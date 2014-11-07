Фото, снятые на Полароид, с конопляных полей Папуа-Новой Гвинеи

​

​На время своей поездки в Папуа-Новую Гвинею в этом году австралийский фотограф ​Джоэл Бушиер поселился в высокогорном селе, экономика которого была построена вокруг выращивания марихуаны. Из-за ссоры в деревне десять лет тому, многие жители выехали бросив своих детей. Их воспитывали оставшиеся молодые люди, и они научили детей курить, выращивать и продавать травку. Такая деятельность обеспечила общину доходом, что значительно улучшило экономическую ситуацию в деревне. Но с другой стороны, община столкнулась с большей проблемой: маленькие дети-наркоманы. Во время своего проживания с ними Джоэл снял серию снимков на свой Полароид, которая сейчас демонстрируется в Мельбурне в рамках Независимого Фестиваля Фотографий 2014.

Videos by VICE

VICE: Итак, почему Папуа-Новая Гвинея?

​Джоэл Бушиер: Эта страна всегда была в поле моего зрения. Она находится в непосредственной близости от Австралии, но я мало что знал о ней. И мне очень захотелось пожить в горной местности. Я даже не представлял, что меня там может ожидать. В один прекрасный день я взял свою камеру и уехал. У меня не было никаких идей о чём могла бы быть эта история.

Как ты встретил молодых людей и ребят выращивающих марихуану?

В первую неделю путешествия я не сделал ни единого снимка, ничего не попадалось на глаза. У меня заканчивались деньги и я буквально не мог позволить себе жилье, но у меня оставались ещё две недели путешествий. Смеркалось, и тут один парень наткнулся на меня и мы разговорились. Я спросил его где он живёт, а он пригласил меня пойти с ним и посмотреть. Я взял свои чемоданы и отправился с ним в поход через реки и джунги в горы, и наконец мы добрались до этой деревни.

Представь себе, этот местный парень приводит белого парня в деревню, у них был такой восторг. Я собирался побыть там час, но они заставили меня остаться на ночь, поэтому я себе решил: ладно, поживу-ка я здесь месяц. Я не начал фотографировать сразу. Я решил подождать и показать им свою благодарность. Однажды, после моего первого снимка, они увидев изображение, захотели и себе такое же фото. Всё оказалось легче, чем я себе представлял.

​Зак Ариас утверждает, что Полароид – неимоверно социальное изобретение, поскольку фотографии готовы мгновенно.

​Я всегда хотел снимать на Полароид. Я отдал им тот снимок, потому что они никогда не видели себя на фото такого рода. Я им открыл эту дверь.

Было ли тебе сложно снять эту историю о наркотиках и ребятишках, но без негативного контекста?

​Этот контекст должен был быть там. Хотя государство и пытается регулировать эти вопросы сейчас, но эта проблема существовала веками. И только 50 последних лет эта сфера находится под контролем.

Моя история преимущественно о детях, лишённых родительской заботы. В этой деревне произошёл конфликт из-за кофейных плантаций восемь или девять лет тому назад. Родители бросили этих детей, когда им было по шесть-семь лет.

В деревне осталось несколько молодых ребят, которым было по 20 или 30 лет и они взялись за воспитание этих детей. Они все курили марихуану, и будучи продуктом своей среды – детей они воспитали в том же духе.

Есть ли разница в употреблении марихуаны там?

Там это превратилось в настоящую зависимость и наркоманию. Они так долго курили травку, что для них это то же, что и курить табак. Там её курят сотнями лет. Они не понимают реальных последствий такого неограниченного курения. На самом деле это наркотик, который вредит им, особенно из-за употребляемого количества. Я там встречал восьмилетних детей, которые курили марихуану целый день: начинали как только вставали с постели и заканчивали, когда ложились спать. И именно в этом контексте всё выглядело довольно страшно.

Я вырос в сельских районах Новой Зеландии и видел похожую ситуацию. В нашей местности можно было встретить шестилетних обдолбанных наркоманов.

Я думаю, что, безусловно, есть люди, для которых это единственный способ провести день. В таких местностях алкоголь стоит дорого и его трудно достать, особенно в общинах, у которых нет денег. Марихуана является их первым выбором из-за простоты доступа. К тому же, это принято в многих семьях.

Чувствовал ли ты себя в опасности находясь там?

Я бы сказал, что в Порт-Морсби – да … там определенно есть что-то опасное. Я действительно видел как какие-то люди выбежали из кустов и напали на автомобиль с целью ограбления. Я видел как люди гнались за женщиной, потому что они думали, что она была колдуньей или ведьмой. Некоторые примеры их поведения выглядели очень средневеково. Опасность в городе есть, но я решил отпустить ситуацию и посмотреть что произойдёт. Попадались странные белые люди, и они начинали рассказывать мне ужасные истории. Я старался не слушать их, потому что я уже приехал и не хотел возвращаться в Австралию ни с чем.

Следовать за Беном Томсоном на ​Instagram.