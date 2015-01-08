25 вещей, для которых вы слишком стары, когда вам стукнет 25

С Днём рождения. Свечи отображают ваши мечты. Фото от пользователя Flickr Ana C.

Я не знаю, сколько вам лет. Мне всё равно, потому что, как только вам стукнет 25, вас абсолютно перестанут беспокоить вопросы возраста, имён и личных подробностей людей вокруг вас. Они – всего лишь мешки с мясом, мелькающие перед глазами и иногда занимающиеся сексом или делающие покупки. В августе я перешёл этот рубеж. Несмотря на то, что у меня всё ещё детское лицо и телосложение, что позволяет мне заказывать блюда из детского меню, я начал чувствовать изменения внутри. Кто-то рассказал мне про какую-то очень «крутую штуку», а я даже не заинтересовался. Как-то поздно вечером я зашёл в МакДональдс и подумал: «Вообще-то, нет». После чего вернулся домой и поужинал морковкой. Я открыл сберегательный счет. «Молодой я» – это буйный я, без какой-либо ответственности, кроме работы расшифровщика телефонных звонков. «Молодой я» абсолютно разочарован этим развитием. «Старый я» – теперь я могу себя называть так, «новый я» для этого совсем не подходит.

Иногда, с наступлением сумерек я сажусь на скамейку у моря и наблюдаю за молодыми людьми, прогуливающимися по набережной. Там я с любовью вспоминаю то, чем обычно занимался, когда мне было 20 лет. Например, я сортировал Skittles по цветам, затем раскладывал их в шесть бутылок водки, а потом обливал туалет в мамином доме радужной блевотиной. Еще я очень любил смотреть фильмы о Бэтмене Кристофера Нолана и рассказывать людям, как они мне нравятся. Я читал книги и думал, что это важно. И теперь я думаю: «Каким же ужасно бестолковым человеком я был». Никто не хочет и не хотел слушать и не моё мнение о «Бойне номер пять». Блин!

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Глубокий анализ нашего SEO-шника показывает, что большинству читателей VICE 25 лет или почти 25, соответственно, им нужно руководство к действию. Послушайте меня, старого мудрого перца. Потому что я уже прошёл через это. 25-летний рубеж – это первое напоминание, что жизнь не бесконечна и вы умираете с каждой секундой (шутка!!!). И по этой причине, как раз самое время открыть глаза, включить мозги и перестать делать вещи, для которых вы уже слишком стары. Вот они:

Какие-то молодые люди, наслаждающиеся коктейлем Jägerbomb. Фото от Kris Fricke

1) Употреблять наркотики, чтобы произвести впечатление на людей

Каждый раз, когда я был под кокаином, у меня возникает порыв позвонить родителям. Однажды, покурив травы, я наблюдал, как одна моя подруга очень медленно помочилась в трусики. Неужели наркотики нужны для этого? В любом случае, это не для меня. Больше не для меня.

Если вам нравится, когда парень вас лапает руками, измазанными кокаином, тогда, безусловно, идите к нему прямо сейчас. Я даже позову его для вас. Но когда вам стукнет 25, я думаю вы ещё сто раз подумаете, стоит ли принимать наркотики, учитывая, что надо ждать дилера, а в туалет идти надо так, чтобы никто не заметил. А потом вам захочется разорвать на себе рубашку с криками: «Я ЛЮБЛЮ НАРКОТИКИ». Или может, вы просто их принимаете, потому что так делают крутые парни? В старших классах нам показывали скучные фильмы о влиянии сверстников, и чёрт возьми, они оказались правы. После 25 лет нет смысла употреблять наркотики, если вы не делаете из них смысла жизни. Так что, если вы не конченый торчок, стоит прекратить это дело прямо сейчас. (Впрочем, если вы – конченый торчок, то тоже стоит завязывать с этим).

2) Показывать свой паспорт

Прикольно, когда вас просят показать паспорт, а вы молоды и носите его с собой, потому что есть что-то прекрасное в выражении лиц людей, когда они делают подсчеты, чтобы выяснить ваш возраст по дате рождения. Но когда один и тот же бармен дважды за вечер просит вас показать паспорт, а вам уже 25, это становится утомительным. Конечно, я слишком уверенно заказываю выпивку в баре для возраста, на который выгляжу (а выгляжу я на 14). Но, знаете ли, если бы мне было 14 и я хотел бы напиться, я заказал бы Fernet или Old Fashioned за 20 долларов. Естественно, я кого-то попросил бы об этом:(

3) Есть хлеб в диком порыве

Времена, когда я мог съесть целый багет с сыром Бри и потом влезть в свои джинсы, канули в лету.

4) Пытаться понять молодых людей с их молодёжной музыкой

Я дам 100 долларов первому попавшемуся человеку, который сможет посадить меня и убедительно объяснить, почему Ник Йонас считается талантливым и симпатичным, или как можно расшифровать чтоб-либо, что говорит Ариана Гранде.

