана как “полный бред”, Ричард Докинз придерживается той же точки зрения, высмеивая француза как “подделку”, у которого “сила его эректильного органа равна корню квадратному из минус единицы”. Но для некоторых, Лакан является неисчерпаемым источником вдохновения.

Вместе с Клодом Леви-Строссом и Луи Альтюссером, Лакан был частью движения по развитию структурной психологии во Франции, основой которой является идея о существовании невидимых структур, которые формируют общество и культуру. Французский структурализм резко контрастирует с гуманизмом, который был популярен в то время. Это был лагерь философов, который прославлял свободную волю, поскольку такие явления как “свобода воли” всегда определяли структуру общества. Дебаты на эти темы актуальны и сегодня, в основном между теми, кто считает, что люди из просвещённого класса должны “прекратить практику” угнетения масс (прекратить махинации с капиталом и т.д.), и теми, кто считает, что противоречия и несправедливость окружают нас везде, они всегда были, есть и будут.

Лакан придерживался теорий Фрейда и заявлял, что “бессознательное структурировано как язык”. Фрейд считал, что в мечте нет ничего реального, это всё метафора. Подобно языку, бессознательное красиво представляет реальность, но в действительности не имеет ничего общего с реальностью. Чтобы понять человеческую психику, мы должны понять структуру языка разума.

“ Лакан полагал, что желание не просто относится к нашим потребностям и вожделениям. Скорее, желание – это то, что никогда не может быть удовлетворено “

Пожалуй, наиболее важной из теорий Лакана является его теория желаний. Лакан полагал, что желание не просто относится к нашим потребностям и вожделениям. Скорее, желание – это то, что никогда не может быть удовлетворено. Желание возникает из экзистенциальной недостаточности, которая похожа на открытую дыру, которая никогда не может быть заполнена. Лакан утверждал, что на самом деле мы испытываем удовольствие от постоянной нереализованости наших желаний. Такие афоризмы, как “вы хотите именно то, что вы не можете получить” или “трава всегда зеленее на другой стороне” – намёк на эту логику. Когда человек желает что-либо, будь то любовника, гаджет или хочет, чтобы произошло какое-то событие – это всегда более соблазнительно и волнующе, чем сам момент исполнения желания. Славой Жижек, широко обсуждаемый словенский писатель и современный философ, элегантно использует высказывания Лакана, описывая, почему кока-кола является идеальным товаром.

Многие из студентов Лакана, даже те, кто в конце концов отказались от взглядов своего учителя, всё ещё работают на философских факультетах. Некоторые из этих студентов, хотя и благодарны судьбе, что им повезло учиться у него, подтверждали сомнительность моральных качеств Лакана. Недавно в своей биографии, Элизабет Рудинеско описала мыслителя как “темпераментного ребёнка”, человека, который часто требовал, чтобы ликёр, сигары или еда приносились по щелчку его пальцев везде, где бы он ни был.

Обычное отношение Лакана к кражам также было задокументировано. А именно, касательно книг, которые он одолжил у своих друзей. В отличие от вашего друга, который “потерял” вашу книгу “Пятьдесят оттенков серого”, Лакан действовал умышленно. После просматривания архивов переписки Лакана, Рудинеско обнаружила, что Лакан часто писал друзьям, чтобы либо одолжить, либо купить книги, которые были редкими или были коллекционными изданиями. Когда его просили вернуть их, книги часто “терялись” и в случае, если необходимо было возместить стоимость книги, он редко выкладывал полную сумму.

Многие старшекурсники факультета психологии знают случай Эме (псевдоним Маргарет Анзье), пациентки Лакана и субъекта его знаменитой докторской диссертации 1932 года. Эме посадили в тюрьму, а Лакан был назначен её попечителем, после того как она попыталась ранить знаменитую французскую актрису Югетт Дюфло. Эме приписывали параною и помешательство, однако Лакан был очарован её романом, который она писала, пока была под его наблюдением. Даже Эме не удалось избежать его жадности, так как Лакан “позаимствовал” рукописи романа для своей научной работы. По сей день, потомки Эме пытаются восстановить рукописи.

Более серьезными являются обвинения в плагиате. Лакан известен своей теорией “стадий зеркала” – психоаналитический термин для точки в жизни, когда дети узнают себя в зеркале. Тем не менее, как и его книжное собрание, эта теория была украдена у кого-то. Рудинеско отмечает, что термин впервые был использован коммунистическим психологом по имени Анри Валлон, и что Лакан, который всегда спешил “быстро уничтожить все источники”, “всегда явно принижал значение Валлона как психолога”.

