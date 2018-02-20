Как «Брексит» повлияет на ваши телефонные счета во время отпуска в Европе

Прошло не так много времени с тех пор, как телефонный счёт во время отпуска мог обойтись в такую же сумму, как ваш рейс, отель или общий сбор за неизбежный поздний выезд. Но в прошлом году законодательство ЕС отменило непомерный тариф за роуминг, а это означает, что вы сможете вызвать такси Uber в Берлине, проверить погоду в Брюгге, отправиться в Берген или протратить всё вечернее время на проверку новостной ленты в Instagram, не заботясь ни о чем.



Затем начался выход Великобритании из Евросоюза («Брексит»), и теперь будущее такого существенного улучшения во время поездки во все европейские туристические направления находится под угрозой.

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«Если правительство не начнет действовать, то после «Брексита» жители Великобритании не смогут «почувствовать себя, как дома», пользуясь своим телефоном во время поездок, что в итоге приведет к увеличению расходов», – сказал Алекс Нилл, управляющий директор товаров и услуг для дома потребительской ассоциации под названием «Which?». «Люди ожидают, что будут защищены от больших счетов за телефон и после «Брексита», поэтому закон ЕС о роуминге должен быть перемещён в британское законодательство. Правительству также необходимо заключить торговое соглашение, которое будет ограничивать оптовые сборы британских операторов с мобильных компаний в ЕС, чтобы клиенты могли дальше использовать свои сотовые сети за границей без дополнительных затрат».

Однако, учитывая, что правительственная команда «Брексита» ведёт переговоры почти по всем фронтам, и у них это плохо получается, я бы не рассчитывала, что в скором времени они разберутся с этим.

«После «Брексита», возможны несколько сценариев», – написано в информационном документе Палаты общин, посвященной этой теме. «Некоторые специалисты предупреждают, что цены на услуги оптового и розничного роуминга будут увеличиваться, если не будет достигнута договоренность о замене взаимных предельных цен на оптовые тарифы на роуминг».

Правительство указало, что повторное введение розничных платежей за роуминг может зависеть от того, хотят ли сами операторы предлагать услуги бесплатного роуминга. Поэтому, особенно в случае самого негативного сценария «Брексита», операторы-разбойники будут иметь полную свободу действий для восстановления 45 пенсов за минуту звонка и 6 фунтов за 1МБ данных, которые ЕС запретил вопреки их желаниям. Жадность, теоретически, может превзойти обычные правила приличия и отправить британских отдыхающих и гостей Великобритании на десять лет назад.

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• После «Брексита» Three будут поддерживать ЕС роуминг стандарт без каких-либо дополнительных плат.

• Пресс-секретарь 02 сказал: «Мы сотрудничаем с правительством в отношении того, что может произойти после официального выхода Великобритании с ЕС».

• Операторы «Vodafone» и «EE» не ответили на просьбы VICE разъяснить, вернут ли эти обдирательские платы.

Эта неопределенность только подтверждает опасения, что «Брексит» является призраком прошлого Британии – эпохи, когда шоу «Generation Game» Джима Дэвидсона было отмечено как самая просматриваемая программа в субботние вечера – которая вскоре вернётся на наши экраны и напомнит, кем мы когда-то были.

«Поскольку мир становится всё теснее, а многие из нас часто путешествуют и первый раз целуются за границей, вполне естественно, что инфраструктуры, всё-таки, наверстали упущенное», – отметила Кэндис Синклер, которая до введения правил ЕС заплатила 200 фунтов стерлингов после того, как не переставала звонить парню из Швейцарии. «Меня очень расстраивает сегодняшнее подвешенное состояние, и этот «Брексит» снова приведёт нас во времена мелких племен, когда остальная часть Европы будет продолжать программу «Erasmus», международные звонки и прокладывать дорогу по всему континенту».

Проблема стала столь же реальной для британцев, которые находятся за рубежом.

«Плата за роуминг нередко мешала повседневной жизни», – заявила Роуз Нолан, которая пользуясь своим 3G интернетом получила громадный чек за роуминг, после чего она установила Wi-Fi в своей французской квартире, пока училась по обмену. «Внезапно мне нужно было заплатить 100 фунтов стерлингов за роуминг».

Помните, когда кампания «Leave» обещала, что «Брексит» позволит нам «вернуть контроль»? Именно так всё может выглядеть.

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