Как двое бездомных нашли дом на eBay

В ноябре 2017 года Дирк и Стефан, два бездомных из Берлина, разместили объявление на eBay в поисках «домовладельца с добрым сердцем», который помог бы им покинуть улицы. «Мы двое хороших, разумных, бездомных мужчин, которые хотят вернуть свою жизнь в нормальное русло», – говорится в их рекламе. «Нам обеим чуть более 50 лет, наркотики не принимаем и не являемся алкоголиками».



Платить за аренду не было проблемой для них. Они работают неполный рабочий день — доставляют пивные бочки, помогают людям в их покупках и отводят домашних животных к ветеринару. «Каждый месяц мы зарабатываем от 2100 до 2300 долларов», – заявил Дирк. «Этого достаточно, чтобы позволить себе снять квартиру».

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Но арендодатели в Берлине все равно не сдавали им квартиры в аренду, потому что у них не было кредитной истории, они не могли представлять платежные квитанции за несколько месяцев, или доказать, что они не имеют никаких задолженностей. Кроме того, пара не могла внести большой депозит, который большинства домовладельцев в городе требовали от арендаторов.

После того, как их поиск был предан гласности, Дирк потратил много времени на звонки из ТВ-каналов, которые предлагали им возможность появиться на немецком телевидении, однако Дирк и Стефан им всем отказали. Они не хотели такого внимания – они просто хотели снять квартиру.

Наконец, через месяц после того, как их объявление стало публичным, им предложили квартиру. Я поговорил с Дирком об их поиске, о их новом доме и о том, почему они отказались от возможности стать знаменитыми.

Foto: Rebecca Baden

VICE: Привет, Дирк. Итак, как Вы в итоге получили квартиру?



Дирк: Итальянский бизнесмен связался с нами. Он увидел нашу рекламу и имел квартиру, которая была доступна для аренды. Я не верил, пока мы фактически не подписали контракт на прошлой неделе. Невероятно, но это также аренда без ограничений.

Квартира находится в старом здании и имеет две комнаты, кухню и ванную комнату. Я плачу за все 740 долларов. Она находится в районе Моабит в центре Берлина, это отличное место.

Знаете ли Вы, почему он решил сдать вам жилье?

Он сказал нам, что, когда он впервые выставил объявление по поводу квартиры, то сразу же получил сотни запросов. Однако он глубоко религиозен и отметил, что его внутренний голос — или Бог — поручил ему подождать немного перед тем, как принять решение, кому ее сдать.

Через несколько дней он увидел наше объявление и сразу связался со мной. Я объяснил ему, что у нас нет кредита или справки о доходах, но он сказал, что все в порядке, и что даст нам шанс. В конце концов мы узнали, что 20 лет назад его бывшая девушка выгнали его из дома, в результате чего он неделю был без крова. Он смог с пониманием отнестись к нашему положению.

Много ли людей связались с Вами после того, как ваше объявление начало широко пользоваться поддержкой так широко делилось и было широко освещено?

Было так много запросов от журналистов, а невероятное количество людей на Facebook предложили нам вещи — например, мебель. Помимо этого, мы собрали почти 2300 долларов благодаря кампании по коллективному сбору средств, которые пошли на депозит.

Тем не менее, нам все равно нужна стиральная машина с верхней загрузкой и выгрузкой. Не могли бы вы добавить это в свою статью? Нам нужна с верхней загрузкой и выгрузкой, а не с фронтальной загрузкой и выгрузкой.

Некоторые люди предлагали вам работу, да?

Только рассмотрение всех запросов заняло большинство времени за последние две недели, но мы оба продолжали работать неполный рабочий день. В будущем я хочу начать свой собственный онлайн-бизнес.

Люди узнали Вас?

Мои друзья знали, что наша история была в СМИ, но, к счастью, незнакомые люди не говорят со мной об этом — никто не узнал нас на фотографии в объявлении. Я не хотел бы быть знаменитым и это была одна из причин, по которой мы не хотели идти на телевидение. Даже когда они предлагали нам деньги — до 590 долларов за программу — мы сказали «нет», потому что не сделали это, чтобы стать знаменитыми. Мы просто хотели найти жилье. Я не мог пойти на телевидение в субботу утром, а на следующий день спать на улицах. Все бы увидели меня и смеялись бы надо мной.

Первоначально эта статья появилась на VICE Germany.

