Как можно проверить, являются ли ваши дорогие кроссовки подделкой

Ю-Минь Ву не мог позволить купить себе кроссовки, пока не поступил в колледж. Он рос в Нью-Йорке будучи ребёнком китайских иммигрантов, которые должны были работать в подпольных цехах и ресторанах, поэтому Ву никогда не просил родителей деньги на покупку кроссовок.



Теперь в коллекции Ву 900 экземпляров кроссовок, и он является одним из соучредителей «Sneaker Con», которая служит самопровозглашенной «крупнейшей в мире выставкой кроссовок». Эта выставка вышла на международный уровень, появляясь в куче новых мест и привлекла многих фанатов. Однако учитывая, что тысячи людей перепродают кроссовки, то всегда будут попадаться подделки. Поэтому Ву решил запустить программу проверки подлинности кроссовок, согласно которой клиенты «Sneaker Con» смогут проверить обувь до того, как они выкинут на них пару тысяч долларов.

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VICE встретился с Ю-Минь Ву на «Sneaker Con» в Торонто, чтобы узнать больше о выставке, программе проверки подлинности и о том, как отличить подделку.

VICE: Итак, на выставке «Sneaker Con» у Вас есть программа проверки подлинности, скажите мне, что такое проверка подлинности кроссовок?



Ю-Минь Ву: Это не официальная работа, однако мы помогаем нашим участникам выяснить подлинность их обуви. Особенно молодёжь приходит и не знает, досталась ли им настоящая обувь или подделка, для них это не огромная проблема, однако они хотят успокоить себя: «Эй, я купил подлинную обувь». Мы просто помогаем людям совершить обмен и знать, что они получают подлинную обувь.

Что побудило вас начать программу проверки подлинности кроссовок в «Sneaker Con»?

Несколько лет назад у нас был один парень, купивший кроссовки, которые оказались фальшивыми. Он подошел к нам в слезах, и вот тогда мы поняли, что у нас проблема. В конечном итоге, мы вернули ему деньги, взяли обувь и использовали её в качестве примера того, что нам нужно сделать в «Sneaker Con».

Действительно ли подделка является серьёзной проблемой?

Для «Sneaker Con» это не огромная проблема. У нас есть одна или две подделки. Есть ребята, которые видят «Sneaker Con» как возможность. Если вы заходите в места, где есть дорогостоящие товары, то кто-то попытается вас ограбить.

Можете ли вы рассказать мне о процессе удостоверения подлинности кроссовок, что конкретно вы ищете?

Итак, первым делом мы смотрим на коробку, чтобы увидеть, хорошо ли она структурирована. Мы смотрим на набивку, чтобы увидеть, хорошо ли она напечатана – четко ли всё напечатано, и что всё, что должно быть там, находится там, где должно. Сначала мы смотрим на это, а затем смотрим на остальную конструкцию коробки. Хотя коробки могут быть немного помяты, с точки зрения того, как они должны выглядеть, они всё равно должны быть хорошими. Мы смотрим на этикетки, чтобы убедиться, что все цифры и всё остальное совпадает.

Иногда эти цифры реально не совпадают, или там могут быть опечатки. Трудно сказать что-то о этикетках, потому что у разных стран разные этикетки, поэтому мы обычно не используем их, однако смотрим на номер, чтобы убедиться, что он правильный.

И я также могу разглядеть там ценник.

Да, это действительно очень дорогая обувь и на неё высокая цена. Очевидно, что когда кто-то платит за эту обувь, он хочет получить подтверждение её подлинности. Поэтому мы сначала смотрим на коробку, пока что всё выглядят настоящими. Но опять же, кто-то может просто поменять обувь. Так что мы достаем кроссовки и кладём в коробку. Во-первых, мы смотрим на изготовление обуви, нужно убедиться, что она подходит. Во-вторых, мы нюхаем её.

Нюхаете этот кроссовок?

Мы нюхаем с условием, что их не носили. Мы следим за тем, чтобы не было никаких токсичных клеев, много крупных компаний, особенно «Nike» и «Adidas», больше не используют токсичные клеи. Если вы чувствуете запах, и он пахнет довольно токсично – это значит, что что-то не так. Это простой знак. Мы также смотрим на шнурки, на шов. Всё выглядит довольно подлинным, они одинаковые. В некоторых из подделок шов немного кривой. И тогда мы смотрим на подошву. Там нет ни бракованных оттисков, ни зазубрин по краям. Вокруг всё чёткое и чистое. Поэтому по большей части мы знаем, что обувь настоящая. Это легко заметить самому. Мы также смотрим, насколько хорошо они склеены, так как на некоторых подделках клей может выплывать наружу. Если бы это был плохой кроссовок, и он выглядел бы на «четверку», то тогда мы бы посмотрели внутрь, там должно быть указание, что он «второго сорта».

Кроссовок проходит тест на запах/ Via Daily VICE.

