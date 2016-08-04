«Письмо не приносит мне счастья»: интервью с Джой Уильямс

Джой Уильямс – одна из величайших ныне живущих писательниц Америки. Её карьера началась ещё в 1970-е, когда легендарный редактор Гордон Лиш опубликовал некоторые из самых ранних её рассказов, а Джордж Плимптон опубликовал её дебютный роман, «State of Grace» – «Состояние благодати» (1973 год), под книжным импринтом «Paris Review». Этот роман стал финалистом Национальной книжной премии, а её новейший роман, «The Quick and the Dead» – «Быстрый и мёртвый» (2000 год), стал финалистом Пулитцеровской премии. В прошлом году RandomHouse опубликовал «The Visiting Privilege» («Привилегия посещения»), сборник новых и избранных рассказов, представляющие всю её длительную карьеру. В этом году выходят в свет «Ninety–Nine Stories of God» («Девяносто девять рассказов о Боге»), сборник рассказов и басен, который ранее был доступен только в виде электронной книги.

Несмотря на своё название, «Девяносто девять рассказов о Боге» не являются религиозной книгой – по крайней мере, в традиционном смысле. В этих рассказах на одну-две страницы совершенно выдуманные истории смешиваются с чужими байками и цитатами из газетных заголовков, а также биографиями таких непохожих личностей, как Франц Кафка, Тед Качинский и О. Джей Симпсон. Когда Бог всё-таки появляется, он, как правило, изображается неуклюжей сущностью, позабывшей, для чего она, собственно, вообще заварила всю эту кашу с творением. Можно увидеть, как он пытается приручить черепашку или принимает участие в гонках на выживание, к экзистенциальному ужасу выбранной им машины. В какой-то момент стая волков рассказывает ему, как им тяжело живётся, но тем не менее благодарит его за то, что тот «всё равно пригласил нас поучаствовать в твоём плане». Бог сохраняет серьёзность, но думает: что же это за план, о котором говорят его сыновья?

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Для организации настоящего интервью Уильямс, которая, как широко известно, избегает Интернета и других современных технологий, отправила мне открытку с изображением сарайчика в Оклахоме и своим телефонным номером. В итоге мы сошлись на том, что она закончит вопросы и отправит их мне по почте; так и вышло – на бумаге с машинописью.

VICE: В ваших художественных произведениях часто рассматриваются животные и мир животных. Критики часто говорят о способности литературы усиливать эмпатию к другим людям, но как насчёт мира природы? Может ли литература приблизить нас к пониманию животных или они в конечном счёте не поддаются нашему познанию?

Джой Уильямс:Это люди не поддаются познанию – кто может понять или объяснить их жестокие поступки, нарциссизм и нигилизм? Когда-то мне достаточно сильно нравилось слово «эмпатия». Теперь мне кажется, что ему страшно не хватает силы. А «сочувствие» недостаточно твердо. Нам нужен радикальный сдвиг в сознании, более интенсивное понимание целого, в которое входит гораздо больше, чем мы предпочитаем считать. Я написала небольшой текст об охотниках за трофеями. Журнал, который должен был его взять, его не взял. В тексте я придерживалась мнения о том, что охотники за трофеями – это психопаты. Полагаю, это опасное представление, а разделяют его не все.

Рассказы в «Девяноста девяти рассказах о Боге» были частично вдохновлены столь же забавным, философским и мрачным сборником Томаса Бернхарда «Имитатор голосов». Можете ли вы рассказать о влиянии этого «чокнутого гения австрийской литературы» на своё творчество?

С работами Бернхарда меня познакомил Уильям Гэддис. Сначала я подумала, будто он сказал «австралийский писатель», и я сказала: «Ой, как Патрик Уайт, я очень люблю Патрика…» «Господи, нет, – изрёк мистер Гэддис, – австрийский…» Я так и не поняла, как Бернхард умудрился стать успешным драматургом, так неодобрительно относясь к совместной работе с людьми. Как бы то ни было, он чудесный, вкусный, его работу невозможно разбить на части. Его маленькая книжечка «Имитатор голосов» меня однозначно вдохновила. Несколько ранних произведений были вполне в его духе – к примеру, «№ 32» и «№ 82». Не знаю точно, где нашла собственный голос для этого дела. Возможно, это был «№ 2» или «№ 70». Мне приятнее всего, когда Бог появляется надолго – когда он висит вместе с летучими мышами, на гонках на выживание или в аптеке, – но я старалась не сделать это основным подходом. В «Девяноста девяти историях о Боге» использовано много разных тонов. Разумеется, он одновременно повсюду, но он наверняка устаёт от постоянных появлений.

Открытка от Джой Уильямс. Любезно предоставлено Линкольном Мишелем

Многие из рассказов как будто основаны на выдержках из газет или других реальных текстах. Собираете ли вы поразительные истории из жизни или интересные отрывки текста для использования в художественных произведениях?

Я храню тетради. «№ 54» пришёл прямиком из газетного заголовка. «РАК – НЕ ПОМЕХА 86-ЛЕТНЕМУ ОХОТНИКУ, УБИВАЮЩЕМУ ЛОСЯ, НЕ ВСТАВАЯ С КРЕСЛА». У меня в тетрадях есть всё – от совета из «Милдред Пирс» Джеймса Кейна («Никогда не продавай пляжный домик») до фото ищущей хозяина собаки Фило, которая «хорошо ведёт себя на прогулках и ищет дом, в котором будет получать внимание в умеренных дозах».

