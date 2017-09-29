Как джинсы губят планету

Сентябрь является международным месяцем моды, во время которого во многих городах мира проводятся показы новейших нарядов. Требовалось целых шесть месяцев, чтобы эти модные прикиды смогли с показов попасть в магазины. Однако сегодня многие из них уже находятся там и в то же время их демонстрируют на подиумах.



«Быстрая мода» – оживленная распродажа дешевой модной одежды (как H&M) – привела к появлению в США «холостой культуры». Мы покупаем в пять раз больше одежды, чем в 1980-х годах, и выбрасываем около 13 миллионов тонн в год, а большая часть из нее попадает на мусорные свалки. Джинсы являются одними из немногих вещей, которые мы, как правило, сохраняем на долгое время. Мы используем огромное количество воды и химических веществ, чтобы их сделать, хотя в настоящее время предпринимаются меры для смягчения последствий. Однако при ежегодном производстве 2 миллиардов джинсов по всему миру, понадобится предпринимать широкомасштабные и последовательные усилия, чтобы добиться значимых изменений.

