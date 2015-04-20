О Дженнифер Лоуренс и о том, почему Голливуд уже устал от супергероев-мужчин

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Что делает героя супергероем? Голливуд может рассказать вам, что в первую очередь герой должен быть мужчиной. Ни для кого не секрет, что самые аппетитные роли в кино достаются мужчинам. Для всех, кто сейчас вспомнит успех фильмов «Малефисента» (Maleficent), «Исчезнувшая» (Gone Girl) и «Голодные игры» (Hungry games), спешу отметить, что женщин среди ведущих актёров 2014 года, занятых в самых кассовых фильмах, было всего лишь 12%.

Это добавляет ещё больше остроты новости о том, что Стивен Спилберг берёт Дженнифер Лоуренс в свой новый фильм «Жизнь фотографа: любовь и война» (It‘s What I Do: A Photographer‘s Life of Love and War), фильм-биография о жизни фотожурналистки Линсей Аддарио.

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Получившая Пулитцеровскую премию и не имея профильного образования, Аддарио фотографирует женщин в зонах военных конфликтов. Её портреты очень глубокие, трагичные и драматичные. Они показывают женщин, какие они есть, на войне, в боли и бедности, женщины, которые страдают с мужеством и которые зачастую гордые и честолюбивые.

В 2011 году Аддарио попала в плен к боевикам ливийской армии, где ей угрожали убить и изнасиловать. На вопрос планирует ли она оставить свою работу, учитывая, что у неё есть сын, она вызывающе ответила, что не собирается, и отметила, что мужчинам никогда не задают такие вопросы. На основе её биографии сделают голливудский фильм, но он всегда будет иметь политический подтекст.

Действительно, здорово, что этот фильм скоро выйдет на экраны, но готов ли Спилберг быть режиссёром такой работы? Да, действительно, именно он задаёт стиль и тренды современных блокбастеров: он выиграл Оскар, бьёт рекорды по кассовым сборам («Челюсти» (Jaws), «Инопланетянин» (ET), «Парк Юрского периода» (Jurassic Park): все они собрали рекордные суммы в прокате), список его наград и номинаций состоит из 236 строк. Он снял 35 фильмов, но ему понадобилось более 30 лет, чтобы взять женщину на главную роль после Вупи Голдберг, которую он снял в своём фильме «Цветы лиловые полей» (The Color Purple) в 1985 года, когда Дженнифер Лоуренс ещё даже не родилась.

Почему такое происходит? Женщины тоже смотрят фильмы, ведь именно они скупают больше 50 процентов билетов в кино. Разве они не заслуживают видеть на экранах супергероев-женщин?

Вопрос может показаться поверхностным. Конечно, режиссёры знают о половых конструкциях в обществе, начиная со сказок, которые основываются на одном из семи столпов, сказок, которые рассказывают о принцессах, спасённых принцами, и побеждённых злодеях, где функции героя выполняют «прекрасные принцы».

Но, кажется, что сейчас эта формула устарела. Хотя Спилбергу удалось снять продолжения Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа и побить финансовый успех оригинальной франшизы, у других недавних работ таких, как «Терминал» (Terminal), «Боевой конь» (War Horse), «Мюнхен» (Munich) и «Приключения Тинтина» (The Adventures of Tintin) коммерческий успех был более скромным. Но во всех этих фильмах главный герой – мужчина, он крут, храбр и отважен.

В этом нет вины актёров, скорее возникает вопрос почему Спилберг не переключился на женщин раньше. Сколько раз героем должен быть Том Хэнкс? Сколько раз главным героем будет мужчина, который имеет качества всех мужчин на Земле, или такой динозавр кино как Том Круз, который съедает весь бюджет фильма? Кому-то ещё нравится Том Круз после «Особое мнение» (Minority Report)?

Спилберг снял 35 фильмов, но ему понадобилось более 30 лет, чтобы взять женщину для главной роли после Вупи Голдберг, которую он снял в своём фильме «Цветы лиловые полей» (The Color Purple)в 1985 года, когда Дженнифер Лоуренс ещё даже не родилась.

Но недостаточно просто всем нравится. Кажется, невозможно не замечать очарования самой Лоуренс, её мужества в ситуации с утечкой её фотографий «ню», её пристрастия к Макдональдс, и её привычки постоянно падать на церемониях. Однако, скорее всего, Спилберг выбрал её для своего фильма не за эти качества. Лоуренс стала самой высокооплачиваемой звездой 2014 года, возможно, именно потому, что она способна быть обычным человеком со своими недостатками. Она может принести фильму много денег, в ней есть удивительное сочетание сексуальности и здравомыслия.