Почему вы решили в «Девяноста девяти рассказах о Боге» приводить названия в конце рассказов?

Я писала эти крохотные текстики. Они казались недостаточно крупными, чтобы иметь собственные названия. Затем я осознала, что им важно иметь собственные знаки. Некоторые из них уходят глубже в рассказ или же их размещение помогает уточнить мысль. Я ни разу не начала с заголовка. Не знаю! Некоторые более разговорные, забавные. К примеру, для «№ 89» это представляется единственным выходом.

“Письмо не приносит мне счастья. Я об этом уже говорила”, — Джон Уильямс

Ваши рассказы наполнены язвительным юмором, и это едва ли не самые забавные работы, которые я читал. Источником юмора нередко является сам синтаксис и сама лексика. Вы редактируете и корректируете тексты так, чтобы придать больше юмора, или это проявляется естественно в процессе написания?

Я мало исправляю. Слишком медленно работаю. Забавна ли я? Письмо не приносит мне счастья, я об этом уже говорила, но однажды я сказала одной компании, что засмеялась от предложения, которое написала для рассказа под названием «Гамлет». У одного мужчины был ручной бобёр, живший у него дома в собственном домике из веточек. «Разделив трапезу с моим другом, ты разделил трапезу с моим бобром». И тишина.

Достаточно ли ценят этот юмор критики и читатели?

Полагаю, запрос на юмор слишком высок.

Есть такая история из вашего интервью в ParisReview, которую я всегда вспоминаю. Вы рассказываете о том, как показали свой блестящий рассказ «Taking Care» («Забота») другому писателю на писательских курсах. Рассказ ему понравился, но он хотел, чтобы вы вырезали последнюю строку: «Они вместе входят в сияющие комнаты». Вы говорите, что в отчаянии, и не вырезаете строку, потому что «она переносит рассказ в сферу небесного, куда он и стремится». Существует ли изначальная связь между художественной литературой и небесным?

Если это искусство, то, полагаю, так и есть. Разумеется, речь не о художественной литературе в общем.

Хотя этот инцидент произошёл в Yaddo, а не в классной комнате, мне любопытно узнать, как вы как человеком посещавший курсы писательского мастерства и преподававший их, к ним относитесь.

Сейчас они, как и всё, стали слишком корпоративными. Но писателям иногда нужно вылезать из комнаты. Я терпеть не могу говорить о процессе или ремесле. То есть не говорю, не могу. У Бернхарда есть чудесный рассказ о танцоре и танце. Невозможно слишком хорошо осознавать, что вы делаете.

Машинописная страница из «8 EssentialAttributesoftheShortStory (andonewayitdiffersfromanovel)» («8 необходимых атрибутов рассказа (и одно его отличие от романа») Джой Уильямс. Любезно предоставлено Линкольном Мишелем

В вашем творчестве присутствует огромное стилистическое разнообразие – от плотной готической прозы «Состояния благодати» до более минималистской философской прозы «Девяноста девяти рассказов о Боге». Считаете ли вы, что ваш стиль развивается, или свой стиль создаётся в каждой работе?

Каждая работа создаёт свой собственный путь к тому, чтобы быть рассказанной. Не знаю, как я делала то, что сделала в «Состоянии благодати», но после этого совсем не знала, как сделать это ещё раз. Пол Боулз сказал Джейн, что ей следует использовать доступные писателю «молоток и гвозди», приёмы и инструменты построения повествования. Но ей приходилось каждый раз изготавливать себе молоток и гвозди прежде, чем начать.

Хотя очень много говорится о том, что рассказы должны естественным образом подходить нынешнему рассеянному вниманию, рассказы как будто и дальше теряют значимость в литературном мире. Считаете ли вы, что это правильно? Что такого в рассказах, что не привлекает нынешних читателей?

Это ужасно! Не знаю, почему рассказы не привлекают читателя. Может, их недостаточно хорошо излагают, может, они не увлекают читателя на самом таинственном уровне. А именно такова, в конце концов, должна быть их специализация.

Возможно, вдохновившись этим последним вопросом, Уильямс приложила небольшой листок бумаги со своим списком «8 необходимых атрибутов рассказа (и одно его отличия от романа)». Я воспроизвожу его ниже:

1) Должна быть чистая, прозрачная поверхность, под которой происходит большое волнение

2) Анагогический уровень

3) Предложения, которые замечательно смотрятся по отдельности

4) Зверь внутри, который благословляет

5) Внутренние голоса, которые являются или становятся жутко хаотично внешними

6) Совершенно необходим постоянный контроль

7) Воздействие рассказа должно не ограничиваться естественностью и доступностью описанной в нём ситуации и его лексики

8) Необходима определённая холодность в исполнении. Это не та форма, которая терпит утешения, но если утешение предоставляется, оно должно прийти из неожиданного источника.



Роман желает подружиться с вами, рассказ – почти никогда.

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«Девяносто девять рассказов о Боге» Джой Уильямс вышли в издательстве TinHouse и доступны в книжных магазинах и Интернете.