Как депрессивные малыши помогают учёным изучать психику человека

Мы все такими были, приятель. Фото ​Шарин Морроу

Эта статья первоначально была размещена на VICE Великобритания

Казалось бы, сейчас трёхлетним малышам намного легче. Во-первых, у них есть IPad. Например, мой маленький двоюродный брат переигрывал меня в Angry Birds, начиная с 2010 года. И заметьте: я не чайник в Angry Birds, я очень хорошо играю. Я могу играть даже в автобусе.

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«Джоилистан», говорит он (он называет меня Джоилистан, и никто в семье не знает почему). «Джоилистан, у тебя же есть Angry Birds, правда?» И я отвечаю: «Да, есть, на моём телефоне». А он говорит: «Тогда почему ты так плохо играешь?» Так что этот чувак, которому всего лишь семь лет не только меня обыгрывает в Angry Birds, а ещё и подтрунивает надо мной постоянно. Я больше не буду покупать ему Lego. Чёрт с ним, с этим малым.

Но дело в том, что, когда я был ребёнком, моей самой любимой игрушкой был солдатик, которому я одевал мнимый парашют, а затем бросал его вниз по лестнице. Он летел некоторое время, а затем ударялся об пол. Потом я шёл вниз и распутывал солдатика и бросал снова. 90-е годы были ужасными, и они не должны никогда повториться.

Поэтому, когда ​читаю о детской депрессии в три года, я вспоминаю своего солдатика и понимаю, что такое вполне может быть. Но когда я смотрю как трёхлетний малыш орудует Skype лучше меня, я себе думаю: Отлично, этот малый уже живёт в будущем и даже не понимает этого.

Вы можете потерять много времени, просматривая множество фотографий на

​Flickr с тэгом «печальные малыши»

С другой стороны, дети испытывают сейчас сильное давление. Они должны есть намного больше каши, чем я ел в три года. Начиная с детского сада их ставят на своего рода образовательную заводскую линию, где каждая оценка «4-» за домашнее задание считается ещё одним гвоздём в гроб твоей карьеры. К тому же, мы живём во времена, когда страх болезней и бактерий зашкаливает. Как можно быть счастливым, если мама не разрешает даже ткнуть палкой дохлую крысу? Если вы нашли дохлую крысу, её обязательно надо ткнуть палкой. Это же естественно.

И вот мы входим в эти длинные и нудные дискуссии о причинах и следствиях, дохлых крысах и возможных бактериях, которые постепенно спровоцируют депрессию. Вместо этого, давайте посмотрим на ​новое исследование Вашингтонского университета в Сент-Луисе, в котором видно, что физическая форма мозга детей может многое сказать о развитии депрессии в более позднем возрасте.

По данным ​BUPA (английская частная медицинская организация) у каждого десятого ребёнка к 18 годам будет депрессия, в некоторых случаях такую депрессию можно вылечить в течение трёх месяцев, но есть случаи, когда депрессия неизлечима. В США считается, что 2,1 процента детей в возрасте от 3 до 17 лет страдают от этой болезни в той или иной форме. В Великобритании, например, согласно статистике ​около 19 процентов взрослого населения страдают депрессией. Это много людей, молодых и старых, этим людям сложно даже выйти из своего дома на улицу.

Исследователи во главе с доктором Эндрю Белденом, изучая детей дошкольного возраста, обнаружили, что с высокой долей вероятности можно определить риски заболевания по части мозга, которая называется инсула (правая передняя доля мозга). Также, они изучали вопрос того, насколько депрессия и чувство вины остаются с детьми в процессе их взросления, если признаки этого были выявлены в раннем возрасте.

«Ребёнок с патологическим чувством вины может войти в комнату и, если в комнате лежит разбитая лампу, и ребёнок на самом деле в этом не виноват, он или она начнёт извиняться», сказал Беоден. Это очень полезная информация для меня, поскольку я очень неуклюжий и разбил много ламп в гостях, но теперь я знаю, что если вдруг появится грустный ребёнок, я готов полностью взять вину на себя.

Ещё более важным является то, что такое изучение даёт глубокое понимание этих болезней, которые «косят» каждый день так много людей. Проанализировав поведение 129 детей в возрасте от 3 до 6 лет, 47-ми из них поставлен диагноз депрессии, а у 82-х детей, которым не поставлен такой диагноз, исследователи обнаружили два общих признака, которые свидетельствуют о возможной депрессии в последующие годы: правая передняя доля мозга существенно меньше левой. В 55 процентах случаев, дети испытывают глубокое и патологическое чувство вины.

Белден считает, что это исследование существенно приблизило его к ответу на ответу «на миллион долларов»: действительно ли размер инсулы определяет процесс развития депрессии, или всё-таки не лечение депрессии и чувство вины с молодого возраста изменяют клетки мозга и видоизменяют инсулу? Такой хороший вопрос, но чёткого ответа пока нет. .

Что всё это может значить для вас, человека с уже глубокой депрессией по жизни? НАДО ВЗЯТЬ МАШИНУ ВРЕМЕНИ И ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО. Ну, или, что более реалистично, продолжать есть кашу на ужин, и просто делать обычные дела и знать, что учёные совершили прорыв в области психического здоровья, и теперь они чётко видят зависимость между формой мозга и депрессией.

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