5) Пить Four Loko или Jägergrenade

Jägergrenade – разновидность коктейля «Jägerbomb», в который добавляется порция текилы. Обезьянник обеспечен когда вы выпиваете бутылку «Old English» до начала этикетки, догоняетесь Four Loko и просыпаетесь на чужом газоне, в странных ушибах, ни телефона ни кошелька. Когда вам 25 и вы не краст-панк, вы можете выкинуть такой фортель, может быть, раз в год, не чаще. Употребляйте с умом.

6) Паниковать у банкомата

Когда вы бедны, банкомат для вас нечто вроде волшебника из страны Оз, что заставляет вас обращаться с ним, как будто там внутри сидит маленький человечек, решающий, одарить ли вас деньгами или заставить себя почувствовать полным идиотом. Хуже всего, когда вы вводите ПИН-код и просите его выдать 10 долларов, маленький человечек начинает жужжать и щёлкать, ваше сердце стучит и во рту пересыхает от приятного волнения, и тут он выдаёт: «Извините, в наличии есть только 20-ти долларовые купюры». И вам приходится уходить пристыженным, потому что на счету всего лишь 15 баксов. Когда вам 25, вы уже настолько выше всего этого, что вам даже не смешно. Послать к чертям все банкоматы и грёбаные банки. Послать этого мелкого банкоматного тролля, который любит отказывать вам в возможности сходить в кино или прилично поесть. Но самое главное – послать к чертям необходимость платить за пачку лапши Рамен стаканом мелочи. Обычно, к 25 годам вам нужно найти несколько минут, чтобы понять, как управлять своими финансами. Да, он сломан. Навсегда. То есть, у вас нет денег. Фото via Flickr. Пользователь Johnny Wilson

7) Эксперементировать со стрижкой

Вам 25 и вы ещё не перепробовали все формы чёлки и оттенки волос? Значит, вы продолжает портить свои волосы на протяжении уже четверти века. Прекратите постоянно меняться. Всё, что требует более двух средств для укладки или завивки, – ненужные сложности для вашего возраста. Когда идёте в парикмахерскую, просите коротко остриженные виски и затылок для парней или «срезать кончики, но не сильно»- для девушек. Всё. Теперь это ваша стрижка навсегда. Наслаждайтесь.

8) Говорить с людьми младше 22

Я знаю эту теорию, что возраст самых молодых людей, с которыми вы можете заниматься сексом, равняется половине вашего возраста плюс семь, но я не знаю, как бы я сказал 19-летней девушке, что-то вроде: «Привет, кто-нибудь пробовал тебе объяснить, что такое дискеты?» Большинство моих разговоров просто громко повествуют о том, что происходило, когда я был в их возрасте. Это значит, что девушка в те времена под стол пешком ходила. В подтверждение этого, я отказываюсь разговаривать с кем-либо, рождённым после 1994 года.

9) Участвовать в светских беседах

Иногда я представляюсь человеку и говорю: «Приятно познакомиться», а он мне отвечает: «Мы уже знакомы». Это означает, что вы решили больше никогда не общаться с этим человеком по собственной воле. Подумайте об этом: если бы он был хорошим собеседником, вы бы непременно его запомнили. Теперь вы встречаетесь поговорить просто так с кем-то малознакомым максимум раз в год, так что эти беседы не для вас.На этом этапе, человек, которого невозможно запомнить, начнёт ныть о скучнейшей работе пиарщика. Медленно сдавайте назад, предлагая пообщаться как-нибудь в будущем. Земляне наслаждаются светской беседой. Фото от пользователя Flickr Taulu

10) Ездить извилистыми путями метро

Я никогда не смотрел Секс в большом городе, но я уверен, что главная героиня всегда ездит на такси. И как?! Её работа состоит в том, чтобы раз в неделю писать о мужчинах, чей член был внутри неё. У меня была настоящая работа (вроде как), на которой мне нужно было писать несколько статей в день. Попробуй так, Брэдшоу. Но, в любом случае, если Хопстоп говорит мне, что надо поехать, например, в Мидвуд, вместо того, чтобы сесть на поезд, которым я проеду меньше километра на запад от точки начала пути, я просто беру машину. Если сексуальная девушка из кино может себе это позволить, я тоже могу.

11) Делать покупки в торговых центрах

Я не думаю, что мое тело имеет достаточную физическую силу в мои-то годы, чтобы преодолеть невидимый, пахнущий одеколоном барьер, окружающий торговые центры, такие как Hollister. В Forever 21 весь товар сделан из туалетной бумаги, предназначенный для того, чтобы развалиться сразу после покупки. Их блузы похожи на призраков из «Поле его мечты», они не способны существовать после пересечения определённой границы, что в данном случае означает входные двери в торговый центр. Перестаньте покупать дерьмовую одежду.