Мы также смотрим на логотипы, чтобы убедиться, что они хорошо напечатаны, а также на шов. Похоже, что заводы по производству подделок научились хорошо шить, но в какой-то степени они просто не могут сделать это правильно, потому что у них нет гарантий качества и высокотехнологичных станков, которые есть у производителей, работающих в законодательном поле. Заводы по производству настоящей обуви инвестируют миллионы с точки зрения их стоимости выпуска. У поддельных фабрик нет таких денег, чтобы вкладывать средства в производство высокого уровня. Вот как мы законным образом проверяем кроссовки, и сразу же можем сказать «насколько он настоящий». Кроме того, я его трогаю, в моих руках он кажется правильным, однако это также из-за многолетнего опыта. Когда мы покупаем высококлассные вещи, мы должны смотреть на всё: достать стельку, посмотреть на этикетки и убедиться, что всё правильно. После всех этих проверок мы отмечаем их биркой и говорим, что это настоящие кроссовки.

Итак, вы используете зрение, прикосновение, запах – человеческие чувства. Поэтому есть и место для человеческой ошибки, что вы говорите тем, кто считает, что «этого недостаточно»?

Я бы попросил их принести мне подделку и я бы показал им разницу. Пока они не скажут, что у меня есть подделка, и это выглядит, как подделка, я буду говорить «мы правы, у нас есть многолетний опыт». Это всё, что мы можем сказать; и если они решили, что обувь является подделкой, мы мало что можем сделать. Мы можем вернуть их на завод «Adidas» и сказать: «Эй, ребята, Вы можете подтвердить?»

У Вас когда-нибудь была обувь, которую вы не могли аутентифицировать?

Да, иногда мы получаем кроссовки, которые настолько стары, что нам не с чем сравнивать. Или были кроссовки настолько ограниченной серии, что мы никогда не видели их и у нас не было похожей обуви, чтобы можно было сравнить их. Так что, обычно это очень старые кроссовки или очень ограниченного выпуска.

Что вы скажете тем, кто находит оправдания тому, чтобы покупать подделку, заявляя: «Это выглядит так же, но стоит намного меньше?»

Такой человек решил, что он чувствует себя комфортно, покупая подделку. Он доволен. Я лично предпочел бы, чтобы люди покупали копию, чем полностью поделанную. «Копия» означает, что это бренд, только более низкого класса. Это то, что я могу сказать этому человеку, однако если он доволен покупкой подделки, мы не можем изменить его мнение. Но мы сделаем всё возможное, чтобы дать ему понять, почему он не должен покупать подделки.

Почему люди не должны покупать подделки?

Бессмысленно покупать подделку. Вы поддерживаете заводы по производству фальшивок, а значит поддерживаете мошенников и преступников. Криминальные предприятия. А кто знает, что эти парни делают с этими деньгами?

Как стать хорошим аутентификатором?

Как я уже говорил, это парни, которые много лет работают в этой отрасли. На протяжении всей своей жизни они перетрогали столько обуви, что могут просто взглянуть на неё и сказать «о, это подделка». Не моргнув даже глазом. Именно такий ребята являются хорошими аутентификаторами.

Какие кроссовки копируют больше всего?

Серия кроссовок «Air Jordan», которые по-прежнему являются одними из самых копированных кроссовок из-за их истории и ценности. Кроме того, копируют много моделей «Yeezy» из-за их стоимости и ограниченного выпуска. Одним словом, копируют кроссовки «Jordan», «Yeezy», «NMD», «Ultra Boost».

Как вы развили эти способности и как вам удается успевать за темпами развития рынка?

В этой индустрии я уже 17 лет и за последние годы я повидал много кроссовок, касался их. Можно сказать, я рассмотрел каждый кроссовок под микроскопом. Часто, когда вы видите фальшивку, которая вам знакома, невозможно поверить, что она настоящая. Бывают моменты, когда она может выглядеть очень хорошо, однако как только вы приглядываетесь к деталям, всё становится на свои места.

Как бы вы объясните моду на кроссовки тому, кому это не нравится?



Вы знаете бывают такие ребята, которые смотрят на пару обуви и говорят: «О Господи, какая красивая модель», это не просто практичная вещь для них, для них это – произведение искусства. Когда слышишь такое от человека, вот тогда можно сказать, что этот парень, вероятно, является сникерхэдом. Мы очень высоко оцениваем кроссовки. Если вы цените кроссовки до такой степени, что ставите их на свою полку для трофеев, тогда вы очень даже сникерхэд.

Как выглядит ваша коллекция кроссовок?

Раньше она была довольно большой, у меня было 1300-1400 пар. Постепенно я снизил её до 800 пар, однако она вновь растет. На данный момент, скорее всего, у меня 900 пар.

Вы их носите?

Наверное, я ношу 20% своих кроссовок. К остальным я отношусь как к искусству.