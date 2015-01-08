Кто-то «украл» 100 банок консервированных человеческих мозгов из Техасского университета

Фото взято с Flickr. Пользователь Simon Scott.

Кто-то украл сотню мозгов из Техасского университета и я в шоке от этого. Потому что, если их действительно украли, значит вор совершил преступление, но, кажется, не продумал все детали до конца. Скорее всего, это сделали ради жажды погони и любви к приключениям, ведь, очевидно, сразу же возникает вопрос: где хранить сотню человеческих мозгов? Где-то далеко прямо сейчас какой-то парень или девушка ломает голову, как сохранить в тайне от полиции и близких людей комнату, заставленную банками с человеческими мозгами.

Некоторые детали об украденных мозгах. Все представители университета говорят, что все 100 банок с мозгами «исчезли», как будто их временно переложили в другое место или могут в какой-то момент вернуть назад.

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Что мне особенно понравилось в случае с украденными мозгами, так это смиренное принятие ситуации, которое продемонстрировал профессор психологии Тим Шаллерт. «Мы считаем, что кто-то украл образцы мозга, но мы не знаем этого наверняка», – сказал он порталу Austin American–Statesman. Разве это не великолепно? Каждое слово сочится поражением и смирением. Комната, в которой была сотня образцов мозга теперь пуста. Кто последним брал ключ? У нас там была партия мозгов. Где, блин, все мозги?

По основной версии, студенты, коллективно разворовывали мозги, чтобы использовать их в качестве ужасающих декораций на Хэллоуин или в качестве заготовок для студенческих розыгрышей. Но полиция воспринимает всё серьёзно. Возможно, потому что один из образцов мозга принадлежит бывшему студенту Техасского университета, сумасшедшему снайперу Чарльзу Витману. «Мы не можем найти этот мозг», – сказал Шаллерт, который мог отклониться от заготовленной речи и сказать, что-то вроде: «Мы сейчас ищем возможное местонахождение мозгов и ожидаем, что в ближайшее время они будут возвращены на место». Но нет, он – честный человек, который называет исчезнувший мозг исчезнувшим мозгом.

Оставшиеся 100 образцов мозгов переместили в более безопасное здание неподалеку, возможно, было разослано пафосное электронное письмо, в тексте которого было что-то вроде: «Всем, кто взял мозги, убедительная просьба вернуть их назад. Никаких вопросов задавать не будем», – так что всё это скоро закончится. Но пока у меня в черепной коробке находится мозг, я никогда не забуду тот факт, что однажды сотня консервированных мозгов исчезла настолько загадочно, что голову сломали даже учёные мужи.

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