12) Иметь ужасных друзей

Если мы идём выпить и при этом один я только задаю вопросы, я от этого не получаю удовольствия. Когда вы меня приглашаете в Фейсбуке на событие, которое не произойдет в ближайшие шесть недель, я подумаю, что вы идиот. Если вы говорите: «Мы должны ещё потусить», но не предлагаете время и место для тусовки, это же понятно, что мы уже не потусим. (Вполне вероятно, что мы друг друга ненавидим). Мне достаточно трудностей с тремя друзьями, которые у меня уже есть, и у меня нет времени добавлять еще одного. Чувак, вали домой. Фото от пользователя Flickr DEM

13) Паршивый секс на одну ночь

Прикрываясь заботой о людях, работа в PR – абсолютное определение ада. Показная забота длится достаточно долго, чтобы соблазнить их, сопроводить их в 15-минутной поездке на такси, завести в свою маленькую тесную квартирку и неуклюже оттрахать. Это титанический труд. И да, кстати, несмотря на все эти усилия, есть 99,9% вероятность, что всё будет ужасно. Если вы найдёте кого-то, не работающего в PR и не ненавидящего секс, забирайте его себе и никогда не отпускайте. (Но не женитесь).

14) Весенние каникулы

Если вам 25 и эта идея кажется привлекательной, ничем не могу помочь.

15) Горький, горький конец ночного загула

В следующий раз, когда часы пробьют 3 ночи, и у вас закончатся свежие идеи, кто-то спросит: «Что дальше?», поэкспериментируйте с ответом: «Давайте расходиться по домам и спать». Ничего хорошего не выйдет из попытки пробраться по снегу до единственного бара, который, по вашему мнению, может быть открытым. Что вы ожидаете увидеть внутри? Что ваши отстойные, голодные на наркотики друзья внезапно станут скорее приятными, чем отчаянными и грустными? Перестаньте себя обманывать.

16) Похмелье

Когда вам исполнится 25 и вы поймёте, что решение проблемы очень простое – достаточно выпить воды или съесть банан, вы почувствуете себя по-настоящему тупым.

17) Ждать в очереди

Позвоните родителям и поблагодарите их за то, что они водили вас ребёнком в DisneyWorld. Однажды, вы поймете, что вы смертный человек и стоять в очереди, чтобы покататься на какой-то вращающейся чашке, просто невозможно. Ваша мама любит вас со всем дерьмом внутри.

18) Подлизываться к барменам

Меня тошнит от поведения, когда человек, подающий мне напитки, делает вид, что оказывает мне огромную честь. Я не ваш друг. Это – обычное рабочее действие и я не какой-то 21-летний сопляк, который не собирается дать вам на чай. Ваша работа состоит в том, чтобы наливать жидкости в грязные чашки, забирать чашки, когда я их опустошу, и иногда бросать их в кучу на пол. Вы не Иисус, понятно? Вы – чувак с открывачкой для бутылок на поясе. Возьмите деньги, пожалуйста.

19) Не включать отопление

Одевать все кофты, которые есть у вас в наличии не является прерогативой взрослых.

Фото с Flickr Nathan Rupert

20) Фестивали

Я бывал на Bonnaroo однажды, когда мне было 20, и мне не понравилось. Это означало, что для меня больше нет способов получить удовольствие. Лучшим, что случилось со мной, был приём ЛСД, когда Phish начал играть. Я заснул и проснулся через 12 часов под одну и ту же песню. Это отстойная группа, но я не знал, как прошло время, и думал, что потерялся в гитарном соло! Что потом? Следующей хорошей вещью было использование биотуалетов в первый день до того, как территория перед ними превратилась в непроходимый ров, наполненный человеческим дерьмом. Это действительно было лучшим, что со мной произошло на фестивале.

21) Использовать подарки от скупых родственников

У каждого есть член семьи, который каждый год дарит подарочную коробку с тошнотворно пахнущими пузырьками. Обычно это лосьон, «пена для ванны» (яд для комаров, вот, что это на самом деле), и какой-то гель для душа. Когда вам было едва за 20, фокус был в том, чтобы сохранить их, и когда у вас закончатся нормальные средства, использовать подарок, чтобы дотянуть до зарплаты. Ваша бабушка/тётка/кто угодно была скупой, подарив вам такой ужасный подарок. Но вы ещё скупее, если согласны ходить в блёстках и пахнуть проклятым ананасом в течение месяца ради сэкономленных четырёх долларов.

22) Читать блоги

За исключением этого, ладно?

23) Бояться беременности

Если мне придётся слушать очередной крик подруги о том, что она могла забеременеть, я буду готов убить себя. Я не знаю, может вам стоит прекратить злиться на своего папочку и трахаться со случайными наркодилерами, с которыми знакомитесь в барах? Тогда нам не придётся проходить через это каждый месяц. Презервативы в этом городе продаются абсолютно везде, так что, не знаю, в чём проблема. Возьмитесь за ум, нам все-таки 25.

24) Любое текстовое сообщение длиннее 200 символов

Многабукаф.

25) Фингеринг

Это, однозначно, не касается лесбиянок, но для гетеросексуальных людей это что-то, вроде в натуре? Вы, ребята, можете заняться нормальным сексом! Ласкать девушку пальцем, когда у вас есть член, как минимум, грубо. Это всё равно, что рассуждать, как это скууучно играть в баскетбол, когда вы стоите рядом с ребёнком в инвалидном кресле. Я ненавижу вас.