Именно благодаря Киднисс Эвердинс военный блокбастер поразил всех силой, которая может жить в женщине. Но, многие восприняли это как очень радикальный шаг. Номинации на Оскар в этом году всё же были полны мужских качеств: все от «Американского снайпера» (American Sniper), «Охотника на лис» (Foxcatcher) и заканчивая «Бёрдмэн» (Birdman) и «Отрочество» (Boyhood) прославляют мужской характер и мужские качества. Хотя интересные женские роли и были представлены («Исчезнувшая» и «Интерстеллар»), однако потребуется замысловатый склад ума, чтобы рассмотреть в Розамунд Пайк из «Удивительная Эмми» (Amazing Amy) настоящего супергероя. Голливуд пытается представить женщину очень мужественной и смелой, но всегда найдутся какие-то слабости или странности, как например во «Всё ещё Элис» (Still Alice) или признаки психологических отклонений как в «Исчезнувшей», которые сносят героинь с основной линии. Для того, чтобы не оттолкнуть зрителей мужского пола, нельзя делать женщин абсолютными героями, допустимый максимум – их может спасти мужчина-герой.

Но ведь экономические выгоды от героев-женщин очевидны. Кастинг на женскую роль может достичь сразу двух целей: вы заманиваете мужчин горячими актрисами, а также их девушек, которые любят смотреть на воинственных женщин. Смог бы абстрактный и странный фильм «Чёрный лебедь» (Black Swan) собрать $329 миллионов по всему миру без сексуальной сцены с Натали Портман и Милой Кунис? Был бы фильм «Побудь в моей шкуре» (Under the Skin), сказочная феминисткая аллегория, когда-либо такой успешной, если бы не было тех промо-роликов со Скарлетт Йоханссон в нижнем белье? В этих фильмах режиссёры используют женскую привлекательность своих героинь для того, чтобы показать что-то более сложное. Это компромисс, но это только начало.

Лоуренс – талант, который бывает раз на целое поколение: в прошлом году она даже побила рекорд Ким Кардашян как человек, имя которого чаще всего ищут в Google. Некоторые говорили, что утечка её фотографий «ню» может разрушить её карьеру, но несмотря на едкие посты критиков и троллей, она осталась успешной, это был настоящий триумф. Не надо забывать, что она всегда выделялась как женщина-воин, начиная с её прорывной роли в фильме «Кость зимы» (Winter‘s Bone) 2010 года.

«Кость зимы» – низкобюджетный фильм, и Лоуренс рисковала, играя главную роль. Фильм заработал больше, чем в него было вложено, что уже немаловажно. Однако, определённый прогресс, всё же есть: независимые фильмы, детские фильмы (мы стали свидетелями успеха «Холодное сердце» (Frozen), в котором главные герои – две девушки, а сам анимационный фильм стал самым кассовым всех времён и народов), а также, фильмы ужасов. Жанр нередко квалифицируют как мусор, но в нём часто женщинам достаются самые интересные роли. В фильме ужасов «Последняя девушка» (Final Girl) девушка убегает от убийцы на крышке топливного бака. В том числе и в других фильмах «Париж: город мёртвых» (As Above So Below), «Оно следует за тобой» (It Follows), «Бабадук» (Babadook), «Телекинез» (Carrie), и «Девушка возвращается одна домой ночью» (A Girl Walks Home Alone at Night) женщины занимают главные роли, при том сами девушки далеки от образа «сладких конфеток и пушистых зайчиков».

Это удивительно, как мы повторяем некоторые тренды предыдущих поколений. Как мы привыкли к настоящим героям-мужчинам, храбрым, мужественным и благородным, у которых женщины занимают второстепенное место рядом в постели или машине на месте пассажира. Это настоящая драма, где мужчины в центре внимания, а женщины – просто помощники или аксессуары. Скучные герои, которые достигли своих пределов, но всё ещё продают много билетов. Где женщины-идолы, где Рипли и Кларис Старлингс сегодняшнего времени?

Директор по анимации фильма «Холодное сердце» жаловался, что рисовать персонажей женского пола намного сложнее, чем рисовать персонажей мужского пола потому, что женщины демонстрируют больше эмоций. Возможно, то же самое относится и к созданию женских персонажей. Но может игра стоит свеч? Будем надеяться, что режиссёры последуют за Спилбергом, и закончится эра нудных и скучных героев-мужчин, которые мы привыкли видеть на экранах (сразу вспоминается новая комедия о мошенниках «Пойми в чём фокус» (Focus)…. ).

Новая героиня Спилберга – женщина-фотограф, и фильм основан на реальных событиях фотографа. Пришло время разрушить устаревший образ мужчины-героя в индустрии кино, а сильная женщина с камерой в руках точно с этим справится.

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