Ещё одной интересной выходкой Лакана была его “разная длительность сессий” – оригинальный способ оправдать мошенничество с оплатой его услуг пациентами. На протяжении всей своей жизни, Лакан медленно уменьшал время, которое он проводил с каждым пациентом. То, что когда-то длилось почти час психоанализа, позже сократилось всего лишь до нескольких минут, а стоило немало. И, если бы вы были начинающим студентом Лакана, вам тоже пришлось бы платить, чтобы попасть к нему на приём.

Лакан любил общепринятые французские “утончённые” вещи в еде, выпивке, женщинах и искусстве. Он любил экстравагантную одежду “сшитую согласно его указаний и требований: дорогие меха, костюмы из необычных материалов, твердые воротники причудливой формы, lavallières (галстуки) различных размеров, обувь, сшитая по индивидуальному заказу из редких видов кожи с золотом и камнями”, отмечает Рудинеско.

Рудинеско также описывает Лакана как “фетишиста”- коллекционера, который составлял детальные списки всего, что у него было. Кроме частично украденных коллекций редких и оригинальных книг, у него также были различные произведения изобразительного искусства, такие как картина L’Origine du Monde (Происхождение мира), которую Сильвия (его жена) ловко покрыла другой картиной так, что Лакан любил показывать скрытую картину своим друзьям, как подросток показывает порно. “Внутри картины находится фаллос”, любил говорить Лакан.

Одним из студентов Лакана был Феликс Гваттари, который вместе с французским философом Жилем Делеза в итоге станут самыми известными критиками Лакана. Гваттари изначально поклонялся Лакану, он был звёздным студентом. Ему повезло: Лакан разрешил студенту отвезти его домой после семинара. Как утверждал Лакан, это было частью психоанализа.

Однако, когда Гваттари встретился с Лаканом за ужином и рассказал ему про свою будущую книгу, Anti-Oedipus (“Анти-Эдип” – книга, в которой критикуются теории Фрейда и Лакана), Лакан прервал все контакты с Гваттари и начал распространять слухи среди своих друзей с целью разрушить карьеру своего бывшего ученика. (Он также запретил своим ученикам обсуждать книгу Гваттари, как биографию двоих).

Он был большим ценителем женщин, и друзья Лакана не были застрахованы от его эгоистичных желаний. В то время как его жена верила, что их брак моногамный, Лакан придавался разврату с известными французскими актрисами. Одной из таких актрис была Сильвия Батай, вы могли о ней слышать как о жене уважаемого писателя и друга Лакана Жоржа Батая. Правда следует отметить, что Жорж и Сильвия разошлись до “вмешательства” Лакана. Однако, Лакан скрыл от своих детей существование дочери, которая родился вследствие его связи с Сильвией.

“Он назвал свою любимую собаку Жюстин в честь сексуальной рабыни из книги маркиза де Сада”

У Лакана было странное чувство юмора. Например, он назвал свою любимую собаку Жюстин в честь сексуальной рабыни из книги маркиза де Сада. Он также отметил: “Там можно провести много психоанализа, но он бессилен против глупости”. Зимние виды спорта Лакан воспринимал как “концлагерь для богатых стариков”.

Идея того, что часто философы – дерьмовые люди, стала модной в последние несколько месяцев. Будь то антисемитизм Мартина Хайдеггера или тот факт, что Жижек случайно повторил теорию из журнала, который печатается сторонниками превосходства белой расы. Получается, что учитывая все эти аргументы, за и против этих учёных, мы должны либо полностью оправдать, либо раскритиковать философа. И всё предлагается, якобы бездумному читателю, которому надо сказать, что и кого читать, а также, что из всего написанного про него является правдой.

Если бы работы Лакана были на тему “как не быть мудаком”, тогда, возможно, это имело бы смысл. Именно поэтому Рудинеско утверждает, что, несмотря ни на что, мы всё равно должны изучать работы Лакана.

Слишком часто, великие мыслители совершали преступления и не жили в соответствии со своими собственными идеями. Возможно, лучше иметь идеи, которые будут вдохновлять, чем стремиться стать образцом для подражания. Иначе, в противном случае, шансы выглядеть полным мудаком очень высоки.