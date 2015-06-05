Джон Сноу – единственный возможный герой в «Игре престолов»

Кит Харингтон в роли Джона Сноу в Игре Престолов. Фото HBO.

Предупреждение: если вы не втянулись в пятый сезон, знайте, что текст раскрывает многие сюжетные детали.

«Игра престолов» является классическим примером героического фэнтези, которому не хватает одного: настоящих героев. Конечно, в сериале есть много интересных персонажей, некоторые нам нравятся, что даже удивительно. Но в основном все они разочаровывают нас.

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Мать драконов Дейенерис на протяжении бесконечного количества эпизодов так и не смогла начать править Миэрином справедливо и эффективно, а её лучших воинов калечили или убивали, а сама она теряла контроль над своими драконами. Пятый сезон можно переназвать «Дейенерис терпит неудачу во всём, за что берётся». Тирион пришёл, чтобы помочь, и их разговор в последнем эпизоде был даже ничего. Но давайте забудем о его бесспорной харизме и вспомним, что он убил проститутку, которую заставил обслужить его, потому что она осмелилась переспать с его отцом. Санса снова превратилась в жертву после нескольких проблесков надежды. Арья – моя любимица из Старков, только что сделала эвтаназию больному ребёнку, и сейчас занята своим первым заданием убить многоликого бога. Она даст ему… отравленного моллюска? Не очень впечатляющая смертельная битва на мечах, на которой мы выросли. А значит, имеем единственного возможного героя: Джона Сноу.

Не то, чтобы он нам был сильно нужен. В конце концов, во многих сериалах героев нет. Сейчас часто говорят, что мы живём в эпоху анти-героев, начиная c Тони Сопрано, заканчивая Вальтером Вайтом и Доном Дрэйпером, с Фрэнком и Клэр Андервуд и, возможно, Лютером и Элис, которые нынче претендуют на звание главных анти-героев. В премьерных драмах на HBO – «Клан Сопрано», «Прослушка», «Дедвуд», «Рим» и «Тротуарная империя» – преобладают сильные, в основном белые, в основном мужского пола анти-герои. Очевидно, такая модель лучше продаётся.

И всё же «Игра престолов», будучи работой в стиле героического фэнтэзи, принадлежит к жанру, отличному от любой другой драмы на НВО. Когда Джордж Р. Р. Мартин начал работать над повестью «Песнь льда и огня» в начале 90х, он специально решил писать её в жанре противоположном его собственному. Вместо героя, имеющего скромное происхождение (возможно, с вкраплениями тайной принадлежности к знати или божественного благословения), его главные герои – почти все члены Великих домов Вестероса. Хотя многих унижают или убивают, все они начинают довольно мощно. Это история междоусобного конфликта горстки людей, но в связи с которым страдают все вокруг.

Пока Мартин работал над своей первой книгой, вышел рассказ «Колесо времени» Роберта Джордана, в котором речь идёт о быстром превращении простого крестьянина в Дракона Реборна, наводящего страх на весь мир. Фокус Мартина на элите, которая хочет оставаться элитой, без мистического возвышения крестьянина (или в этом случае хоббита) до славы и силы, становится определённым недочётом такой модели.

Тем не менее, Джон Сноу – тот герой, о котором постоянно говорится как в книгах, так и в кино, где сюжет так сильно наследует традиции героического фэнтези. С одной стороны, он скотина. Конечно, он нелегальный сын Неда Старка, Лорда Винтерфелла, и по сравнению с другими людьми он рос в отличных условиях, но его относительное одиночество заметно с самых первых серий. Кэйтилин Старк, жена Неда, ужасно с ним обращается. Он чувствует себя чужим в своей семье. Его и Тириона связывает (как бы) то, что они другие. В конце концов, Джон идёт к Стене и вступает в Ночной Дозор. Как Рамси Болтон в седьмом эпизоде, Джон неплохо справился, и становится известным как Лорд Командующий. Станнис даже предложил ему весь Винтерфелл. Хотя Джон героически отказался, чтобы остаться верным себе.

Фактически, большая часть истории Джона – это классические поиски героя. Он покидает город и начинает странствовать, сначала в Чёрный замок, а потому едет в экспедицию на север. Там он отстаёт от своих спутников и его берут в плен, он убивает своего начальника Куорена Полурукого (по команде Куорена, чтобы Джон мог проникнуть к Одичалым), противостоит сверхъестественным силам на севере, влюбляется в Игритт – красавицу Одичалых, с которой занимается сексом у горячих источников. Позже он предаёт Игритт, чтобы сохранить почётный статус, его повышают до командующего обороной Чёрного замка против огромной силы, и его даже спасает неожиданное прибытие короля. Среди персонажей «Игры престолов» он сам по себе герой.

В последнем эпизоде Джон Сноу поплыл на север к Суровому дому, где собралась основная масса Одичалых. Когда орды зомби начинают спускаться, он склоняет большинство Одичалых к своему плану, создавая первое подобие союза между народами, которые веками воевали. Единственный из всех главных персонажей (возможно, за исключением Станниса и Мелисандры, но давайте вспомним, что Станниса считают убийцей своей дочери ради политических преференций), Сноу понимает приближающуюся экзистенциальную угрозу и какие силы понадобятся, чтобы вступить с ней в бой.

Более того, у Джона, возможно, есть тайная история происхождения, неизвестная даже ему – такой часто используемый инструмент в спекулятивной фантастике (вспомните Люка Скайвокера в «Звёздных войнах» – ещё одного героя, имеющего классическую историю познания). Книги и сериал очень скромно указывают на происхождение Сноу, и все были б сильно разочарованы, если б оказалось, что Нэд Старк (что очень противоречит его характеру) повалялся в сене с какой-то фермерской девушкой или проституткой. Теорий огромное множество (примите во внимание, что по этой ссылке находится много непроверенных спойлеров), и если что-то из них правда, то это только подкрепляет чувство, что он единственный настоящий герой сериала. Его происхождение было скрыто от его окружения, чтобы открыться в самый правильный драматический момент.

Это если он сможет договориться о прибытии орд перепуганных Одичалых на юг от Стены, заставит своих обезумевших братьев быть уступчивыми, окажет сопротивление махинациям Станниса и Болтонов и сможет сдержать собственные угрызения совести из-за смерти Игритт на его руках (после того, как ей в спину выстрелил Олли – фермерский мальчик, который собственными глазами видел, как Одичалые убили его семью). Честно, решение Тириона напиваться каждый раз, когда появляется возможность, или решение Дейенерис замуровать себя в пирамиде с корыстным любовником выглядят намного более разумными, чем попытка Джона спасти Семь королевств. Роль героя – это сплошные проблемы.

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